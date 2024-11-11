Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 401Й Нижневартовск — Пенза.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
06:46
2 д. 11 ч. 34 мин.
18:20
53
Маршрут следования поезда 401Й Нижневартовск — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
06:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
07:30
07:33
38 км.
0 ч. 44 мин.
Лангепасовский
09:05
09:10
83 км.
2 ч. 19 мин.
Ульт Ягун
10:15
10:17
141 км.
3 ч. 29 мин.
Сургут
11:51
12:31
193 км.
5 ч. 5 мин.
Пыть-Ях
14:28
14:34
258 км.
7 ч. 42 мин.
Куть-Ях
15:49
15:51
322 км.
9 ч. 3 мин.
Салым
16:35
16:37
364 км.
9 ч. 49 мин.
Демьянка
18:07
18:53
464 км.
11 ч. 21 мин.
Юность-Комсомольская
20:20
20:22
548 км.
13 ч. 34 мин.
Тобольск
21:53
22:52
633 км.
15 ч. 7 мин.
Усть-Тавда
00:22
00:24
721 км.
17 ч. 36 мин.
Тюмень
03:39
04:29
841 км.
20 ч. 53 мин.
Талица
06:07
06:09
948 км.
23 ч. 21 мин.
Еланский
07:32
07:34
1029 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
09:43
10:56
1143 км.
1 д. 2 ч. 57 мин.
Верхний Уфалей
12:48
13:08
1234 км.
1 д. 6 ч. 2 мин.
Кыштым
14:06
14:08
1276 км.
1 д. 7 ч. 20 мин.
Челябинск-Главный
16:04
16:40
1361 км.
1 д. 9 ч. 18 мин.
Чебаркуль
17:49
17:51
1430 км.
1 д. 11 ч. 3 мин.
Миасс 1
18:13
18:15
1445 км.
1 д. 11 ч. 27 мин.
Златоуст
19:21
19:23
1477 км.
1 д. 12 ч. 35 мин.
Бердяуш
20:26
20:27
1513 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
Сулея
20:56
20:58
1529 км.
1 д. 14 ч. 10 мин.
Вязовая
21:49
21:51
1571 км.
1 д. 15 ч. 3 мин.
Усть-Катав
22:06
22:08
1582 км.
1 д. 15 ч. 20 мин.
Кропачево
22:35
22:53
1597 км.
1 д. 15 ч. 49 мин.
Симская
23:19
23:21
1615 км.
1 д. 16 ч. 33 мин.
Миньяр
23:39
23:41
1627 км.
1 д. 16 ч. 53 мин.
Аша
00:02
00:04
1644 км.
1 д. 17 ч. 16 мин.
Уфа
01:31
02:21
1732 км.
1 д. 18 ч. 45 мин.
Давлеканово
04:14
04:16
1816 км.
1 д. 21 ч. 28 мин.
Раевка
04:34
04:36
1834 км.
1 д. 21 ч. 48 мин.
Аксеново
05:12
05:14
1860 км.
1 д. 22 ч. 26 мин.
Аксаково
05:47
05:49
1891 км.
1 д. 23 ч. 1 мин.
Приютово
06:08
06:10
1910 км.
1 д. 23 ч. 22 мин.
Абдулино
06:41
06:45
1940 км.
1 д. 23 ч. 55 мин.
Бугуруслан
08:06
08:08
2021 км.
2 д. 1 ч. 20 мин.
Похвистнево
08:26
08:28
2040 км.
2 д. 1 ч. 40 мин.
Толкай
09:03
09:05
2085 км.
2 д. 2 ч. 17 мин.
Новоотрадная
09:19
09:21
2101 км.
2 д. 2 ч. 33 мин.
Кинель
10:08
10:10
2150 км.
2 д. 3 ч. 22 мин.
Самара
10:54
11:56
2184 км.
2 д. 4 ч. 8 мин.
Новокуйбышевская
12:17
12:19
2200 км.
2 д. 5 ч. 31 мин.
Чапаевск
12:36
12:38
2220 км.
2 д. 5 ч. 50 мин.
Безенчук
13:17
13:19
2238 км.
2 д. 6 ч. 31 мин.
Сызрань 1
14:20
14:41
2304 км.
2 д. 7 ч. 34 мин.
Новоспасское
15:20
15:21
2352 км.
2 д. 8 ч. 34 мин.
Ключики
15:51
15:53
2388 км.
2 д. 9 ч. 5 мин.
Кузнецк
16:28
16:33
2428 км.
2 д. 9 ч. 42 мин.
Чаадаевка
17:10
17:11
2473 км.
2 д. 10 ч. 24 мин.
Асеевская
17:28
17:29
2488 км.
2 д. 10 ч. 42 мин.
Пенза 1
18:20
2534 км.
2 д. 11 ч. 34 мин.
