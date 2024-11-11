Пенза: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Пенза.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Пенза работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Пенза на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
532Ж
Адлер
Нижний Новгород
00:19
Пенза 1
1 д. 22 ч. 13 мин.
10:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
420Е
Екатеринбург
Анапа
00:37
Пенза 1
2 д. 18 ч. 47 мин.
09:45
Анапа
290Е
Екатеринбург
Анапа
01:02
Пенза 1
2 д. 14 ч. 43 мин.
08:25
Анапа
336С
Новороссийск
Екатеринбург
01:05
Пенза 1
2 д. 12 ч. 32 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
326С
Новороссийск
Пермь
01:07
Пенза 1
2 д. 14 ч. 51 мин.
06:31
Пермь 2
526С
Таврия
Новороссийск
Екатеринбург
01:07
Пенза 1
2 д. 12 ч. 5 мин.
03:45
Екатеринбург (Пассажирский)
554Э
Новороссийск
Киров
01:16
Пенза 1
2 д. 14 ч. 42 мин.
06:32
Киров (Пассажирский)
475Г
Казань
Адлер
01:35
Пенза 1
1 д. 23 ч. 47 мин.
11:44
Адлер
449Й
Самара
Адлер
01:35
Пенза 1
1 д. 17 ч. 9 мин.
12:06
Адлер
259Й
Пенза
Саратов
01:41
Пенза 1
6 ч. 17 мин.
07:58
Саратов 1 (Пассажирский)
595Я
Котлас
Саратов
01:45
Пенза 1
1 д. 11 ч. 15 мин.
08:30
Саратов 1 (Пассажирский)
325Е
Пермь
Новороссийск
02:12
Пенза 1
2 д. 14 ч. 5 мин.
10:25
Новороссийск
525Е
Екатеринбург
Новороссийск
02:12
Пенза 1
2 д. 13 ч. 21 мин.
10:25
Новороссийск
335Е
Екатеринбург
Новороссийск
02:28
Пенза 1
2 д. 13 ч. 40 мин.
10:20
Новороссийск
297В
Воронеж
Самара
02:30
Пенза 1
19 ч. 54 мин.
09:24
Самара
276Б
Минск (Беларусь)
Самара
02:38
Пенза 1
1 д. 10 ч. 59 мин.
08:56
Самара
426Ч
Калининград
Челябинск
02:41
Пенза 1
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
Челябинск-Главный
150Б
Минск (Беларусь)
Самара
02:41
Пенза 1
1 д. 10 ч. 42 мин.
08:52
Самара
116С
Адлер
Томск
03:14
Пенза 1
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
216С
Адлер
Барнаул
03:14
Пенза 1
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
116Э
Адлер
Томск
03:14
Пенза 1
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
541Ж
Астрахань
Нижний Новгород
03:48
Пенза 1
2 д. 8 ч. 25 мин.
14:50
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
117Й
Самара
Адлер
03:49
Пенза 1
1 д. 17 ч. 39 мин.
15:25
Адлер
417Й
Самара
Адлер
03:49
Пенза 1
1 д. 18 ч. 7 мин.
15:23
Адлер
227Й
Самара
Кисловодск
03:49
Пенза 1
1 д. 16 ч. 29 мин.
14:15
Кисловодск
339Г
Нижний Новгород
Новороссийск
04:00
Пенза 1
2 д. 2 ч. 43 мин.
18:30
Новороссийск
339Ж
Нижний Новгород
Новороссийск
04:00
Пенза 1
2 д. 2 ч. 43 мин.
18:30
Новороссийск
340С
Новороссийск
Нижний Новгород
04:02
Пенза 1
2 д. 2 ч. 0 мин.
15:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
690Й
Пенза
Нижний Новгород
04:02
Пенза 1
11 ч. 3 мин.
15:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
550Й
Тольятти
Адлер
04:05
Пенза 1
2 д. 3 ч. 33 мин.
20:03
Адлер
507Г
Ижевск
Новороссийск
04:49
Пенза 1
2 д. 5 ч. 1 мин.
11:25
Новороссийск
132У
Москва
Орск
04:51
Пенза 1
1 д. 11 ч. 24 мин.
02:32
Орск
131М
Москва
Орск
04:53
Пенза 1
1 д. 11 ч. 50 мин.
02:50
Орск
107Й
Самара
Самара
Санкт-Петербург
05:04
Пенза 1
1 д. 7 ч. 12 мин.
05:32
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
310Э
Адлер
Воркута
05:19
Пенза 1
3 д. 15 ч. 34 мин.
07:15
Воркута
512С
Новороссийск
Воркута
05:19
Пенза 1
3 д. 9 ч. 20 мин.
07:15
Воркута
937С
Туристский Поезд Зимняя Сказка Из Регионов
Минеральные Воды
Минеральные Воды
05:19
Пенза 1
6 д. 0 ч. 30 мин.
17:20
Мин Воды Тур
310С
Адлер
Воркута
05:21
Пенза 1
3 д. 15 ч. 38 мин.
06:50
Воркута
312С
Новороссийск
Воркута
05:21
Пенза 1
3 д. 8 ч. 55 мин.
06:50
Воркута
217А
Мурманск
Саратов
05:35
Пенза 1
2 д. 12 ч. 25 мин.
11:35
Саратов 1 (Пассажирский)
075Н
Таврия
Омск
Симферополь
05:35
Пенза 1
3 д. 5 ч. 1 мин.
16:00
Симферополь
259Ж
Саратов
Котлас
05:35
Пенза 1
2 д. 8 ч. 23 мин.
07:08
Котлас Южный
183А
Таврия
Мурманск
Севастополь
05:35
Пенза 1
3 д. 19 ч. 15 мин.
18:25
Севастополь
423Г
Нижний Новгород
Саратов
05:50
Пенза 1
16 ч. 56 мин.
12:38
Саратов 1 (Пассажирский)
271Й
Самара
Анапа
05:51
Пенза 1
1 д. 14 ч. 4 мин.
13:20
Анапа
229Ф
Самара
Кисловодск
05:51
Пенза 1
1 д. 14 ч. 59 мин.
14:15
Кисловодск
473Й
Самара
Анапа
05:52
Пенза 1
1 д. 15 ч. 57 мин.
14:47
Анапа
505Ф
Ташкент (Узбекистан)
Москва
06:00
Пенза 1
4 д. 5 ч. 17 мин.
23:12
Москва (Павелецкий Вокзал)
124В
Белгород
Новосибирск
06:18
Пенза 1
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
Новосибирск (Главный)
595Э
Саратов
Котлас
06:40
Пенза 1
1 д. 10 ч. 41 мин.
10:05
Котлас Южный
196Й
Таврия
Пенза
Москва
06:55
Пенза 1
15 ч. 2 мин.
21:57
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
110Й
Дневной Экспресс
Пенза
Самара
06:56
Пенза 1
4 ч. 31 мин.
11:27
Самара
121Й
Пенза
Ряжск
07:10
Пенза 1
6 ч. 25 мин.
13:35
Ряжск 1
121Ж
Пенза
Москва
07:10
Пенза 1
11 ч. 45 мин.
18:55
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
123Н
Новосибирск
Белгород
07:17
Пенза 1
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
Белгород
083Ц
Караганды (Казахстан)
Москва
07:52
Пенза 1
2 д. 15 ч. 50 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
305Ф
Ташкент (Узбекистан)
Москва
07:52
Пенза 1
2 д. 22 ч. 13 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
317Щ
Бишкек (Киргизия)
Москва
07:52
Пенза 1
3 д. 4 ч. 28 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
279Г
Нижний Новгород
Волгоград
08:13
Пенза 1
1 д. 0 ч. 10 мин.
21:00
Волгоград 1
541Г
Нижний Новгород
Саратов
08:28
Пенза 1
16 ч. 58 мин.
14:50
Саратов 1 (Пассажирский)
254Х
Москва
Саранск
08:41
Пенза 1
16 ч. 30 мин.
13:10
Саранск
224Й
Пенза
Москва
08:45
Пенза 1
13 ч. 40 мин.
22:25
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
585Г
Нижний Новгород
Воронеж
08:50
Пенза 1
23 ч. 2 мин.
20:52
Воронеж 1
937Ж
Волгоград
Нижний Новгород
09:40
Пенза 1
1 д. 1 ч. 7 мин.
20:02
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
473С
Анапа
Самара
09:49
Пенза 1
1 д. 16 ч. 0 мин.
15:55
Самара
271С
Анапа
Самара
09:51
Пенза 1
1 д. 15 ч. 50 мин.
15:45
Самара
595С
Анапа
Новый Уренгой
10:24
Пенза 1
4 д. 5 ч. 46 мин.
07:11
Новый Уренгой
476Г
Пенза
Казань
10:34
Пенза 1
12 ч. 36 мин.
23:10
Казань (Пассажирская)
118С
Адлер
Самара
10:47
Пенза 1
1 д. 17 ч. 17 мин.
15:55
Самара
418С
Адлер
Самара
10:47
Пенза 1
1 д. 17 ч. 17 мин.
15:55
Самара
105У
Оренбург
Санкт-Петербург
11:13
Пенза 1
1 д. 13 ч. 28 мин.
06:48
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
577Г
Казань
Воронеж
11:18
Пенза 1
23 ч. 25 мин.
21:30
Воронеж 1
376Г
Пенза
Казань
11:23
Пенза 1
11 ч. 37 мин.
23:00
Казань (Пассажирская)
485Г
Киров
Анапа
11:25
Пенза 1
2 д. 4 ч. 8 мин.
20:20
Анапа
102Й
Пенза
Нижневартовск
11:30
Пенза 1
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
Нижневартовск 1
402Й
Пенза
Нижневартовск
11:30
Пенза 1
2 д. 12 ч. 18 мин.
23:48
Нижневартовск 1
476С
Таврия
Адлер
Казань
11:38
Пенза 1
2 д. 0 ч. 50 мин.
23:58
Казань (Пассажирская)
450С
Адлер
Самара
11:50
Пенза 1
1 д. 18 ч. 47 мин.
17:55
Самара
497Г
Ижевск
Адлер
11:52
Пенза 1
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:57
Адлер
531Г
Киров
Адлер
11:52
Пенза 1
2 д. 10 ч. 7 мин.
03:57
Адлер
105А
Санкт-Петербург
Оренбург
12:11
Пенза 1
1 д. 13 ч. 58 мин.
05:24
Оренбург
592Е
Приобье
Анапа
12:33
Пенза 1
3 д. 16 ч. 21 мин.
19:55
Анапа
595Е
Новый Уренгой
Анапа
12:47
Пенза 1
4 д. 1 ч. 53 мин.
20:10
Анапа
591Е
Пермь
Анапа
12:47
Пенза 1
2 д. 14 ч. 10 мин.
20:10
Анапа
595И
Екатеринбург
Анапа
12:47
Пенза 1
2 д. 11 ч. 46 мин.
20:10
Анапа
595Ы
Тюмень
Анапа
12:47
Пенза 1
2 д. 19 ч. 38 мин.
20:10
Анапа
551Г
Таврия
Нижний Новгород
Симферополь
12:47
Пенза 1
2 д. 5 ч. 51 мин.
06:00
Симферополь
217Ж
Саратов
Мурманск
13:04
Пенза 1
2 д. 9 ч. 39 мин.
15:14
Мурманск
076С
Таврия
Симферополь
Омск
13:04
Пенза 1
3 д. 1 ч. 42 мин.
03:52
Омск (Пассажирский)
184С
Таврия
Севастополь
Мурманск
13:04
Пенза 1
3 д. 14 ч. 59 мин.
15:14
Мурманск
455Г
Казань
Ростов-на-Дону
13:07
Пенза 1
1 д. 9 ч. 33 мин.
09:13
Ростов (Главный)
252Й
Пенза
Москва
13:29
Пенза 1
13 ч. 55 мин.
03:24
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
211У
Орск
Кисловодск
13:49
Пенза 1
2 д. 2 ч. 31 мин.
19:14
Кисловодск
111У
Орск
Кисловодск
13:49
Пенза 1
2 д. 2 ч. 14 мин.
19:14
Кисловодск
233Е
Екатеринбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
14:33
Пенза 1
2 д. 16 ч. 26 мин.
04:19
Имеретинский Курорт
523Г
Казань
Адлер
14:37
Пенза 1
2 д. 3 ч. 25 мин.
04:15
Адлер
133Н
Томск
Анапа
15:08
Пенза 1
3 д. 22 ч. 24 мин.
04:15
Анапа
501Г
Киров
Анапа
15:08
Пенза 1
2 д. 10 ч. 22 мин.
04:15
Анапа
309С
Воркута
Адлер
15:45
Пенза 1
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
511Я
Воркута
Новороссийск
15:45
Пенза 1
3 д. 10 ч. 25 мин.
22:30
Новороссийск
909С
Воркута
Адлер
15:45
Пенза 1
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
309Э
Воркута
Адлер
15:51
Пенза 1
3 д. 16 ч. 17 мин.
04:22
Адлер
311С
Воркута
Новороссийск
15:51
Пенза 1
3 д. 10 ч. 35 мин.
22:40
Новороссийск
111С
Кисловодск
Орск
15:58
Пенза 1
2 д. 2 ч. 14 мин.
12:30
Орск
222Й
Пенза
Москва
16:05
Пенза 1
12 ч. 15 мин.
04:20
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
311Я
Воркута
Новороссийск
16:21
Пенза 1
3 д. 12 ч. 1 мин.
00:06
Новороссийск
093Й
Пенза
Москва
17:00
Пенза 1
14 ч. 8 мин.
07:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
216Н
Барнаул
Адлер
18:04
Пенза 1
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
115И
Томск
Адлер
18:04
Пенза 1
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
139Н
Новосибирск
Адлер
18:10
Пенза 1
3 д. 13 ч. 18 мин.
06:56
Адлер
140Н
Барнаул
Адлер
18:10
Пенза 1
3 д. 19 ч. 8 мин.
05:52
Адлер
263Е
Екатеринбург
Адлер
18:10
Пенза 1
2 д. 13 ч. 2 мин.
05:19
Адлер
241С
Анапа
Киров
18:16
Пенза 1
2 д. 0 ч. 10 мин.
10:50
Киров (Пассажирский)
937Г
Нижний Новгород
Волгоград
18:17
Пенза 1
23 ч. 40 мин.
08:22
Волгоград 1
203С
Анапа
Томск
18:18
Пенза 1
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
133С
Анапа
Томск
18:24
Пенза 1
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
501С
Анапа
Киров
18:25
Пенза 1
2 д. 2 ч. 59 мин.
13:04
Киров (Пассажирский)
241Г
Киров
Анапа
18:55
Пенза 1
2 д. 6 ч. 26 мин.
04:15
Анапа
203Н
Томск
Анапа
18:55
Пенза 1
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
455С
Ростов-на-Дону
Казань
19:00
Пенза 1
1 д. 10 ч. 45 мин.
08:45
Казань (Пассажирская)
131У
Орск
Москва
19:20
Пенза 1
1 д. 12 ч. 43 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
131Е
Орск
Москва
19:43
Пенза 1
1 д. 13 ч. 24 мин.
10:29
Москва (Павелецкий Вокзал)
926Й
Диоскурия
Пенза
Казань
19:46
Пенза 1
13 ч. 47 мин.
09:33
Казань (Пассажирская)
550С
Адлер
Тольятти
19:47
Пенза 1
1 д. 21 ч. 8 мин.
05:30
Тольятти
305Й
Москва
Ташкент (Узбекистан)
19:51
Пенза 1
2 д. 19 ч. 54 мин.
01:59
Ташкент (Центральный)
317М
Москва
Бишкек (Киргизия)
19:51
Пенза 1
3 д. 3 ч. 36 мин.
09:41
Бишкек 2
488С
Сухум (Абхазия)
Самара
19:57
Пенза 1
2 д. 2 ч. 23 мин.
02:26
Самара
083Й
Москва
Караганды (Казахстан)
19:59
Пенза 1
2 д. 16 ч. 3 мин.
22:08
Караганды (Пассажирская)
051Й
Сура
Пенза
Москва
20:51
Пенза 1
11 ч. 32 мин.
08:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
117Е
Челябинск
Кисловодск
21:05
Пенза 1
2 д. 11 ч. 33 мин.
05:43
Кисловодск
052М
Сура (Двухэтажный Состав)
Пенза
Москва
21:35
Пенза 1
10 ч. 18 мин.
07:53
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
498С
Адлер
Ижевск
21:48
Пенза 1
2 д. 10 ч. 25 мин.
17:54
Ижевск
532С
Адлер
Киров
21:48
Пенза 1
2 д. 7 ч. 4 мин.
14:33
Киров (Пассажирский)
585Ж
Воронеж
Нижний Новгород
21:48
Пенза 1
22 ч. 8 мин.
08:18
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
577В
Воронеж
Казань
21:48
Пенза 1
22 ч. 45 мин.
09:05
Казань (Пассажирская)
057С
Кисловодск
Иркутск
22:00
Пенза 1
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
214Й
Пенза
Москва
22:06
Пенза 1
13 ч. 36 мин.
11:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
508С
Новороссийск
Ижевск
22:31
Пенза 1
2 д. 2 ч. 52 мин.
20:02
Ижевск
423Ж
Саратов
Нижний Новгород
22:31
Пенза 1
17 ч. 27 мин.
08:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
252Ж
Пенза
Москва
23:00
Пенза 1
13 ч. 35 мин.
12:35
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
279Ж
Волгоград
Нижний Новгород
23:12
Пенза 1
1 д. 1 ч. 5 мин.
09:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
289С
Анапа
Екатеринбург
23:13
Пенза 1
2 д. 15 ч. 40 мин.
07:10
Екатеринбург (Пассажирский)
425У
Челябинск
Калининград
23:59
Пенза 1
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
Калининград Южный (Пассажирский)
487Й
Самара
Сухум (Абхазия)
23:59
Пенза 1
2 д. 3 ч. 37 мин.
20:40
Сухум
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Пенза включает 291 поезд дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:03 по направлению к станции Сухум;
  • последний поезд прибывает в 23:58 от станции Казань.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Пенза.

Актуальное расписание поездов станции Пенза, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
