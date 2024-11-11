Маршрут следования и продажа билетов
10:59
3 д. 5 ч. 1 мин.
16:00
37
Маршрут следования поезда 075Н Омск — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Омск — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Омск
Пассажирский
10:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ишим
14:22
14:38
276 км.
3 ч. 23 мин.
Тюмень
18:35
18:54
545 км.
7 ч. 36 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
23:45
01:08
844 км.
12 ч. 46 мин.
Красноуфимск
05:38
05:40
1019 км.
18 ч. 39 мин.
Чернушка
07:39
07:41
1122 км.
20 ч. 40 мин.
Янаул
08:43
08:45
1196 км.
21 ч. 44 мин.
Сарапул
10:00
10:02
1269 км.
23 ч. 1 мин.
Агрыз
11:00
11:15
1316 км.
1 д. 0 ч. 1 мин.
Вятские Поляны
13:33
13:35
1442 км.
1 д. 2 ч. 34 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
15:51
15:59
1570 км.
1 д. 4 ч. 52 мин.
Зеленый Дол
16:41
16:43
1602 км.
1 д. 5 ч. 42 мин.
Канаш
18:18
19:12
1679 км.
1 д. 7 ч. 19 мин.
Алатырь
22:17
22:19
1772 км.
1 д. 11 ч. 18 мин.
Красный Узел
00:44
01:10
1864 км.
1 д. 13 ч. 45 мин.
Саранск
01:40
01:50
1890 км.
1 д. 14 ч. 41 мин.
Пенза 1
04:59
05:35
2000 км.
1 д. 18 ч. 0 мин.
Сердобск
07:19
07:21
2099 км.
1 д. 20 ч. 20 мин.
Ртищево 1
08:12
08:22
2134 км.
1 д. 21 ч. 13 мин.
Аркадак
09:17
09:19
2174 км.
1 д. 22 ч. 18 мин.
Балашов
Пассажирский
10:12
10:35
2224 км.
1 д. 23 ч. 13 мин.
Поворино
12:16
12:31
2296 км.
2 д. 1 ч. 17 мин.
Новохоперск
13:15
13:17
2345 км.
2 д. 2 ч. 16 мин.
Таловая
14:11
14:13
2403 км.
2 д. 3 ч. 12 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:07
16:22
2489 км.
2 д. 5 ч. 8 мин.
Россошь
17:58
18:30
2577 км.
2 д. 6 ч. 59 мин.
Кутейниково
20:09
20:11
2679 км.
2 д. 9 ч. 10 мин.
Шахтная
00:10
00:12
2868 км.
2 д. 13 ч. 11 мин.
Ростов
Главный
02:05
02:20
2936 км.
2 д. 15 ч. 6 мин.
Тимашевская
05:18
05:30
3121 км.
2 д. 18 ч. 19 мин.
Тамань
09:35
10:05
3277 км.
2 д. 22 ч. 36 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
10:33
10:40
3321 км.
2 д. 23 ч. 34 мин.
Багерово
10:56
11:06
3331 км.
2 д. 23 ч. 57 мин.
Семь Колодезей
11:52
12:05
3373 км.
3 д. 0 ч. 53 мин.
Владиславовка
12:48
12:51
3407 км.
3 д. 1 ч. 49 мин.
Джанкой
14:04
14:35
3504 км.
3 д. 3 ч. 5 мин.
Симферополь
16:00
3590 км.
3 д. 5 ч. 1 мин.
