Маршрут следования поезда 110Й Пенза — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пенза — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
06:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чаадаевка
07:45
07:46
60 км.
0 ч. 49 мин.
Кузнецк
08:17
08:19
105 км.
1 ч. 21 мин.
Ключики
08:47
08:49
145 км.
1 ч. 51 мин.
Канадей
09:07
09:08
167 км.
2 ч. 11 мин.
Новоспасское
09:19
09:21
180 км.
2 ч. 23 мин.
Сызрань 1
09:52
09:54
228 км.
2 ч. 56 мин.
Безенчук
10:41
10:42
294 км.
3 ч. 45 мин.
Чапаевск
10:57
10:58
312 км.
4 ч. 1 мин.
Самара
11:27
348 км.
4 ч. 31 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень хороший поезд. Доехали быстро и с комфортом. Очень рекомендую!!!
Все бы хорошо – но когда уже сменят показ одних и тех же фильмов и хотя бы что-то новое включат? Я ездила на нем 6 мес. Назад и ничего вообще не изменилось! Одно и то же по кругу…
Все отлично – кроме сидений! Технологии шагнули сильно вперед, ортопедическая обувь, матрасы, подушки. Неужели сложно сделать анатомически правильные кресла, в которых за 4 часа езды не будет потом отваливаться поясница и спина??? Заснешь кое как- потом просыпаешься от того, что шею не повернуть – затекла. И поясница ноет, что хочется лечь и отдохнуть немного.
Поездка мне с мужем очень понравилось. Но мультики эти – было лишним, как мне кажется. Лучше бы сделали стабильный интернет и чтобы каждый смотрел то, что хочет на смартфонах.
В вагоне было очень чисто, туалет (на удивление) тоже очень чистый. Даже бумага с мылом были на месте. Были даже бумажные полотенца чтобы руки вытереть. На фоне многих других поездов, на которых я неоднократно ездила, этот поезд просто отличный!!!