Поезд 595С Анапа — Новый Уренгой

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

01:25

Анапа

4 д. 5 ч. 46 мин.

07:11

Новый Уренгой

43

Маршрут следования поезда 595С Анапа — Новый Уренгой на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Новый Уренгой с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

01:25

0 км.

0 ч. 0 мин.

Протока

04:31

2 мин.

04:33

72 км.

3 ч. 6 мин.

Тимашевская

06:32

26 мин.

06:58

148 км.

5 ч. 7 мин.

Староминская-Тимашевск

09:33

2 мин.

09:35

245 км.

8 ч. 8 мин.

Первомайская

10:57

24 мин.

11:21

331 км.

9 ч. 32 мин.

Новочеркасск

13:02

2 мин.

13:04

375 км.

11 ч. 37 мин.

Шахтная

13:47

2 мин.

13:49

411 км.

12 ч. 22 мин.

Сулин

14:22

2 мин.

14:24

429 км.

12 ч. 57 мин.

Зверево

14:45

2 мин.

14:47

444 км.

13 ч. 20 мин.

Лихая

15:14

28 мин.

15:42

460 км.

13 ч. 49 мин.

Каменская

16:10

2 мин.

16:12

479 км.

14 ч. 45 мин.

Миллерово

17:23

2 мин.

17:25

545 км.

15 ч. 58 мин.

Чертково

18:30

2 мин.

18:32

598 км.

17 ч. 5 мин.

Россошь

20:02

23 мин.

20:25

695 км.

18 ч. 37 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

21:59

28 мин.

22:27

783 км.

20 ч. 34 мин.

Таловая

00:01

2 мин.

00:03

869 км.

22 ч. 36 мин.

Новохоперск

01:03

2 мин.

01:05

927 км.

23 ч. 38 мин.

Поворино

02:01

15 мин.

02:16

976 км.

1 д. 0 ч. 36 мин.

Балашов
Пассажирский

03:41

25 мин.

04:06

1048 км.

1 д. 2 ч. 16 мин.

Ртищево 1

05:57

38 мин.

06:35

1139 км.

1 д. 4 ч. 32 мин.

Сердобск

07:24

3 мин.

07:27

1174 км.

1 д. 5 ч. 59 мин.

Пенза 1

09:40

44 мин.

10:24

1273 км.

1 д. 8 ч. 15 мин.

Саранск

14:33

5 мин.

14:38

1383 км.

1 д. 13 ч. 8 мин.

Канаш

21:10

34 мин.

21:44

1589 км.

1 д. 19 ч. 45 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

23:44

6 мин.

23:50

1696 км.

1 д. 22 ч. 19 мин.

Агрыз

04:16

36 мин.

04:52

1950 км.

2 д. 2 ч. 51 мин.

Янаул

06:52

3 мин.

06:55

2071 км.

2 д. 5 ч. 27 мин.

Красноуфимск

09:54

2 мин.

09:56

2248 км.

2 д. 8 ч. 29 мин.

Дружинино

12:29

29 мин.

12:58

2357 км.

2 д. 11 ч. 4 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

14:30

40 мин.

15:10

2423 км.

2 д. 13 ч. 5 мин.

Тюмень

20:34

36 мин.

21:10

2722 км.

2 д. 19 ч. 9 мин.

Тобольск

01:43

15 мин.

01:58

2930 км.

3 д. 0 ч. 18 мин.

Демьянка

04:48

16 мин.

05:04

3099 км.

3 д. 3 ч. 23 мин.

Пыть-Ях

09:02

10 мин.

09:12

3306 км.

3 д. 7 ч. 37 мин.

Сургут

10:35

61 мин.

11:36

3371 км.

3 д. 9 ч. 10 мин.

Когалым

16:30

10 мин.

16:40

3496 км.

3 д. 15 ч. 5 мин.

Ноябрьск 1

18:42

23 мин.

19:05

3599 км.

3 д. 17 ч. 17 мин.

Ноябрьск 2

19:22

10 мин.

19:32

3610 км.

3 д. 17 ч. 57 мин.

Ханымей

20:37

10 мин.

20:47

3673 км.

3 д. 19 ч. 12 мин.

Пурпе

23:14

18 мин.

23:32

3765 км.

3 д. 21 ч. 49 мин.

Пуровск

01:16

10 мин.

01:26

3829 км.

3 д. 23 ч. 51 мин.

Коротчаево

04:30

15 мин.

04:45

3942 км.

4 д. 3 ч. 5 мин.

Новый Уренгой

07:11

4011 км.

4 д. 5 ч. 46 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Новый Уренгой

Погода на станциях Анапа и Новый Уренгой

Информация о поезде 595С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Новый Уренгой? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 595С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 01:25 и прибывает на конечную станцию Новый Уренгой в 07:11. Вся дорога занимает 4 д. 5 ч. 46 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 5 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1824 руб.
  • стоимость купейного места – 3224 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 595С Анапа - Новый Уренгой: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

43 станции

Самая длинная остановка:

61 мин. – станция Сургут

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1824 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Оксана

    На деле всё оказалось не так замечательно. Вагон был старым, выкрашенным половой краской, и кроме того, там стоял слабый, но какой-то затхлый запах. Естественно, никакого кондиционера в вагоне не было. Проводница напоминала аэрофлотовскую стюардессу из раннего Задорнова (“с таким выражением лица, будто летит (…) без права выхода из самолёта) – с поправкой на поезд. Туалет был в лучших традициях советского вагоностроения – педальный железный унитаз над дыркой в полу, допотопный умывальник, выдающий скупые струи и капли воды, отсутствие туалетной бумаги, ну и в завершение картины – присущее таким сортирам незабываемое амбре.

    Ответить
  2. Артур Степанов

    Кондиционер работает прекрасно, иногда даже прохладно было, но…Но всегда есть подвох! Когда поезд стоит и пропускает другие поезда (куда торопиться, 247 же скорый ), стоит минут эдак 20-30, а за бортом хорошо за +30°С и на солнышке стоишь…Тада-ам! Кондиционер во время стоянки не работает или выключают проводники по какой-то причине, догадываетесь каково внутри!? Не мерял но по ощущениям, наверно, под +50°С корячится. «Хвала» тому кто придумал что кондишн не работает во время остановки.

    Ответить
  3. Бойко Роман

    Туалет вакуумный или типа того (все отходы жизнедеятельности всасывает со скоростью звука, «огонь!» ), но стоит только попасть бумажке в унитаз, всё, капец, забивается наглухо, до ближайшей крупной станции где есть специалист по мегатурбоунитазам. Крупных станций 3-4 за всё время пути. А остальное время терпеть.

    Ответить
  4. Кац

    Конструктор вагона видимо на нём не ездил…На второй полке у изголовья, если ложишься головой к окну, прикручены огромные крюки для одежды, как, на вешалках, дома. Одно не осторожное движение головой, во сне, и ты рискуешь проснуться с шишкой или фингалом под глазом (всё для людей )

    Ответить
  5. Фёдор Сергеевич

    Эта поездка испортила все настроение от отдыха! Вагон старый, кондиционера нет, температура в салоне 35 градусов по термометру (по ощущениям – все 50 С!!!), открытые форточки не охлаждают совсем, дышать в поезде нечем!!! Это просто АД!!!Я с пОтом ведра четыре воды потерял пока ехал! Идем дальше – туалеты не “био”, все раздолбанные, на полу вода, адский запах! Как там люди справляют нужду, да еще и на ходу в шатающемся вагоне, я не знаю! (( Белье в вагоне старое, да еще и рыжего таракана прибили тапком девчонки с соседнего места! Обидно, что период отдыха всего 4 месяца и не могут поставить на ход вагоны ТОЛЬКО с КОНДИЦИОНЕРОМ!

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 595С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
