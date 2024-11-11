Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 595С Анапа — Новый Уренгой.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
01:25
4 д. 5 ч. 46 мин.
07:11
43
Маршрут следования поезда 595С Анапа — Новый Уренгой на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Новый Уренгой с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
01:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
04:31
04:33
72 км.
3 ч. 6 мин.
Тимашевская
06:32
06:58
148 км.
5 ч. 7 мин.
Староминская-Тимашевск
09:33
09:35
245 км.
8 ч. 8 мин.
Первомайская
10:57
11:21
331 км.
9 ч. 32 мин.
Новочеркасск
13:02
13:04
375 км.
11 ч. 37 мин.
Шахтная
13:47
13:49
411 км.
12 ч. 22 мин.
Сулин
14:22
14:24
429 км.
12 ч. 57 мин.
Зверево
14:45
14:47
444 км.
13 ч. 20 мин.
Лихая
15:14
15:42
460 км.
13 ч. 49 мин.
Каменская
16:10
16:12
479 км.
14 ч. 45 мин.
Миллерово
17:23
17:25
545 км.
15 ч. 58 мин.
Чертково
18:30
18:32
598 км.
17 ч. 5 мин.
Россошь
20:02
20:25
695 км.
18 ч. 37 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:59
22:27
783 км.
20 ч. 34 мин.
Таловая
00:01
00:03
869 км.
22 ч. 36 мин.
Новохоперск
01:03
01:05
927 км.
23 ч. 38 мин.
Поворино
02:01
02:16
976 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Балашов
Пассажирский
03:41
04:06
1048 км.
1 д. 2 ч. 16 мин.
Ртищево 1
05:57
06:35
1139 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Сердобск
07:24
07:27
1174 км.
1 д. 5 ч. 59 мин.
Пенза 1
09:40
10:24
1273 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Саранск
14:33
14:38
1383 км.
1 д. 13 ч. 8 мин.
Канаш
21:10
21:44
1589 км.
1 д. 19 ч. 45 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
23:44
23:50
1696 км.
1 д. 22 ч. 19 мин.
Агрыз
04:16
04:52
1950 км.
2 д. 2 ч. 51 мин.
Янаул
06:52
06:55
2071 км.
2 д. 5 ч. 27 мин.
Красноуфимск
09:54
09:56
2248 км.
2 д. 8 ч. 29 мин.
Дружинино
12:29
12:58
2357 км.
2 д. 11 ч. 4 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
14:30
15:10
2423 км.
2 д. 13 ч. 5 мин.
Тюмень
20:34
21:10
2722 км.
2 д. 19 ч. 9 мин.
Тобольск
01:43
01:58
2930 км.
3 д. 0 ч. 18 мин.
Демьянка
04:48
05:04
3099 км.
3 д. 3 ч. 23 мин.
Пыть-Ях
09:02
09:12
3306 км.
3 д. 7 ч. 37 мин.
Сургут
10:35
11:36
3371 км.
3 д. 9 ч. 10 мин.
Когалым
16:30
16:40
3496 км.
3 д. 15 ч. 5 мин.
Ноябрьск 1
18:42
19:05
3599 км.
3 д. 17 ч. 17 мин.
Ноябрьск 2
19:22
19:32
3610 км.
3 д. 17 ч. 57 мин.
Ханымей
20:37
20:47
3673 км.
3 д. 19 ч. 12 мин.
Пурпе
23:14
23:32
3765 км.
3 д. 21 ч. 49 мин.
Пуровск
01:16
01:26
3829 км.
3 д. 23 ч. 51 мин.
Коротчаево
04:30
04:45
3942 км.
4 д. 3 ч. 5 мин.
Новый Уренгой
07:11
4011 км.
4 д. 5 ч. 46 мин.
На деле всё оказалось не так замечательно. Вагон был старым, выкрашенным половой краской, и кроме того, там стоял слабый, но какой-то затхлый запах. Естественно, никакого кондиционера в вагоне не было. Проводница напоминала аэрофлотовскую стюардессу из раннего Задорнова (“с таким выражением лица, будто летит (…) без права выхода из самолёта) – с поправкой на поезд. Туалет был в лучших традициях советского вагоностроения – педальный железный унитаз над дыркой в полу, допотопный умывальник, выдающий скупые струи и капли воды, отсутствие туалетной бумаги, ну и в завершение картины – присущее таким сортирам незабываемое амбре.
Кондиционер работает прекрасно, иногда даже прохладно было, но…Но всегда есть подвох! Когда поезд стоит и пропускает другие поезда (куда торопиться, 247 же скорый ), стоит минут эдак 20-30, а за бортом хорошо за +30°С и на солнышке стоишь…Тада-ам! Кондиционер во время стоянки не работает или выключают проводники по какой-то причине, догадываетесь каково внутри!? Не мерял но по ощущениям, наверно, под +50°С корячится. «Хвала» тому кто придумал что кондишн не работает во время остановки.
Туалет вакуумный или типа того (все отходы жизнедеятельности всасывает со скоростью звука, «огонь!» ), но стоит только попасть бумажке в унитаз, всё, капец, забивается наглухо, до ближайшей крупной станции где есть специалист по мегатурбоунитазам. Крупных станций 3-4 за всё время пути. А остальное время терпеть.
Конструктор вагона видимо на нём не ездил…На второй полке у изголовья, если ложишься головой к окну, прикручены огромные крюки для одежды, как, на вешалках, дома. Одно не осторожное движение головой, во сне, и ты рискуешь проснуться с шишкой или фингалом под глазом (всё для людей )
Эта поездка испортила все настроение от отдыха! Вагон старый, кондиционера нет, температура в салоне 35 градусов по термометру (по ощущениям – все 50 С!!!), открытые форточки не охлаждают совсем, дышать в поезде нечем!!! Это просто АД!!!Я с пОтом ведра четыре воды потерял пока ехал! Идем дальше – туалеты не “био”, все раздолбанные, на полу вода, адский запах! Как там люди справляют нужду, да еще и на ходу в шатающемся вагоне, я не знаю! (( Белье в вагоне старое, да еще и рыжего таракана прибили тапком девчонки с соседнего места! Обидно, что период отдыха всего 4 месяца и не могут поставить на ход вагоны ТОЛЬКО с КОНДИЦИОНЕРОМ!