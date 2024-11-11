Маршрут следования и продажа билетов
15:50
2 д. 14 ч. 42 мин.
06:32
48
Маршрут следования поезда 554Э Новороссийск — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
15:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
16:17
16:22
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
16:55
17:00
42 км.
1 ч. 5 мин.
Абинская
17:16
17:18
53 км.
1 ч. 26 мин.
Северская
17:56
17:58
96 км.
2 ч. 6 мин.
Краснодар 1
19:17
19:22
124 км.
3 ч. 27 мин.
Брюховецкая
21:14
21:16
210 км.
5 ч. 24 мин.
Каневская
21:46
21:48
242 км.
5 ч. 56 мин.
Староминская-Тимашевск
22:28
22:30
289 км.
6 ч. 38 мин.
Ростов
Главный
23:56
00:20
380 км.
8 ч. 6 мин.
Новочеркасск
01:14
01:16
418 км.
9 ч. 24 мин.
Шахтная
02:03
02:05
454 км.
10 ч. 13 мин.
Сулин
02:36
02:38
472 км.
10 ч. 46 мин.
Зверево
03:03
03:05
487 км.
11 ч. 13 мин.
Лихая
03:30
03:50
503 км.
11 ч. 40 мин.
Каменская
04:16
04:18
522 км.
12 ч. 26 мин.
Миллерово
05:14
07:12
588 км.
13 ч. 24 мин.
Кутейниково
08:07
08:09
643 км.
16 ч. 17 мин.
Зайцевка
08:50
08:52
680 км.
17 ч. 0 мин.
Россошь
09:52
10:31
745 км.
18 ч. 2 мин.
Подгорное
10:55
10:57
769 км.
19 ч. 5 мин.
Евдаково
11:35
12:00
806 км.
19 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:40
13:10
836 км.
20 ч. 50 мин.
Бобров
13:59
14:04
876 км.
22 ч. 9 мин.
Таловая
14:43
14:48
923 км.
22 ч. 53 мин.
Новохоперск
15:44
15:49
981 км.
23 ч. 54 мин.
Поворино
16:40
16:55
1030 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Балашов
Пассажирский
18:42
19:05
1102 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Летяжевка
19:44
19:47
1142 км.
1 д. 3 ч. 54 мин.
Аркадак
20:02
20:05
1153 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Ртищево 1
21:02
21:36
1193 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Сердобск
22:31
22:36
1228 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Пенза 1
00:30
01:16
1327 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Рузаевка
03:57
05:00
1421 км.
1 д. 12 ч. 7 мин.
Саранск
05:36
05:54
1443 км.
1 д. 13 ч. 46 мин.
Красный Узел
06:30
07:12
1469 км.
1 д. 14 ч. 40 мин.
Чамзинка
08:00
08:01
1497 км.
1 д. 16 ч. 10 мин.
Алатырь
09:38
09:40
1568 км.
1 д. 17 ч. 48 мин.
Канаш
12:10
12:47
1661 км.
1 д. 20 ч. 20 мин.
Зеленый Дол
14:06
14:08
1738 км.
1 д. 22 ч. 16 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
14:51
14:58
1770 км.
1 д. 23 ч. 1 мин.
Вятские Поляны
17:18
17:19
1898 км.
2 д. 1 ч. 28 мин.
Можга
18:27
18:29
1973 км.
2 д. 2 ч. 37 мин.
Агрыз
19:15
19:35
2023 км.
2 д. 3 ч. 25 мин.
Ижевск
20:15
21:10
2055 км.
2 д. 4 ч. 25 мин.
Игра
23:13
23:15
2139 км.
2 д. 7 ч. 23 мин.
Балезино
01:25
01:55
2185 км.
2 д. 9 ч. 35 мин.
Киров
Пассажирский
06:32
2392 км.
2 д. 14 ч. 42 мин.
