Маршрут следования и продажа билетов
45
Маршрут следования поезда 083Й Москва — Караганды (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Караганды (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
06:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ожерелье
07:58
08:00
110 км.
1 ч. 53 мин.
Скопин
11:09
11:11
247 км.
5 ч. 4 мин.
Ряжск 1
11:51
11:53
284 км.
5 ч. 46 мин.
Моршанск
14:07
14:23
397 км.
8 ч. 2 мин.
Башмаково
16:11
16:14
485 км.
10 ч. 6 мин.
Пенза 1
19:10
19:59
616 км.
13 ч. 5 мин.
Асеевская
20:47
20:49
662 км.
14 ч. 42 мин.
Чаадаевка
21:06
21:08
677 км.
15 ч. 1 мин.
Кузнецк
21:42
21:47
722 км.
15 ч. 37 мин.
Ключики
22:20
22:22
762 км.
16 ч. 15 мин.
Сызрань 1
23:29
23:34
847 км.
17 ч. 24 мин.
Самара
02:06
02:46
956 км.
20 ч. 1 мин.
Абдулино
06:48
06:50
1195 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Аксаково
07:50
07:52
1244 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Уфа
11:30
12:04
1385 км.
1 д. 5 ч. 25 мин.
Аша
13:52
13:54
1473 км.
1 д. 7 ч. 47 мин.
Кропачево
14:59
15:06
1518 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Усть-Катав
15:37
15:40
1533 км.
1 д. 9 ч. 32 мин.
Вязовая
15:59
16:01
1544 км.
1 д. 9 ч. 54 мин.
Сулея
16:54
16:56
1586 км.
1 д. 10 ч. 49 мин.
Бердяуш
17:22
17:24
1602 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Златоуст
18:33
18:35
1638 км.
1 д. 12 ч. 28 мин.
Миасс 1
19:46
19:48
1670 км.
1 д. 13 ч. 41 мин.
Челябинск-Главный
21:32
22:10
1752 км.
1 д. 15 ч. 27 мин.
Шумиха
23:39
23:41
1871 км.
1 д. 17 ч. 34 мин.
Курган
01:23
01:34
2001 км.
1 д. 19 ч. 18 мин.
Макушино
03:06
03:08
2123 км.
1 д. 21 ч. 1 мин.
Петухово
03:41
04:41
2168 км.
1 д. 21 ч. 36 мин.
Петропавловск
05:50
06:50
2253 км.
1 д. 23 ч. 45 мин.
Смирново
09:32
09:34
2294 км.
2 д. 3 ч. 27 мин.
Тайынша
10:40
10:42
2371 км.
2 д. 4 ч. 35 мин.
Кокшетау 1
11:48
12:10
2435 км.
2 д. 5 ч. 43 мин.
Курорт-Боровое
13:15
13:28
2500 км.
2 д. 7 ч. 10 мин.
Макинка
14:05
14:08
2535 км.
2 д. 8 ч. 0 мин.
Ак-Куль
15:17
15:20
2612 км.
2 д. 9 ч. 12 мин.
Шортанды
15:51
15:53
2646 км.
2 д. 9 ч. 46 мин.
Астана Нурлы Жол
17:18
18:05
2709 км.
2 д. 11 ч. 13 мин.
Аршалы
19:05
19:07
2772 км.
2 д. 13 ч. 0 мин.
Анар
19:34
19:36
2798 км.
2 д. 13 ч. 29 мин.
Сарыбел
19:51
19:53
2815 км.
2 д. 13 ч. 46 мин.
Мырза
21:00
21:02
2869 км.
2 д. 14 ч. 55 мин.
Нура
21:13
21:15
2877 км.
2 д. 15 ч. 8 мин.
Караганды
Сортировочная
21:38
21:40
2897 км.
2 д. 15 ч. 33 мин.
Караганды
Пассажирская
22:08
2918 км.
2 д. 16 ч. 3 мин.
