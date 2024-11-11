Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 217А Мурманск — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
23:28
23:31
9 км.
0 ч. 18 мин.
Оленегорск
01:45
01:55
93 км.
2 ч. 35 мин.
Апатиты 1
03:10
03:25
156 км.
4 ч. 0 мин.
Полярные Зори
04:28
04:30
199 км.
5 ч. 18 мин.
Кандалакша
04:58
05:23
222 км.
5 ч. 48 мин.
Княжая
06:20
06:23
259 км.
7 ч. 10 мин.
Чупа
07:53
07:58
326 км.
8 ч. 43 мин.
Лоухи
08:28
08:43
347 км.
9 ч. 18 мин.
Амбарный
09:14
09:19
382 км.
10 ч. 4 мин.
Энгозеро
09:34
09:39
398 км.
10 ч. 24 мин.
Кузема
10:26
10:36
448 км.
11 ч. 16 мин.
Кемь
11:38
12:13
494 км.
12 ч. 28 мин.
Шуерецкая
12:48
12:49
518 км.
13 ч. 38 мин.
Беломорск
13:17
13:32
540 км.
14 ч. 7 мин.
Сумский Посад
14:40
14:45
584 км.
15 ч. 30 мин.
Тегозеро
15:03
15:05
594 км.
15 ч. 53 мин.
Колежма
15:22
15:24
605 км.
16 ч. 12 мин.
Вирандозеро
15:56
15:58
622 км.
16 ч. 46 мин.
Нюхча
16:46
16:49
638 км.
17 ч. 36 мин.
Маленьга
17:08
17:16
649 км.
17 ч. 58 мин.
Куша
18:04
18:06
681 км.
18 ч. 54 мин.
Малошуйка
18:31
18:45
701 км.
19 ч. 21 мин.
Вонгуда
19:55
19:57
755 км.
20 ч. 45 мин.
Кодино
20:44
20:46
812 км.
21 ч. 34 мин.
Обозерская
22:09
22:39
856 км.
22 ч. 59 мин.
Плесецкая
23:36
23:41
938 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Пукса
23:53
23:55
949 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Няндома
01:14
01:29
1054 км.
1 д. 2 ч. 4 мин.
Коноша 1
02:37
02:42
1130 км.
1 д. 3 ч. 27 мин.
Вологда 1
05:11
05:31
1327 км.
1 д. 6 ч. 1 мин.
Данилов
07:29
08:02
1441 км.
1 д. 8 ч. 19 мин.
Ярославль
Главный
09:07
09:37
1506 км.
1 д. 9 ч. 57 мин.
Иваново
12:05
12:45
1602 км.
1 д. 12 ч. 55 мин.
Ковров 1
14:23
14:57
1676 км.
1 д. 15 ч. 13 мин.
Дзержинск
17:04
17:08
1809 км.
1 д. 17 ч. 54 мин.
Нижний Новгород
Стригино
17:59
18:03
1830 км.
1 д. 18 ч. 49 мин.
Арзамас 1
21:21
21:47
1920 км.
1 д. 22 ч. 11 мин.
Красный Узел
00:44
01:10
2068 км.
2 д. 1 ч. 34 мин.
Саранск
01:40
01:50
2094 км.
2 д. 2 ч. 30 мин.
Пенза 1
04:59
05:35
2204 км.
2 д. 5 ч. 49 мин.
Сердобск
07:19
07:21
2303 км.
2 д. 8 ч. 9 мин.
Ртищево 1
08:12
08:42
2338 км.
2 д. 9 ч. 2 мин.
Аткарск
10:08
10:10
2431 км.
2 д. 10 ч. 58 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:35
2508 км.
2 д. 12 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Привет. Очень некомфортный поезд. У нас вообще не работал туалет в вагоне, ходили в соседний. В соседнем в туалете не было мыла вообще на протяжении всей дороги. Про то, что из крана еле сочилась вода промолчу. В самом вагоне было душно, будто не работала вентиляция.
Туалет не самый чистый, ночью гремели полки, вагон тоже неплохо было бы подмести нормально, проводницы видимо не особо следят за тем, чтобы поддерживать чистоту. Короче на 3 бала из 5, но и билет не дорогой.
Добрый день, мы с дочкой ездили на этом поезде 19 сентября 2021 года и меня приятно удивила общая чистота, которая была в вагоне. Я давно не ездила на пассажирских поездах, решила взять плацкарт и была приятно удивлена по итогу.
Я выбираю этот поезд по двум причинам. Первая то что билеты не сильно дорогие, если сравнивать с большинством других поездов, которые едут в этом же направлении. Вторая то что поезд медленный и ты успеваешь нормально выспаться по дороге.
В купе НЕТ РОЗЕТОК!!!!! По-моему это вообще перебор, за что тогда такая стоимость в купе, если ты даже телефон не можешь нормально подзарядить?!?! Разочарована и не советую этот состав никому.