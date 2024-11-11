Маршрут следования поезда 051Й Пенза — Москва
Расписание поезда Пенза — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
20:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Белинская
22:08
22:12
65 км.
1 ч. 17 мин.
Пачелма
23:05
23:06
115 км.
2 ч. 14 мин.
Башмаково
23:28
23:29
138 км.
2 ч. 37 мин.
Моршанск
00:50
01:00
226 км.
3 ч. 59 мин.
Ряжск 1
02:51
03:17
339 км.
6 ч. 0 мин.
Рязань 2
04:37
05:08
444 км.
7 ч. 46 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
08:23
625 км.
11 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Ездили с девушкой от её родственников, взяли билеты за неделю до отправления. Места были попались удачные, хотя плохих и не могло быть, в поезде было вполне комфортабельно и чистенько.
Недавно ездили этим поездом в Москву, решили сэкономить взяли плацкарт. Это был ужас! Грязно, туалеты вообще беда. Укачало так, что весь следующий день было плохо. Не знаю может в купе и лучше, но так точно не советую.
Обычный поезд! Вполне сносно. В дороге не укачивает и не трясёт. Но брали места на верхние полки и пришлось бельё стелить сами, что не слишком-то удобно. Вагон попался без кондиционера, но от духоты не умерли.
Вполне нормальный поезд, я лично осталась поездкой довольна. Ничего не могу сказать плохого ни по поводу проводника, ни по чистоте, которая была внутри.
Приятная атмосфера, хорошие проводники, вкусная еда, да чего еще можно пожелать от поездки в поезде? Да тут кормят лучше, чем у меня дома! Хочу также выразить отдельную благодарность Елене (нашей проводнице). Она нам очень хорошо помогала и объясняла все во время поездки.
Ехал в купе – ничего плохого не запомнилось. Приятные проводницы, чистые вагоны, в купе убираются довольно часто. В туалете всё было чисто и на своих местах. Попросил сделать мне кофе- принесли хороший кофе. Спасибо за сервис.
Наш вагон был какой-то конченный, слов нет! Скрипел, дергался, стучал. Проблем было столько, что невозможно просто ехать было. До этого один раз ехала на этом поезде – все было нормально. Видимо раз на раз не приходится. Учитывайте это
Хороший поезд и работники) Очень приятная атмосфера чистоты и дороги во время всего путешествия, очень рекомендую))))