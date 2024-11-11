Маршрут следования поезда 595Э Саратов — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
23:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аткарск
00:54
00:56
77 км.
1 ч. 30 мин.
Ртищево 1
02:35
03:05
170 км.
3 ч. 11 мин.
Пенза 1
05:54
06:40
303 км.
6 ч. 30 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
18:33
18:50
656 км.
19 ч. 9 мин.
Киров
Пассажирский
01:15
02:00
1079 км.
1 д. 1 ч. 51 мин.
Котлас Южный
10:05
1421 км.
1 д. 10 ч. 41 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Первые 4-е вагона новые. Остальные старые, некоторые с ремонтом внутри, но старые сами по себе – ничего не работает. В нашем вагоне работала только вентиляция. И было чисто. Биотуалеты тоже не работали оба. Ну и как тут быть? Это просто ужас!!!
Чисто, приятная проводница разряжала напряженную обстановку, даже правила рассказала и продукцию предлагала с таким Чувством Юмора , что не было назойливо. Работала, как играла. Вагон убрала, на все просьбы ответила… Спасибо. Жаль имя забыла.
На посадке было ужасно жарко и запах какой-то химический. На ходу поезда кондиционер еле работал. Зато ночью пришлось просить одеяло, а то на верхней полке можно спину продуть. Вагон 27 был грязный, да так и остался грязным до следующего дня. Проводницы такие же неопрятные, как и их вагон.
Такого ужаса я не испытывала 14 лет, что езжу на поездах. Кошмар. Без кондиционера, титан с грязной, ржавой водой, туалет не Био, ни разу не протёрли пол. Больше ни когда не поедим на дополнительных поездах. Говно за что берут деньги не понятно.
Ездили в прошлом году. Взяли вагон, который с услугами. Дороже, конечно, но зато “с ветерком” и с питанием. а в остальном – нормальный поезд, много старых вагонов, но начали обновлять потихоньку. Вот теперь вижу куда деньги идут медленно, но уверено.