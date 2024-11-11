Поезд 203С Анапа — Томск

Маршрут следования и продажа билетов

10:40

Анапа

3 д. 18 ч. 20 мин.

05:00

Томск

74

Расписание поезда Анапа — Томск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

10:40

0 км.

0 ч. 0 мин.

Абинская

14:31

2 мин.

14:33

65 км.

3 ч. 51 мин.

Ильская

15:06

2 мин.

15:08

97 км.

4 ч. 26 мин.

Северская

15:21

2 мин.

15:23

107 км.

4 ч. 41 мин.

Краснодар 1

15:55

15 мин.

16:10

135 км.

5 ч. 15 мин.

Каневская

18:04

2 мин.

18:06

253 км.

7 ч. 24 мин.

Староминская-Тимашевск

18:50

2 мин.

18:52

300 км.

8 ч. 10 мин.

Первомайская

20:12

19 мин.

20:31

386 км.

9 ч. 32 мин.

Зверево

00:05

2 мин.

00:07

484 км.

13 ч. 25 мин.

Лихая

01:06

30 мин.

01:36

500 км.

14 ч. 26 мин.

Каменская

02:03

2 мин.

02:05

519 км.

15 ч. 23 мин.

Миллерово

02:59

2 мин.

03:01

585 км.

16 ч. 19 мин.

Кутейниково

03:52

2 мин.

03:54

640 км.

17 ч. 12 мин.

Россошь

05:33

15 мин.

05:48

742 км.

18 ч. 53 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

07:35

15 мин.

07:50

830 км.

20 ч. 55 мин.

Таловая

09:13

2 мин.

09:15

916 км.

22 ч. 33 мин.

Новохоперск

10:09

2 мин.

10:11

974 км.

23 ч. 29 мин.

Поворино

11:04

15 мин.

11:19

1023 км.

1 д. 0 ч. 24 мин.

Балашов
Пассажирский

12:32

15 мин.

12:47

1095 км.

1 д. 1 ч. 52 мин.

Аркадак

13:42

2 мин.

13:44

1145 км.

1 д. 3 ч. 2 мин.

Ртищево 1

14:35

10 мин.

14:45

1185 км.

1 д. 3 ч. 55 мин.

Сердобск

15:34

2 мин.

15:36

1220 км.

1 д. 4 ч. 54 мин.

Колышлей

16:11

2 мин.

16:13

1254 км.

1 д. 5 ч. 31 мин.

Пенза 1

17:31

47 мин.

18:18

1318 км.

1 д. 6 ч. 51 мин.

Кузнецк

20:15

5 мин.

20:20

1424 км.

1 д. 9 ч. 35 мин.

Сызрань 1

22:26

5 мин.

22:31

1549 км.

1 д. 11 ч. 46 мин.

Чапаевск

00:03

2 мин.

00:05

1633 км.

1 д. 13 ч. 23 мин.

Новокуйбышевская

00:23

2 мин.

00:25

1653 км.

1 д. 13 ч. 43 мин.

Самара

00:49

41 мин.

01:30

1669 км.

1 д. 14 ч. 9 мин.

Кинель

02:13

4 мин.

02:17

1703 км.

1 д. 15 ч. 33 мин.

Новоотрадная

03:11

2 мин.

03:13

1752 км.

1 д. 16 ч. 31 мин.

Похвистнево

04:12

2 мин.

04:14

1813 км.

1 д. 17 ч. 32 мин.

Бугуруслан

04:33

5 мин.

04:38

1832 км.

1 д. 17 ч. 53 мин.

Абдулино

05:56

4 мин.

06:00

1913 км.

1 д. 19 ч. 16 мин.

Аксаково

07:01

2 мин.

07:03

1962 км.

1 д. 20 ч. 21 мин.

Раевка

08:21

2 мин.

08:23

2013 км.

1 д. 21 ч. 41 мин.

Уфа

11:03

26 мин.

11:29

2113 км.

2 д. 0 ч. 23 мин.

Аша

13:26

2 мин.

13:28

2201 км.

2 д. 2 ч. 46 мин.

Кропачево

14:40

6 мин.

14:46

2246 км.

2 д. 4 ч. 0 мин.

Усть-Катав

15:14

2 мин.

15:16

2261 км.

2 д. 4 ч. 34 мин.

Вязовая

15:32

2 мин.

15:34

2272 км.

2 д. 4 ч. 52 мин.

Сулея

16:24

2 мин.

16:26

2314 км.

2 д. 5 ч. 44 мин.

Бердяуш

16:54

2 мин.

16:56

2330 км.

2 д. 6 ч. 14 мин.

Златоуст

17:58

2 мин.

18:00

2366 км.

2 д. 7 ч. 18 мин.

Миасс 1

19:04

2 мин.

19:06

2398 км.

2 д. 8 ч. 24 мин.

Чебаркуль

19:27

1 мин.

19:28

2413 км.

2 д. 8 ч. 47 мин.

Челябинск-Главный

20:42

43 мин.

21:25

2482 км.

2 д. 10 ч. 2 мин.

Щучье

22:32

1 мин.

22:33

2566 км.

2 д. 11 ч. 52 мин.

Шумиха

22:59

2 мин.

23:01

2601 км.

2 д. 12 ч. 19 мин.

Мишкино

23:35

1 мин.

23:36

2642 км.

2 д. 12 ч. 55 мин.

Юргамыш

00:02

2 мин.

00:04

2676 км.

2 д. 13 ч. 22 мин.

Курган

00:55

11 мин.

01:06

2731 км.

2 д. 14 ч. 15 мин.

Варгаши

01:41

1 мин.

01:42

2763 км.

2 д. 15 ч. 1 мин.

Лебяжья-Сибирская

02:13

1 мин.

02:14

2807 км.

2 д. 15 ч. 33 мин.

Макушино

02:48

3 мин.

02:51

2853 км.

2 д. 16 ч. 8 мин.

Петухово

03:25

20 мин.

03:45

2898 км.

2 д. 16 ч. 45 мин.

Петропавловск

04:59

50 мин.

05:49

2983 км.

2 д. 18 ч. 19 мин.

Исилькуль

07:40

50 мин.

08:30

3116 км.

2 д. 21 ч. 0 мин.

Москаленки

09:03

2 мин.

09:05

3159 км.

2 д. 22 ч. 23 мин.

Омск
Пассажирский

10:13

16 мин.

10:29

3251 км.

2 д. 23 ч. 33 мин.

Калачинская

11:30

2 мин.

11:32

3327 км.

3 д. 0 ч. 50 мин.

Татарская

12:30

2 мин.

12:32

3416 км.

3 д. 1 ч. 50 мин.

Чаны

13:08

2 мин.

13:10

3467 км.

3 д. 2 ч. 28 мин.

Озеро-Карачинское

13:23

5 мин.

13:28

3479 км.

3 д. 2 ч. 43 мин.

Барабинск

14:34

30 мин.

15:04

3567 км.

3 д. 3 ч. 54 мин.

Каргат

17:10

2 мин.

17:12

3690 км.

3 д. 6 ч. 30 мин.

Чулымская

17:50

2 мин.

17:52

3735 км.

3 д. 7 ч. 10 мин.

Новосибирск
Главный

20:14

100 мин.

21:54

3857 км.

3 д. 9 ч. 34 мин.

Болотная

23:59

2 мин.

00:01

3975 км.

3 д. 13 ч. 19 мин.

Юрга 1

00:35

2 мин.

00:37

4003 км.

3 д. 13 ч. 55 мин.

Яшкино

01:29

2 мин.

01:31

4043 км.

3 д. 14 ч. 49 мин.

Тайга

02:00

59 мин.

02:59

4067 км.

3 д. 15 ч. 20 мин.

Томск 1

04:37

9 мин.

04:46

4126 км.

3 д. 17 ч. 57 мин.

Томск 2

05:00

4131 км.

3 д. 18 ч. 20 мин.

Погода на станциях Анапа и Томск

Информация о поезде 203С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Томск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 203С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 10:40 и прибывает на конечную станцию Томск в 05:00. Вся дорога занимает 3 д. 18 ч. 20 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 34 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2112 руб.
  • стоимость купейного места – 5552 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 203С Анапа - Томск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

74 станции

Самая длинная остановка:

100 мин. – станция Новосибирск (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2112 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Ирина

    Ехать далеко но поезд едет быстро. Билеты не дорогие. Очень рекомендую, поезд понравился.

  2. Юрий Валерьевич

    Не работали розетки. не мог нормально зарядить телефон. Хорошо сосет попался нормальный и дал попользоваться своим пауэрбанком. Без него не смог бы дозвониться и договориться о том, чтобы в Москве встретили.

  3. Алина

    Было очень нудно и долго, в некоторые моменты у меня было чувство что поезд вот вот развалится. Ехала из Сулина.

  4. Виктор

    Поезд как поезд. Проводница классная попалась. Веселая, шутница, подкалывала меня)))) Ни разу таких веселых проводниц не видел)))))

  5. Алевтина

    Мы ехали всей семьей и могу сказать так – поезд отличный, но есть свои недостатки. Я не понимаю, почему не сделать на верхней полке какую-нибудь шторку, которая выдвигается, чтобы можно было зацепить ее и чтобы ребенок во сне не свалился оттуда когда поезд дергается?

  6. Константин Андреевич

    7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
