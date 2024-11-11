Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 203С Анапа — Томск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 203С Анапа — Томск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Томск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
10:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
14:31
14:33
65 км.
3 ч. 51 мин.
Ильская
15:06
15:08
97 км.
4 ч. 26 мин.
Северская
15:21
15:23
107 км.
4 ч. 41 мин.
Краснодар 1
15:55
16:10
135 км.
5 ч. 15 мин.
Каневская
18:04
18:06
253 км.
7 ч. 24 мин.
Староминская-Тимашевск
18:50
18:52
300 км.
8 ч. 10 мин.
Первомайская
20:12
20:31
386 км.
9 ч. 32 мин.
Зверево
00:05
00:07
484 км.
13 ч. 25 мин.
Лихая
01:06
01:36
500 км.
14 ч. 26 мин.
Каменская
02:03
02:05
519 км.
15 ч. 23 мин.
Миллерово
02:59
03:01
585 км.
16 ч. 19 мин.
Кутейниково
03:52
03:54
640 км.
17 ч. 12 мин.
Россошь
05:33
05:48
742 км.
18 ч. 53 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:35
07:50
830 км.
20 ч. 55 мин.
Таловая
09:13
09:15
916 км.
22 ч. 33 мин.
Новохоперск
10:09
10:11
974 км.
23 ч. 29 мин.
Поворино
11:04
11:19
1023 км.
1 д. 0 ч. 24 мин.
Балашов
Пассажирский
12:32
12:47
1095 км.
1 д. 1 ч. 52 мин.
Аркадак
13:42
13:44
1145 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Ртищево 1
14:35
14:45
1185 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Сердобск
15:34
15:36
1220 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Колышлей
16:11
16:13
1254 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Пенза 1
17:31
18:18
1318 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Кузнецк
20:15
20:20
1424 км.
1 д. 9 ч. 35 мин.
Сызрань 1
22:26
22:31
1549 км.
1 д. 11 ч. 46 мин.
Чапаевск
00:03
00:05
1633 км.
1 д. 13 ч. 23 мин.
Новокуйбышевская
00:23
00:25
1653 км.
1 д. 13 ч. 43 мин.
Самара
00:49
01:30
1669 км.
1 д. 14 ч. 9 мин.
Кинель
02:13
02:17
1703 км.
1 д. 15 ч. 33 мин.
Новоотрадная
03:11
03:13
1752 км.
1 д. 16 ч. 31 мин.
Похвистнево
04:12
04:14
1813 км.
1 д. 17 ч. 32 мин.
Бугуруслан
04:33
04:38
1832 км.
1 д. 17 ч. 53 мин.
Абдулино
05:56
06:00
1913 км.
1 д. 19 ч. 16 мин.
Аксаково
07:01
07:03
1962 км.
1 д. 20 ч. 21 мин.
Раевка
08:21
08:23
2013 км.
1 д. 21 ч. 41 мин.
Уфа
11:03
11:29
2113 км.
2 д. 0 ч. 23 мин.
Аша
13:26
13:28
2201 км.
2 д. 2 ч. 46 мин.
Кропачево
14:40
14:46
2246 км.
2 д. 4 ч. 0 мин.
Усть-Катав
15:14
15:16
2261 км.
2 д. 4 ч. 34 мин.
Вязовая
15:32
15:34
2272 км.
2 д. 4 ч. 52 мин.
Сулея
16:24
16:26
2314 км.
2 д. 5 ч. 44 мин.
Бердяуш
16:54
16:56
2330 км.
2 д. 6 ч. 14 мин.
Златоуст
17:58
18:00
2366 км.
2 д. 7 ч. 18 мин.
Миасс 1
19:04
19:06
2398 км.
2 д. 8 ч. 24 мин.
Чебаркуль
19:27
19:28
2413 км.
2 д. 8 ч. 47 мин.
Челябинск-Главный
20:42
21:25
2482 км.
2 д. 10 ч. 2 мин.
Щучье
22:32
22:33
2566 км.
2 д. 11 ч. 52 мин.
Шумиха
22:59
23:01
2601 км.
2 д. 12 ч. 19 мин.
Мишкино
23:35
23:36
2642 км.
2 д. 12 ч. 55 мин.
Юргамыш
00:02
00:04
2676 км.
2 д. 13 ч. 22 мин.
Курган
00:55
01:06
2731 км.
2 д. 14 ч. 15 мин.
Варгаши
01:41
01:42
2763 км.
2 д. 15 ч. 1 мин.
Лебяжья-Сибирская
02:13
02:14
2807 км.
2 д. 15 ч. 33 мин.
Макушино
02:48
02:51
2853 км.
2 д. 16 ч. 8 мин.
Петухово
03:25
03:45
2898 км.
2 д. 16 ч. 45 мин.
Петропавловск
04:59
05:49
2983 км.
2 д. 18 ч. 19 мин.
Исилькуль
07:40
08:30
3116 км.
2 д. 21 ч. 0 мин.
Москаленки
09:03
09:05
3159 км.
2 д. 22 ч. 23 мин.
Омск
Пассажирский
10:13
10:29
3251 км.
2 д. 23 ч. 33 мин.
Калачинская
11:30
11:32
3327 км.
3 д. 0 ч. 50 мин.
Татарская
12:30
12:32
3416 км.
3 д. 1 ч. 50 мин.
Чаны
13:08
13:10
3467 км.
3 д. 2 ч. 28 мин.
Озеро-Карачинское
13:23
13:28
3479 км.
3 д. 2 ч. 43 мин.
Барабинск
14:34
15:04
3567 км.
3 д. 3 ч. 54 мин.
Каргат
17:10
17:12
3690 км.
3 д. 6 ч. 30 мин.
Чулымская
17:50
17:52
3735 км.
3 д. 7 ч. 10 мин.
Новосибирск
Главный
20:14
21:54
3857 км.
3 д. 9 ч. 34 мин.
Болотная
23:59
00:01
3975 км.
3 д. 13 ч. 19 мин.
Юрга 1
00:35
00:37
4003 км.
3 д. 13 ч. 55 мин.
Яшкино
01:29
01:31
4043 км.
3 д. 14 ч. 49 мин.
Тайга
02:00
02:59
4067 км.
3 д. 15 ч. 20 мин.
Томск 1
04:37
04:46
4126 км.
3 д. 17 ч. 57 мин.
Томск 2
05:00
4131 км.
3 д. 18 ч. 20 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Томск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехать далеко но поезд едет быстро. Билеты не дорогие. Очень рекомендую, поезд понравился.
Не работали розетки. не мог нормально зарядить телефон. Хорошо сосет попался нормальный и дал попользоваться своим пауэрбанком. Без него не смог бы дозвониться и договориться о том, чтобы в Москве встретили.
Было очень нудно и долго, в некоторые моменты у меня было чувство что поезд вот вот развалится. Ехала из Сулина.
Поезд как поезд. Проводница классная попалась. Веселая, шутница, подкалывала меня)))) Ни разу таких веселых проводниц не видел)))))
Мы ехали всей семьей и могу сказать так – поезд отличный, но есть свои недостатки. Я не понимаю, почему не сделать на верхней полке какую-нибудь шторку, которая выдвигается, чтобы можно было зацепить ее и чтобы ребенок во сне не свалился оттуда когда поезд дергается?
7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.