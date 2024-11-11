Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 093Й Пенза — Москва.
Маршрут следования поезда 093Й Пенза — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пенза — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Белинская
18:27
18:31
65 км.
1 ч. 27 мин.
Титово
19:02
19:03
91 км.
2 ч. 2 мин.
Пачелма
19:28
19:31
115 км.
2 ч. 28 мин.
Башмаково
19:53
19:58
138 км.
2 ч. 53 мин.
Соседка
20:26
20:28
162 км.
3 ч. 26 мин.
Вернадовка
20:53
20:56
182 км.
3 ч. 53 мин.
Моршанск
21:43
21:59
225 км.
4 ч. 43 мин.
Ракша
22:17
22:18
240 км.
5 ч. 17 мин.
Ремизово
22:49
22:55
272 км.
5 ч. 49 мин.
Верда
23:11
23:20
283 км.
6 ч. 11 мин.
Ряжск 1
00:22
00:48
341 км.
7 ч. 22 мин.
Кораблино
01:06
01:08
365 км.
8 ч. 6 мин.
Рязань 2
02:08
02:34
446 км.
9 ч. 8 мин.
Ожерелье
05:22
05:24
539 км.
12 ч. 22 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
07:08
649 км.
14 ч. 8 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Пенза → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Почему 93 Пенза- Москва 15 12 2020 не идет
Здравствуйте, поезд №093Й Пенза - Москва отправляется из города Пенза с интервалом в 1 день. 14 декабря отправление из города Пенза, соответственно 15 декабря поезд в 5 утра прибывает на станцию в Москве.
Поездка была очень комфортной и приятной. Проводники улыбчивые и доброжелательные. Всем рекомендую.
Что ни говори, а все решает базовый комфорт. Было неприятно ехать в вагоне, который было видно что уже лет 50 ездит по железным дорогам. Из-за этого даже не смотря на то, что девушки проводницы были очень приветливыми, это по итогу оставило отпечаток негатива.
Привет!)))) Спаибо за поездку, все прошло очень хорошо!!!! Я даже не ожидала, что в поездах так приятно ездить, в последний раз ездила уже не помню когда, когда была менькой девочкой еще.
Ехал в сидячем вагоне и больше никогда в жизни там не поеду. Это было очень неприятно, как для спины так и вообще. Такое чувство что тех кто ездит в сидячем вагоне даже за людей не держат. Ну разве сложно поставить между двумя сидениями, которые смотрят друг на друга хотя бы небольшой столик, чтобы было куда еду положить и покушать? Отношение как к скоту
Ехала в плацкарте 14.08.2021 впечатления только положительные. Проводник произвел очень хорошее впечатление своей компетентностью и доброжелательностью. Было видно, что человек очень любит свою работу.