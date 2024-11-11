Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 133С Анапа — Томск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Томск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
10:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
14:50
14:52
65 км.
4 ч. 50 мин.
Ильская
15:22
15:24
97 км.
5 ч. 22 мин.
Краснодар 1
16:17
16:21
135 км.
6 ч. 17 мин.
Каневская
18:04
18:06
253 км.
8 ч. 4 мин.
Староминская-Тимашевск
18:50
18:52
300 км.
8 ч. 50 мин.
Первомайская
20:16
20:35
386 км.
10 ч. 16 мин.
Зверево
00:10
00:12
484 км.
14 ч. 10 мин.
Лихая
01:15
01:29
500 км.
15 ч. 15 мин.
Каменская
01:56
01:58
519 км.
15 ч. 56 мин.
Миллерово
02:51
02:53
585 км.
16 ч. 51 мин.
Кутейниково
03:48
03:50
640 км.
17 ч. 48 мин.
Россошь
05:29
05:44
742 км.
19 ч. 29 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:25
07:40
830 км.
21 ч. 25 мин.
Таловая
09:06
09:08
916 км.
23 ч. 6 мин.
Новохоперск
10:04
10:06
974 км.
1 д. 0 ч. 4 мин.
Поворино
10:55
11:10
1023 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Балашов
Пассажирский
12:20
12:43
1095 км.
1 д. 2 ч. 20 мин.
Аркадак
13:31
13:33
1145 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Ртищево 1
14:22
14:35
1185 км.
1 д. 4 ч. 22 мин.
Сердобск
15:26
15:28
1220 км.
1 д. 5 ч. 26 мин.
Колышлей
16:06
16:08
1254 км.
1 д. 6 ч. 6 мин.
Пенза 1
17:30
18:24
1318 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Кузнецк
20:09
20:14
1424 км.
1 д. 10 ч. 9 мин.
Сызрань 1
22:12
22:19
1549 км.
1 д. 12 ч. 12 мин.
Чапаевск
00:12
00:14
1633 км.
1 д. 14 ч. 12 мин.
Новокуйбышевская
00:35
00:37
1653 км.
1 д. 14 ч. 35 мин.
Самара
01:02
01:45
1669 км.
1 д. 15 ч. 2 мин.
Кинель
02:23
02:25
1703 км.
1 д. 16 ч. 23 мин.
Новоотрадная
03:13
03:15
1752 км.
1 д. 17 ч. 13 мин.
Похвистнево
04:10
04:12
1813 км.
1 д. 18 ч. 10 мин.
Бугуруслан
04:31
04:36
1832 км.
1 д. 18 ч. 31 мин.
Абдулино
05:57
05:59
1913 км.
1 д. 19 ч. 57 мин.
Аксаково
07:01
07:03
1962 км.
1 д. 21 ч. 1 мин.
Раевка
08:23
08:25
2013 км.
1 д. 22 ч. 23 мин.
Уфа
11:07
11:27
2113 км.
2 д. 1 ч. 7 мин.
Аша
13:28
13:30
2201 км.
2 д. 3 ч. 28 мин.
Кропачево
14:40
14:55
2246 км.
2 д. 4 ч. 40 мин.
Усть-Катав
15:20
15:22
2261 км.
2 д. 5 ч. 20 мин.
Вязовая
15:38
15:40
2272 км.
2 д. 5 ч. 38 мин.
Сулея
16:22
16:24
2314 км.
2 д. 6 ч. 22 мин.
Бердяуш
16:49
16:51
2330 км.
2 д. 6 ч. 49 мин.
Златоуст
17:49
17:51
2366 км.
2 д. 7 ч. 49 мин.
Миасс 1
19:03
19:05
2398 км.
2 д. 9 ч. 3 мин.
Челябинск-Главный
20:37
21:20
2480 км.
2 д. 10 ч. 37 мин.
Шумиха
22:59
23:01
2599 км.
2 д. 12 ч. 59 мин.
Мишкино
23:37
23:38
2640 км.
2 д. 13 ч. 37 мин.
Курган
00:50
01:05
2729 км.
2 д. 14 ч. 50 мин.
Лебяжья-Сибирская
02:14
02:15
2805 км.
2 д. 16 ч. 14 мин.
Макушино
02:50
02:52
2851 км.
2 д. 16 ч. 50 мин.
Петухово
03:26
03:31
2896 км.
2 д. 17 ч. 26 мин.
Петропавловск
04:48
05:28
2981 км.
2 д. 18 ч. 48 мин.
Исилькуль
07:21
08:21
3114 км.
2 д. 21 ч. 21 мин.
Москаленки
08:53
08:55
3157 км.
2 д. 22 ч. 53 мин.
Омск
Пассажирский
10:02
10:40
3249 км.
3 д. 0 ч. 2 мин.
Калачинская
11:53
11:55
3325 км.
3 д. 1 ч. 53 мин.
Татарская
12:58
13:00
3414 км.
3 д. 2 ч. 58 мин.
Чаны
13:48
13:50
3465 км.
3 д. 3 ч. 48 мин.
Озеро-Карачинское
14:02
14:07
3477 км.
3 д. 4 ч. 2 мин.
Барабинск
15:21
15:44
3565 км.
3 д. 5 ч. 21 мин.
Каргат
18:17
18:19
3688 км.
3 д. 8 ч. 17 мин.
Чулымская
19:04
19:06
3733 км.
3 д. 9 ч. 4 мин.
Новосибирск
Главный
21:05
21:57
3855 км.
3 д. 11 ч. 5 мин.
Болотная
23:40
23:42
3973 км.
3 д. 13 ч. 40 мин.
Юрга 1
00:09
00:11
4001 км.
3 д. 14 ч. 9 мин.
Яшкино
00:49
00:51
4041 км.
3 д. 14 ч. 49 мин.
Тайга
01:15
01:59
4065 км.
3 д. 15 ч. 15 мин.
Томск 1
03:36
03:51
4124 км.
3 д. 17 ч. 36 мин.
Томск 2
04:05
4129 км.
3 д. 18 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Была приятно удивлена тем, насколько стараются проводницы, чтобы пассажирам было комфортно. Девушки прям из кожи вон лезут. Очень отзывчивые и сразу видно, как они любят свою работу. Несколько раз убрались, пыли нет. Кругом чистота и порядок. Даже окна протирали.
Поезд выше всяких похвал. Задержался только на 2 минуты от расписания. Проводницы вежливые и внимательные. Контингент отличный. Сходил в туалет – все чисто и на месте. 10 из 10!!
Не понравилась бабуля, которая ехала рядом и постоянно что-то жевала и воняла едой в буквальном смысле. То курицу вареную, то яйца. И вот без остановки раз в час что-то трющила, старая.
Спасибо Вере за заботу и комфорт, которыми вы окружили нас во время поездки на этом замечательном поезде! Я осталась очень довольна, как мой муж и дети. ОЧЕНЬ МНОГОЕ зависит именно от персонала и я в этом в который раз уже убеждаюсь…
Когда сели в вагон – там были остатки деятельности прошлых пассажиров. Купе подмели и убрали все фантики только после того, как тронулись и час ехали. Если бы не сказал, то так бы в свинарнике и ехали.