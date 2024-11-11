Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 475Г Казань — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 475Г Казань — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
11:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
14:18
15:05
106 км.
2 ч. 21 мин.
Алатырь
17:10
17:20
199 км.
5 ч. 13 мин.
Красный Узел
20:15
20:54
291 км.
8 ч. 18 мин.
Саранск
21:25
21:30
317 км.
9 ч. 28 мин.
Пенза 1
00:49
01:35
427 км.
12 ч. 52 мин.
Сердобск
03:20
03:22
526 км.
15 ч. 23 мин.
Ртищево 1
04:13
04:23
561 км.
16 ч. 16 мин.
Аркадак
05:24
05:25
601 км.
17 ч. 27 мин.
Балашов
Пассажирский
06:23
06:46
651 км.
18 ч. 26 мин.
Поворино
08:51
09:06
723 км.
20 ч. 54 мин.
Новохоперск
09:58
10:00
772 км.
22 ч. 1 мин.
Таловая
10:57
10:59
830 км.
23 ч. 0 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:36
12:51
916 км.
1 д. 0 ч. 39 мин.
Россошь
15:25
15:40
1004 км.
1 д. 3 ч. 28 мин.
Зайцевка
16:52
16:54
1069 км.
1 д. 4 ч. 55 мин.
Кутейниково
17:37
17:39
1106 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Миллерово
18:28
18:30
1161 км.
1 д. 6 ч. 31 мин.
Каменская
20:08
20:10
1227 км.
1 д. 8 ч. 11 мин.
Лихая
20:33
20:52
1246 км.
1 д. 8 ч. 36 мин.
Зверево
21:20
21:22
1262 км.
1 д. 9 ч. 23 мин.
Сулин
21:48
21:50
1277 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Шахтная
23:00
23:02
1295 км.
1 д. 11 ч. 3 мин.
Новочеркасск
23:41
23:43
1331 км.
1 д. 11 ч. 44 мин.
Ростов
Главный
00:33
00:51
1369 км.
1 д. 12 ч. 36 мин.
Староминская-Тимашевск
02:11
02:13
1460 км.
1 д. 14 ч. 14 мин.
Каневская
02:51
02:53
1507 км.
1 д. 14 ч. 54 мин.
Брюховецкая
03:25
03:27
1539 км.
1 д. 15 ч. 28 мин.
Краснодар 1
04:48
04:53
1625 км.
1 д. 16 ч. 51 мин.
Горячий Ключ
05:47
06:27
1667 км.
1 д. 17 ч. 50 мин.
Туапсе
08:13
08:32
1728 км.
1 д. 20 ч. 16 мин.
Лазаревская
09:14
09:42
1755 км.
1 д. 21 ч. 17 мин.
Лоо
10:28
10:40
1787 км.
1 д. 22 ч. 31 мин.
Сочи
11:03
11:13
1803 км.
1 д. 23 ч. 6 мин.
Хоста
11:31
11:33
1816 км.
1 д. 23 ч. 34 мин.
Адлер
11:44
1824 км.
1 д. 23 ч. 47 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Казань → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Здравствуйте! Ехали мы в 5 вагоне. Вагон был старый и печальный. Туалет такой же, если не хуже. На полу разлита была вода постоянно. И невозможно было помыть нормально руки. Туалетную бумагу видели только в первые 2 часа поездки.
Хорошо что можно было нормально проветрить купе, а то есть вагоны в которых даже форточку не открыть. Тут можно было это сделать и это плюс. Но самый главный минус – это возраст купе. Без ремонта лет 40 ездит, это я на глаз примерно определил.
Ехал в 4 вагоне. Проводника звали Айнур. Хотел бы отметить его отличную работу. В вагоне было чисто, в туалете чисто. Все делал как по часам. Молодец!!!!!
После поездки остались от дороги только положительные впечатления. Проводник очень старался и делал все для нашего комфорта.
Ехала с дочкой и мамой в Адлер. Ближе к приезду у нас начал барахлить кондиционер и очень плохо начал работать. Считайте что и не работал последние часы. Я под конец уже мечтала когда приеду наконец и смогу нормально отдохнуть.