Поезд 203Н Томск — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

09:08

Томск

3 д. 19 ч. 7 мин.

04:15

Анапа

78

Купить билеты

Маршрут следования поезда 203Н Томск — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Томск — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Томск 2

09:08

0 км.

0 ч. 0 мин.

Томск 1

09:22

10 мин.

09:32

5 км.

0 ч. 14 мин.

Тайга

11:06

68 мин.

12:14

64 км.

1 ч. 58 мин.

Юрга 1

13:19

17 мин.

13:36

126 км.

4 ч. 11 мин.

Болотная

14:04

2 мин.

14:06

154 км.

4 ч. 56 мин.

Новосибирск
Главный

16:13

47 мин.

17:00

272 км.

7 ч. 5 мин.

Чулымская

19:09

2 мин.

19:11

394 км.

10 ч. 1 мин.

Каргат

19:40

2 мин.

19:42

439 км.

10 ч. 32 мин.

Барабинск

21:10

30 мин.

21:40

562 км.

12 ч. 2 мин.

Озеро-Карачинское

22:59

5 мин.

23:04

650 км.

13 ч. 51 мин.

Чаны

23:16

2 мин.

23:18

662 км.

14 ч. 8 мин.

Татарская

23:52

2 мин.

23:54

713 км.

14 ч. 44 мин.

Калачинская

00:53

2 мин.

00:55

802 км.

15 ч. 45 мин.

Омск
Пассажирский

01:53

18 мин.

02:11

878 км.

16 ч. 45 мин.

Москаленки

03:18

2 мин.

03:20

970 км.

18 ч. 10 мин.

Исилькуль

03:53

50 мин.

04:43

1013 км.

18 ч. 45 мин.

Петропавловск

06:32

40 мин.

07:12

1146 км.

21 ч. 24 мин.

Петухово

08:24

20 мин.

08:44

1231 км.

23 ч. 16 мин.

Макушино

09:22

2 мин.

09:24

1276 км.

1 д. 0 ч. 14 мин.

Лебяжья-Сибирская

10:04

2 мин.

10:06

1322 км.

1 д. 0 ч. 56 мин.

Варгаши

10:40

1 мин.

10:41

1366 км.

1 д. 1 ч. 32 мин.

Курган

11:20

14 мин.

11:34

1398 км.

1 д. 2 ч. 12 мин.

Мишкино

12:40

1 мин.

12:41

1487 км.

1 д. 3 ч. 32 мин.

Шумиха

13:15

1 мин.

13:16

1528 км.

1 д. 4 ч. 7 мин.

Щучье

13:46

1 мин.

13:47

1563 км.

1 д. 4 ч. 38 мин.

Челябинск-Главный

15:00

35 мин.

15:35

1647 км.

1 д. 5 ч. 52 мин.

Чебаркуль

16:50

2 мин.

16:52

1716 км.

1 д. 7 ч. 42 мин.

Миасс 1

17:17

2 мин.

17:19

1731 км.

1 д. 8 ч. 9 мин.

Златоуст

18:33

2 мин.

18:35

1763 км.

1 д. 9 ч. 25 мин.

Бердяуш

19:37

2 мин.

19:39

1799 км.

1 д. 10 ч. 29 мин.

Сулея

20:07

2 мин.

20:09

1815 км.

1 д. 10 ч. 59 мин.

Вязовая

20:58

2 мин.

21:00

1857 км.

1 д. 11 ч. 50 мин.

Усть-Катав

21:15

2 мин.

21:17

1868 км.

1 д. 12 ч. 7 мин.

Кропачево

21:41

16 мин.

21:57

1883 км.

1 д. 12 ч. 33 мин.

Симская

22:23

2 мин.

22:25

1901 км.

1 д. 13 ч. 15 мин.

Миньяр

22:43

2 мин.

22:45

1913 км.

1 д. 13 ч. 35 мин.

Аша

23:07

3 мин.

23:10

1930 км.

1 д. 13 ч. 59 мин.

Уфа

00:51

80 мин.

02:11

2018 км.

1 д. 15 ч. 43 мин.

Давлеканово

04:11

2 мин.

04:13

2102 км.

1 д. 19 ч. 3 мин.

Раевка

04:33

2 мин.

04:35

2120 км.

1 д. 19 ч. 25 мин.

Аксеново

05:10

2 мин.

05:12

2146 км.

1 д. 20 ч. 2 мин.

Аксаково

05:50

2 мин.

05:52

2177 км.

1 д. 20 ч. 42 мин.

Приютово

06:10

2 мин.

06:12

2196 км.

1 д. 21 ч. 2 мин.

Абдулино

06:43

12 мин.

06:55

2226 км.

1 д. 21 ч. 35 мин.

Бугуруслан

08:07

2 мин.

08:09

2307 км.

1 д. 22 ч. 59 мин.

Похвистнево

08:26

2 мин.

08:28

2326 км.

1 д. 23 ч. 18 мин.

Толкай

09:04

2 мин.

09:06

2371 км.

1 д. 23 ч. 56 мин.

Новоотрадная

09:20

2 мин.

09:22

2387 км.

2 д. 0 ч. 12 мин.

Кинель

10:00

2 мин.

10:02

2436 км.

2 д. 0 ч. 52 мин.

Самара

10:41

55 мин.

11:36

2470 км.

2 д. 1 ч. 33 мин.

Новокуйбышевская

12:01

2 мин.

12:03

2486 км.

2 д. 2 ч. 53 мин.

Чапаевск

12:24

2 мин.

12:26

2506 км.

2 д. 3 ч. 16 мин.

Сызрань 1

14:00

5 мин.

14:05

2590 км.

2 д. 4 ч. 52 мин.

Кузнецк

16:02

5 мин.

16:07

2715 км.

2 д. 6 ч. 54 мин.

Пенза 1

18:14

41 мин.

18:55

2821 км.

2 д. 9 ч. 6 мин.

Тащиловка

20:31

3 мин.

20:34

2914 км.

2 д. 11 ч. 23 мин.

Сердобск

20:45

3 мин.

20:48

2920 км.

2 д. 11 ч. 37 мин.

Ртищево 1

21:40

10 мин.

21:50

2955 км.

2 д. 12 ч. 32 мин.

Аркадак

22:36

2 мин.

22:38

2995 км.

2 д. 13 ч. 28 мин.

Балашов
Пассажирский

23:25

23 мин.

23:48

3045 км.

2 д. 14 ч. 17 мин.

Поворино

01:28

15 мин.

01:43

3117 км.

2 д. 16 ч. 20 мин.

Новохоперск

02:30

4 мин.

02:34

3166 км.

2 д. 17 ч. 22 мин.

Таловая

03:24

2 мин.

03:26

3224 км.

2 д. 18 ч. 16 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

04:55

18 мин.

05:13

3310 км.

2 д. 19 ч. 47 мин.

Россошь

07:11

15 мин.

07:26

3398 км.

2 д. 22 ч. 3 мин.

Кутейниково

09:06

2 мин.

09:08

3500 км.

2 д. 23 ч. 58 мин.

Миллерово

10:00

2 мин.

10:02

3555 км.

3 д. 0 ч. 52 мин.

Каменская

11:01

2 мин.

11:03

3621 км.

3 д. 1 ч. 53 мин.

Лихая

11:28

18 мин.

11:46

3640 км.

3 д. 2 ч. 20 мин.

Зверево

12:22

2 мин.

12:24

3656 км.

3 д. 3 ч. 14 мин.

Первомайская

15:44

45 мин.

16:29

3754 км.

3 д. 6 ч. 36 мин.

Староминская-Тимашевск

18:05

2 мин.

18:07

3840 км.

3 д. 8 ч. 57 мин.

Каневская

18:42

2 мин.

18:44

3887 км.

3 д. 9 ч. 34 мин.

Краснодар 1

22:54

7 мин.

23:01

4005 км.

3 д. 13 ч. 46 мин.

Северская

23:43

2 мин.

23:45

4033 км.

3 д. 14 ч. 35 мин.

Ильская

23:58

3 мин.

00:01

4043 км.

3 д. 14 ч. 50 мин.

Абинская

01:15

2 мин.

01:17

4075 км.

3 д. 16 ч. 7 мин.

Анапа

04:15

4140 км.

3 д. 19 ч. 7 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Томск → Анапа Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Томск и Анапа

Информация о поезде 203Н

Планируете поездку по маршруту Томск — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 203Н. Этот поезд отправляется со станции Томск в 09:08 и прибывает на конечную станцию Анапа в 04:15. Вся дорога занимает 3 д. 19 ч. 7 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 39 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1630 руб.
  • стоимость купейного места – 4160 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 203Н Томск - Анапа: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

78 станций

Самая длинная остановка:

80 мин. – станция Уфа

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1630 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв о поезде 203Н:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн