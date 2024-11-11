Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 203Н Томск — Анапа.
Маршрут следования поезда 203Н Томск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
09:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
09:22
09:32
5 км.
0 ч. 14 мин.
Тайга
11:06
12:14
64 км.
1 ч. 58 мин.
Юрга 1
13:19
13:36
126 км.
4 ч. 11 мин.
Болотная
14:04
14:06
154 км.
4 ч. 56 мин.
Новосибирск
Главный
16:13
17:00
272 км.
7 ч. 5 мин.
Чулымская
19:09
19:11
394 км.
10 ч. 1 мин.
Каргат
19:40
19:42
439 км.
10 ч. 32 мин.
Барабинск
21:10
21:40
562 км.
12 ч. 2 мин.
Озеро-Карачинское
22:59
23:04
650 км.
13 ч. 51 мин.
Чаны
23:16
23:18
662 км.
14 ч. 8 мин.
Татарская
23:52
23:54
713 км.
14 ч. 44 мин.
Калачинская
00:53
00:55
802 км.
15 ч. 45 мин.
Омск
Пассажирский
01:53
02:11
878 км.
16 ч. 45 мин.
Москаленки
03:18
03:20
970 км.
18 ч. 10 мин.
Исилькуль
03:53
04:43
1013 км.
18 ч. 45 мин.
Петропавловск
06:32
07:12
1146 км.
21 ч. 24 мин.
Петухово
08:24
08:44
1231 км.
23 ч. 16 мин.
Макушино
09:22
09:24
1276 км.
1 д. 0 ч. 14 мин.
Лебяжья-Сибирская
10:04
10:06
1322 км.
1 д. 0 ч. 56 мин.
Варгаши
10:40
10:41
1366 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Курган
11:20
11:34
1398 км.
1 д. 2 ч. 12 мин.
Мишкино
12:40
12:41
1487 км.
1 д. 3 ч. 32 мин.
Шумиха
13:15
13:16
1528 км.
1 д. 4 ч. 7 мин.
Щучье
13:46
13:47
1563 км.
1 д. 4 ч. 38 мин.
Челябинск-Главный
15:00
15:35
1647 км.
1 д. 5 ч. 52 мин.
Чебаркуль
16:50
16:52
1716 км.
1 д. 7 ч. 42 мин.
Миасс 1
17:17
17:19
1731 км.
1 д. 8 ч. 9 мин.
Златоуст
18:33
18:35
1763 км.
1 д. 9 ч. 25 мин.
Бердяуш
19:37
19:39
1799 км.
1 д. 10 ч. 29 мин.
Сулея
20:07
20:09
1815 км.
1 д. 10 ч. 59 мин.
Вязовая
20:58
21:00
1857 км.
1 д. 11 ч. 50 мин.
Усть-Катав
21:15
21:17
1868 км.
1 д. 12 ч. 7 мин.
Кропачево
21:41
21:57
1883 км.
1 д. 12 ч. 33 мин.
Симская
22:23
22:25
1901 км.
1 д. 13 ч. 15 мин.
Миньяр
22:43
22:45
1913 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Аша
23:07
23:10
1930 км.
1 д. 13 ч. 59 мин.
Уфа
00:51
02:11
2018 км.
1 д. 15 ч. 43 мин.
Давлеканово
04:11
04:13
2102 км.
1 д. 19 ч. 3 мин.
Раевка
04:33
04:35
2120 км.
1 д. 19 ч. 25 мин.
Аксеново
05:10
05:12
2146 км.
1 д. 20 ч. 2 мин.
Аксаково
05:50
05:52
2177 км.
1 д. 20 ч. 42 мин.
Приютово
06:10
06:12
2196 км.
1 д. 21 ч. 2 мин.
Абдулино
06:43
06:55
2226 км.
1 д. 21 ч. 35 мин.
Бугуруслан
08:07
08:09
2307 км.
1 д. 22 ч. 59 мин.
Похвистнево
08:26
08:28
2326 км.
1 д. 23 ч. 18 мин.
Толкай
09:04
09:06
2371 км.
1 д. 23 ч. 56 мин.
Новоотрадная
09:20
09:22
2387 км.
2 д. 0 ч. 12 мин.
Кинель
10:00
10:02
2436 км.
2 д. 0 ч. 52 мин.
Самара
10:41
11:36
2470 км.
2 д. 1 ч. 33 мин.
Новокуйбышевская
12:01
12:03
2486 км.
2 д. 2 ч. 53 мин.
Чапаевск
12:24
12:26
2506 км.
2 д. 3 ч. 16 мин.
Сызрань 1
14:00
14:05
2590 км.
2 д. 4 ч. 52 мин.
Кузнецк
16:02
16:07
2715 км.
2 д. 6 ч. 54 мин.
Пенза 1
18:14
18:55
2821 км.
2 д. 9 ч. 6 мин.
Тащиловка
20:31
20:34
2914 км.
2 д. 11 ч. 23 мин.
Сердобск
20:45
20:48
2920 км.
2 д. 11 ч. 37 мин.
Ртищево 1
21:40
21:50
2955 км.
2 д. 12 ч. 32 мин.
Аркадак
22:36
22:38
2995 км.
2 д. 13 ч. 28 мин.
Балашов
Пассажирский
23:25
23:48
3045 км.
2 д. 14 ч. 17 мин.
Поворино
01:28
01:43
3117 км.
2 д. 16 ч. 20 мин.
Новохоперск
02:30
02:34
3166 км.
2 д. 17 ч. 22 мин.
Таловая
03:24
03:26
3224 км.
2 д. 18 ч. 16 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:55
05:13
3310 км.
2 д. 19 ч. 47 мин.
Россошь
07:11
07:26
3398 км.
2 д. 22 ч. 3 мин.
Кутейниково
09:06
09:08
3500 км.
2 д. 23 ч. 58 мин.
Миллерово
10:00
10:02
3555 км.
3 д. 0 ч. 52 мин.
Каменская
11:01
11:03
3621 км.
3 д. 1 ч. 53 мин.
Лихая
11:28
11:46
3640 км.
3 д. 2 ч. 20 мин.
Зверево
12:22
12:24
3656 км.
3 д. 3 ч. 14 мин.
Первомайская
15:44
16:29
3754 км.
3 д. 6 ч. 36 мин.
Староминская-Тимашевск
18:05
18:07
3840 км.
3 д. 8 ч. 57 мин.
Каневская
18:42
18:44
3887 км.
3 д. 9 ч. 34 мин.
Краснодар 1
22:54
23:01
4005 км.
3 д. 13 ч. 46 мин.
Северская
23:43
23:45
4033 км.
3 д. 14 ч. 35 мин.
Ильская
23:58
00:01
4043 км.
3 д. 14 ч. 50 мин.
Абинская
01:15
01:17
4075 км.
3 д. 16 ч. 7 мин.
Анапа
04:15
4140 км.
3 д. 19 ч. 7 мин.
