Поезд 336С Новороссийск — Екатеринбург

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:50

Новороссийск

2 д. 12 ч. 32 мин.

04:22

Екатеринбург

51

Маршрут следования поезда 336С Новороссийск — Екатеринбург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новороссийск — Екатеринбург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новороссийск

15:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

16:18

5 мин.

16:23

14 км.

0 ч. 28 мин.

Крымская

16:57

5 мин.

17:02

42 км.

1 ч. 7 мин.

Абинская

17:17

2 мин.

17:19

53 км.

1 ч. 27 мин.

Северская

17:56

2 мин.

17:58

96 км.

2 ч. 6 мин.

Краснодар 1

18:47

20 мин.

19:07

124 км.

2 ч. 57 мин.

Брюховецкая

21:27

2 мин.

21:29

210 км.

5 ч. 37 мин.

Каневская

21:59

2 мин.

22:01

242 км.

6 ч. 9 мин.

Староминская-Тимашевск

22:43

2 мин.

22:45

289 км.

6 ч. 53 мин.

Ростов
Главный

00:08

20 мин.

00:28

380 км.

8 ч. 18 мин.

Новочеркасск

01:23

2 мин.

01:25

418 км.

9 ч. 33 мин.

Шахтная

02:04

2 мин.

02:06

454 км.

10 ч. 14 мин.

Сулин

02:34

2 мин.

02:36

472 км.

10 ч. 44 мин.

Зверево

03:00

2 мин.

03:02

487 км.

11 ч. 10 мин.

Лихая

03:24

63 мин.

04:27

503 км.

11 ч. 34 мин.

Каменская

04:54

2 мин.

04:56

522 км.

13 ч. 4 мин.

Миллерово

05:48

2 мин.

05:50

588 км.

13 ч. 58 мин.

Кутейниково

08:07

4 мин.

08:11

643 км.

16 ч. 17 мин.

Зайцевка

08:50

2 мин.

08:52

680 км.

17 ч. 0 мин.

Россошь

10:01

37 мин.

10:38

745 км.

18 ч. 11 мин.

Подгорное

11:02

2 мин.

11:04

769 км.

19 ч. 12 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

12:55

26 мин.

13:21

833 км.

21 ч. 5 мин.

Бобров

14:10

5 мин.

14:15

873 км.

22 ч. 20 мин.

Таловая

14:54

2 мин.

14:56

920 км.

23 ч. 4 мин.

Новохоперск

15:50

2 мин.

15:52

978 км.

1 д. 0 ч. 0 мин.

Поворино

16:40

15 мин.

16:55

1027 км.

1 д. 0 ч. 50 мин.

Балашов
Пассажирский

18:45

23 мин.

19:08

1099 км.

1 д. 2 ч. 55 мин.

Летяжевка

19:47

3 мин.

19:50

1139 км.

1 д. 3 ч. 57 мин.

Аркадак

20:04

3 мин.

20:07

1150 км.

1 д. 4 ч. 14 мин.

Ртищево 1

21:02

34 мин.

21:36

1190 км.

1 д. 5 ч. 12 мин.

Сердобск

22:31

5 мин.

22:36

1225 км.

1 д. 6 ч. 41 мин.

Пенза 1

00:21

44 мин.

01:05

1324 км.

1 д. 8 ч. 31 мин.

Рузаевка

04:01

63 мин.

05:04

1418 км.

1 д. 12 ч. 11 мин.

Саранск

05:38

18 мин.

05:56

1440 км.

1 д. 13 ч. 48 мин.

Красный Узел

06:30

40 мин.

07:10

1466 км.

1 д. 14 ч. 40 мин.

Чамзинка

07:59

2 мин.

08:01

1494 км.

1 д. 16 ч. 9 мин.

Алатырь

09:44

2 мин.

09:46

1565 км.

1 д. 17 ч. 54 мин.

Канаш

12:10

37 мин.

12:47

1658 км.

1 д. 20 ч. 20 мин.

Зеленый Дол

14:11

2 мин.

14:13

1735 км.

1 д. 22 ч. 21 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

14:50

6 мин.

14:56

1767 км.

1 д. 23 ч. 0 мин.

Вятские Поляны

16:59

2 мин.

17:01

1895 км.

2 д. 1 ч. 9 мин.

Кизнер

17:39

1 мин.

17:40

1925 км.

2 д. 1 ч. 49 мин.

Можга

18:20

2 мин.

18:22

1971 км.

2 д. 2 ч. 30 мин.

Агрыз

19:15

25 мин.

19:40

2021 км.

2 д. 3 ч. 25 мин.

Сарапул

20:28

2 мин.

20:30

2068 км.

2 д. 4 ч. 38 мин.

Янаул

21:31

2 мин.

21:33

2141 км.

2 д. 5 ч. 41 мин.

Чернушка

22:29

2 мин.

22:31

2215 км.

2 д. 6 ч. 39 мин.

Красноуфимск

00:12

2 мин.

00:14

2318 км.

2 д. 8 ч. 22 мин.

Дружинино

02:26

28 мин.

02:54

2427 км.

2 д. 10 ч. 36 мин.

Ревда

03:33

2 мин.

03:35

2451 км.

2 д. 11 ч. 43 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

04:22

2492 км.

2 д. 12 ч. 32 мин.

Информация о поезде 336С

Планируете поездку по маршруту Новороссийск — Екатеринбург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 336С. Этот поезд отправляется со станции Новороссийск в 15:50 и прибывает на конечную станцию Екатеринбург в 04:22. Вся дорога занимает 2 д. 12 ч. 32 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 40 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 336С

Количество остановок поезда:

51 станция

Самая длинная остановка:

63 мин. – станция Рузаевка

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Анна

    Проводник Виктор, из 14 вагона-милейший человек, очень приятное обслуживание

    Ответить
  2. Игорь

    Добрый день! Перемещался на данном поезде от ст.Краснодар, до ст.Екатеринбург. 21.11.2020, вагон №8, место №19. С первых минут пребывания в вагоне при посадке чувствуется внимание и забота о пассажирах со стороны проводников Ольги и ...второго не помню имени, к сожалению. На протяжении всей поездки чистота, сервис, разнообразие предлагаемых услуг. В том числе использование душа и вкусное питание. Уверен, что большая часть заслуги в этом начальника поезда, который не менее двух раз в сутки проходила с опросом граждан о комфортности поездки и проводила термометрию каждого пассажира. Спасибо данному экипажу за комфортно проведенное в поезде №336 время.

    Ответить
  3. Мария

    Как же задолбали эти пьянтосы которые нажрутся и потом туда сюда по вагону ходят курить бесконечно и не дают людям нормальным спать! Когда это уже закончится! Железная дорога вообще никогда не поменяется что было 10 лет назад то и сейчас.

    Ответить
  4. Илья Михайлович

    Не знаю как вам, но мне ехать с детьми, которые орут всю дорогу раз в час и не дают нормально расслабиться вообще не хотелось ехать. Но меня никто не спрашивал. И в итоге я испытывал на протяжении всей дороги дискомфорт.

    Ответить
  5. Ольга Валерьевна

    Благодарю за хорошую поездку. Мне все понравилось. Проводница очень коммуникабельная и приятная женщина. На больших станциях ходили по вагонам предлагали мороженное. Как в старые добрые времена)))

    Ответить
  6. Елена Кононова

    Добрый вечер. Поезд очень понравился. Повезло с проводниками – мужчина Константин, девушку не запомнила. Старались и поддерживали порядок всю дорогу. Ничего плохого в их адрес не могу сказать. Пример того как нужно работать.

    Ответить
  7. Олег Варкута

    Все было нормально. Розеток валом, есть и обычные и USB. Всю дорогу проводники что-то делали. Туда сюда ходили, а не сидели на месте как бывает. Билеты бы подешевле сделали еще было бы лучше

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
