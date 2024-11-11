Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 336С Новороссийск — Екатеринбург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
15:50
2 д. 12 ч. 32 мин.
04:22
51
Маршрут следования поезда 336С Новороссийск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
15:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
16:18
16:23
14 км.
0 ч. 28 мин.
Крымская
16:57
17:02
42 км.
1 ч. 7 мин.
Абинская
17:17
17:19
53 км.
1 ч. 27 мин.
Северская
17:56
17:58
96 км.
2 ч. 6 мин.
Краснодар 1
18:47
19:07
124 км.
2 ч. 57 мин.
Брюховецкая
21:27
21:29
210 км.
5 ч. 37 мин.
Каневская
21:59
22:01
242 км.
6 ч. 9 мин.
Староминская-Тимашевск
22:43
22:45
289 км.
6 ч. 53 мин.
Ростов
Главный
00:08
00:28
380 км.
8 ч. 18 мин.
Новочеркасск
01:23
01:25
418 км.
9 ч. 33 мин.
Шахтная
02:04
02:06
454 км.
10 ч. 14 мин.
Сулин
02:34
02:36
472 км.
10 ч. 44 мин.
Зверево
03:00
03:02
487 км.
11 ч. 10 мин.
Лихая
03:24
04:27
503 км.
11 ч. 34 мин.
Каменская
04:54
04:56
522 км.
13 ч. 4 мин.
Миллерово
05:48
05:50
588 км.
13 ч. 58 мин.
Кутейниково
08:07
08:11
643 км.
16 ч. 17 мин.
Зайцевка
08:50
08:52
680 км.
17 ч. 0 мин.
Россошь
10:01
10:38
745 км.
18 ч. 11 мин.
Подгорное
11:02
11:04
769 км.
19 ч. 12 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:55
13:21
833 км.
21 ч. 5 мин.
Бобров
14:10
14:15
873 км.
22 ч. 20 мин.
Таловая
14:54
14:56
920 км.
23 ч. 4 мин.
Новохоперск
15:50
15:52
978 км.
1 д. 0 ч. 0 мин.
Поворино
16:40
16:55
1027 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Балашов
Пассажирский
18:45
19:08
1099 км.
1 д. 2 ч. 55 мин.
Летяжевка
19:47
19:50
1139 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Аркадак
20:04
20:07
1150 км.
1 д. 4 ч. 14 мин.
Ртищево 1
21:02
21:36
1190 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Сердобск
22:31
22:36
1225 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Пенза 1
00:21
01:05
1324 км.
1 д. 8 ч. 31 мин.
Рузаевка
04:01
05:04
1418 км.
1 д. 12 ч. 11 мин.
Саранск
05:38
05:56
1440 км.
1 д. 13 ч. 48 мин.
Красный Узел
06:30
07:10
1466 км.
1 д. 14 ч. 40 мин.
Чамзинка
07:59
08:01
1494 км.
1 д. 16 ч. 9 мин.
Алатырь
09:44
09:46
1565 км.
1 д. 17 ч. 54 мин.
Канаш
12:10
12:47
1658 км.
1 д. 20 ч. 20 мин.
Зеленый Дол
14:11
14:13
1735 км.
1 д. 22 ч. 21 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
14:50
14:56
1767 км.
1 д. 23 ч. 0 мин.
Вятские Поляны
16:59
17:01
1895 км.
2 д. 1 ч. 9 мин.
Кизнер
17:39
17:40
1925 км.
2 д. 1 ч. 49 мин.
Можга
18:20
18:22
1971 км.
2 д. 2 ч. 30 мин.
Агрыз
19:15
19:40
2021 км.
2 д. 3 ч. 25 мин.
Сарапул
20:28
20:30
2068 км.
2 д. 4 ч. 38 мин.
Янаул
21:31
21:33
2141 км.
2 д. 5 ч. 41 мин.
Чернушка
22:29
22:31
2215 км.
2 д. 6 ч. 39 мин.
Красноуфимск
00:12
00:14
2318 км.
2 д. 8 ч. 22 мин.
Дружинино
02:26
02:54
2427 км.
2 д. 10 ч. 36 мин.
Ревда
03:33
03:35
2451 км.
2 д. 11 ч. 43 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
04:22
2492 км.
2 д. 12 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Проводник Виктор, из 14 вагона-милейший человек, очень приятное обслуживание
Добрый день! Перемещался на данном поезде от ст.Краснодар, до ст.Екатеринбург. 21.11.2020, вагон №8, место №19. С первых минут пребывания в вагоне при посадке чувствуется внимание и забота о пассажирах со стороны проводников Ольги и ...второго не помню имени, к сожалению. На протяжении всей поездки чистота, сервис, разнообразие предлагаемых услуг. В том числе использование душа и вкусное питание. Уверен, что большая часть заслуги в этом начальника поезда, который не менее двух раз в сутки проходила с опросом граждан о комфортности поездки и проводила термометрию каждого пассажира. Спасибо данному экипажу за комфортно проведенное в поезде №336 время.
Как же задолбали эти пьянтосы которые нажрутся и потом туда сюда по вагону ходят курить бесконечно и не дают людям нормальным спать! Когда это уже закончится! Железная дорога вообще никогда не поменяется что было 10 лет назад то и сейчас.
Не знаю как вам, но мне ехать с детьми, которые орут всю дорогу раз в час и не дают нормально расслабиться вообще не хотелось ехать. Но меня никто не спрашивал. И в итоге я испытывал на протяжении всей дороги дискомфорт.
Благодарю за хорошую поездку. Мне все понравилось. Проводница очень коммуникабельная и приятная женщина. На больших станциях ходили по вагонам предлагали мороженное. Как в старые добрые времена)))
Добрый вечер. Поезд очень понравился. Повезло с проводниками – мужчина Константин, девушку не запомнила. Старались и поддерживали порядок всю дорогу. Ничего плохого в их адрес не могу сказать. Пример того как нужно работать.
Все было нормально. Розеток валом, есть и обычные и USB. Всю дорогу проводники что-то делали. Туда сюда ходили, а не сидели на месте как бывает. Билеты бы подешевле сделали еще было бы лучше