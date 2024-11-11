Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 501С Анапа — Киров. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 501С Анапа — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
10:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
14:50
14:52
65 км.
4 ч. 45 мин.
Ильская
15:22
15:24
97 км.
5 ч. 17 мин.
Краснодар 1
16:17
16:21
135 км.
6 ч. 12 мин.
Каневская
18:04
18:06
253 км.
7 ч. 59 мин.
Староминская-Тимашевск
18:50
18:52
300 км.
8 ч. 45 мин.
Первомайская
20:16
20:35
386 км.
10 ч. 11 мин.
Зверево
00:10
00:12
484 км.
14 ч. 5 мин.
Лихая
01:15
01:29
500 км.
15 ч. 10 мин.
Каменская
01:56
01:58
519 км.
15 ч. 51 мин.
Миллерово
02:51
02:53
585 км.
16 ч. 46 мин.
Кутейниково
03:48
03:50
640 км.
17 ч. 43 мин.
Россошь
05:29
05:44
742 км.
19 ч. 24 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:25
07:40
830 км.
21 ч. 20 мин.
Таловая
09:06
09:08
916 км.
23 ч. 1 мин.
Новохоперск
10:04
10:06
974 км.
23 ч. 59 мин.
Поворино
10:55
11:10
1023 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Балашов
Пассажирский
12:23
12:46
1095 км.
1 д. 2 ч. 18 мин.
Аркадак
13:32
13:34
1145 км.
1 д. 3 ч. 27 мин.
Ртищево 1
14:22
14:35
1185 км.
1 д. 4 ч. 17 мин.
Сердобск
15:26
15:28
1220 км.
1 д. 5 ч. 21 мин.
Колышлей
16:06
16:08
1254 км.
1 д. 6 ч. 1 мин.
Пенза 1
17:30
18:25
1318 км.
1 д. 7 ч. 25 мин.
Саранск
21:42
21:49
1428 км.
1 д. 11 ч. 37 мин.
Красный Узел
22:19
22:49
1454 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Лукоянов
00:42
00:44
1543 км.
1 д. 14 ч. 37 мин.
Шатки
01:14
01:16
1571 км.
1 д. 15 ч. 9 мин.
Арзамас 1
01:56
02:22
1602 км.
1 д. 15 ч. 51 мин.
Суроватиха
03:05
03:09
1641 км.
1 д. 17 ч. 0 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
04:19
05:18
1703 км.
1 д. 18 ч. 14 мин.
Шахунья
08:47
08:49
1923 км.
1 д. 22 ч. 42 мин.
Котельнич 1
11:02
11:10
2047 км.
2 д. 0 ч. 57 мин.
Оричи
12:03
12:05
2089 км.
2 д. 1 ч. 58 мин.
Лянгасово
12:40
12:42
2115 км.
2 д. 2 ч. 35 мин.
Киров
Пассажирский
13:04
2128 км.
2 д. 2 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень надеялись на то, что мы сможем как люди пообедать и поужинать в нормальном ресторане. Но не получилось. Что очень огорчило поездку.
Ехали до Краснодара. Вагон был очень комфортный и хороший. Проводница довольно внимательная женщина. Предложила покушать и т.п. За 6 часов езды совсем не устали.
Люди не берите себе купе которое находится рядом с туалетом. Мой вам совет. Двери постоянно стучат. Люди постоянно ходят в туалет. И не закрывают за собой двери которые потом ляпаяют.
Общее впечатление о поездке – положительное. Вагон конечно не новый. Новые только с Москвы до Питера ездят. В остальном же за эти деньги все устраивает.
Приличный поезд. Все необходимое для комфортной поездки есть. Приятно когда о тебе заботятся. Наша проводница Наталия была очень внимательной и вежливой женщиной.