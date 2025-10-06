22:00
1 д. 10 ч. 45 мин.
08:45
8
Маршрут следования поезда 455С Ростов-на-Дону — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
22:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Россошь
05:53
06:08
329 км.
7 ч. 53 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:38
07:40
417 км.
9 ч. 38 мин.
Поворино
10:40
10:59
609 км.
12 ч. 40 мин.
Балашов
Пассажирский
12:50
13:30
681 км.
14 ч. 50 мин.
Ртищево 1
15:22
15:30
772 км.
17 ч. 22 мин.
Пенза 1
18:24
19:00
905 км.
20 ч. 24 мин.
Казань
Пассажирская
08:45
1295 км.
1 д. 10 ч. 45 мин.
