11:53
2 д. 16 ч. 26 мин.
44
Маршрут следования поезда 233Е Екатеринбург — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
11:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ревда
12:39
12:41
41 км.
0 ч. 46 мин.
Дружинино
13:20
13:48
65 км.
1 ч. 27 мин.
Чад
16:36
16:37
209 км.
4 ч. 43 мин.
Чернушка
17:41
17:43
278 км.
5 ч. 48 мин.
Янаул
18:39
18:41
352 км.
6 ч. 46 мин.
Сарапул
19:45
19:46
425 км.
7 ч. 52 мин.
Агрыз
20:35
20:53
472 км.
8 ч. 42 мин.
Можга
21:43
21:45
522 км.
9 ч. 50 мин.
Кизнер
22:26
22:28
568 км.
10 ч. 33 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
00:48
00:55
726 км.
12 ч. 55 мин.
Канаш
02:55
03:33
833 км.
15 ч. 2 мин.
Саранск
09:56
10:06
1039 км.
22 ч. 3 мин.
Пенза 1
13:53
14:33
1149 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
Сердобск
16:23
16:25
1248 км.
1 д. 4 ч. 30 мин.
Ртищево 1
17:18
17:30
1283 км.
1 д. 5 ч. 25 мин.
Аркадак
18:29
18:31
1323 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Балашов
Пассажирский
19:18
19:41
1373 км.
1 д. 7 ч. 25 мин.
Поворино
21:28
21:52
1445 км.
1 д. 9 ч. 35 мин.
Новохоперск
22:41
22:43
1494 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Таловая
23:40
23:42
1552 км.
1 д. 11 ч. 47 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
01:23
01:38
1638 км.
1 д. 13 ч. 30 мин.
Россошь
03:37
03:52
1726 км.
1 д. 15 ч. 44 мин.
Кутейниково
05:48
05:50
1828 км.
1 д. 17 ч. 55 мин.
Миллерово
06:38
06:40
1883 км.
1 д. 18 ч. 45 мин.
Каменская
07:36
07:38
1949 км.
1 д. 19 ч. 43 мин.
Лихая
08:01
08:25
1968 км.
1 д. 20 ч. 8 мин.
Зверево
08:53
08:55
1984 км.
1 д. 21 ч. 0 мин.
Сулин
09:15
09:17
1999 км.
1 д. 21 ч. 22 мин.
Шахтная
09:51
09:53
2017 км.
1 д. 21 ч. 58 мин.
Новочеркасск
11:11
11:13
2053 км.
1 д. 23 ч. 18 мин.
Ростов
Главный
12:20
12:35
2091 км.
2 д. 0 ч. 27 мин.
Тихорецкая
15:00
15:10
2246 км.
2 д. 3 ч. 7 мин.
Кавказская
16:05
16:42
2304 км.
2 д. 4 ч. 12 мин.
Курганная
18:16
18:18
2362 км.
2 д. 6 ч. 23 мин.
Белореченская
19:13
19:48
2419 км.
2 д. 7 ч. 20 мин.
Хадыженская
21:23
21:29
2467 км.
2 д. 9 ч. 30 мин.
Туапсе
00:07
00:45
2516 км.
2 д. 12 ч. 14 мин.
Лазаревская
01:50
02:00
2543 км.
2 д. 13 ч. 57 мин.
Лоо
02:42
02:48
2575 км.
2 д. 14 ч. 49 мин.
Сочи
03:14
03:23
2591 км.
2 д. 15 ч. 21 мин.
Хоста
03:42
03:44
2604 км.
2 д. 15 ч. 49 мин.
Адлер
03:55
04:05
2612 км.
2 д. 16 ч. 2 мин.
Имеретинский Курорт
04:19
2618 км.
2 д. 16 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Было неприятно ехать, в вагоне очень сильно воняло туалетом. Периодически становилось жарко. Но проводница сама вообще никак не реагировала на это. И включала кондиционер только тогда, когда ей об этом говорили.
Поездка более-менее понравилась. Вагон был чистым и приятным. Проводницы выполняли свои обязанности хорошо. Несколько раз подметали и делали влажную уборку Что не понравилось – это то, что на весь вагон были только две розетки.
Взял купе, думал комфортно проедусь. Ага. Розеток в купе не было вообще. Что за дичь подумал я? Узнал у проводницы – да, розеток нет. Старые вагоны. Вот скажите мне пожалуйста – за что были заплачены такие деньги? Если я не могу даже банально свой телефон зарядить?????
Ехала с детьми в купе – постоянно боялась, чтобы их не продуло. Кондиционер дул очень холодным воздухом, было некомфортно даже взрослым. Если бы можно было самому регулировать температуру подачи воздуха в кондиционере, то было бы вообще супер прост.
Одна розетка в которой стоит тройник и к нему три телефона подсоединены. И очередь на подзарядку. Вот что это за поезд такой. В туалете было грязно, мыли формально.