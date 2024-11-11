Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 259Й Пенза — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пенза — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
01:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Колышлей
02:56
02:58
64 км.
1 ч. 15 мин.
Сердобск
03:39
03:41
98 км.
1 ч. 58 мин.
Ртищево 1
04:32
05:02
133 км.
2 ч. 51 мин.
Аткарск
06:26
06:28
226 км.
4 ч. 45 мин.
Татищево
07:10
07:12
272 км.
5 ч. 29 мин.
Саратов 1
Пассажирский
07:58
303 км.
6 ч. 17 мин.
