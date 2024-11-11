Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 473С Анапа — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
23:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
03:09
03:21
65 км.
3 ч. 14 мин.
Краснодар 1
05:45
05:52
133 км.
5 ч. 50 мин.
Брюховецкая
07:44
07:46
219 км.
7 ч. 49 мин.
Каневская
08:14
08:16
251 км.
8 ч. 19 мин.
Староминская-Тимашевск
08:58
09:00
298 км.
9 ч. 3 мин.
Ростов
Главный
10:38
12:10
389 км.
10 ч. 43 мин.
Новочеркасск
13:11
13:13
427 км.
13 ч. 16 мин.
Шахтная
14:03
14:05
463 км.
14 ч. 8 мин.
Сулин
14:32
14:34
481 км.
14 ч. 37 мин.
Зверево
15:00
15:02
496 км.
15 ч. 5 мин.
Лихая
15:28
15:42
512 км.
15 ч. 33 мин.
Каменская
16:09
16:11
531 км.
16 ч. 14 мин.
Миллерово
17:39
17:41
597 км.
17 ч. 44 мин.
Кутейниково
18:31
18:33
652 км.
18 ч. 36 мин.
Зайцевка
19:12
19:14
689 км.
19 ч. 17 мин.
Россошь
20:18
20:32
754 км.
20 ч. 23 мин.
Евдаково
21:40
21:42
813 км.
21 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
22:20
22:34
843 км.
22 ч. 25 мин.
Таловая
23:56
23:58
929 км.
1 д. 0 ч. 1 мин.
Новохоперск
00:55
00:58
987 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Поворино
01:55
02:15
1036 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
Балашов
Пассажирский
03:55
04:20
1108 км.
1 д. 4 ч. 0 мин.
Аркадак
05:11
05:13
1158 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Ртищево 1
06:05
06:15
1198 км.
1 д. 6 ч. 10 мин.
Сердобск
07:06
07:08
1233 км.
1 д. 7 ч. 11 мин.
Колышлей
07:49
07:51
1267 км.
1 д. 7 ч. 54 мин.
Пенза 1
09:08
09:49
1331 км.
1 д. 9 ч. 13 мин.
Кузнецк
11:37
11:42
1437 км.
1 д. 11 ч. 42 мин.
Сызрань 1
13:35
13:40
1562 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
Безенчук
14:37
14:39
1628 км.
1 д. 14 ч. 42 мин.
Чапаевск
15:02
15:07
1646 км.
1 д. 15 ч. 7 мин.
Новокуйбышевская
15:28
15:30
1666 км.
1 д. 15 ч. 33 мин.
Самара
15:55
1682 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Цены за билеты космос. Мне кажется Илон Маск скоро будет брать столько же за полеты на марс. А вагоны – старье! Вообще ничего не изменилось кроме седушек за последние лет 30!
Цена не соответствует качеству. Брал самое дорогое купе. Получил по факту удобства обычного плацкарта. Разочаровался очень сильно
Добрый вечер! Всю дорогу нас обслуживала хорошая проводница. Старалась и делала все для того чтобы мы чувствовали себя комфортно. Туалет был не самый чистый. Но я точно видала и похуже))))) Не первый год езжу. Так что за заботу спасибо. А поезд нужно подремонтировать.
Спасибо начальнику поезда и обслуживающему персоналу! А также машинистам и всем-всем за то, что старались для нас и хорошо делали свою работу.
Ну его нах. Я давно не ездил на таких добитых поездах. Что был тот кондиционер, что его не было – вообще без разницы. Жара как в аду.