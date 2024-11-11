Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 102Й Пенза — Нижневартовск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
11:30
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
56
Маршрут следования поезда 102Й Пенза — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пенза — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
11:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Асеевская
12:20
12:22
46 км.
0 ч. 50 мин.
Чаадаевка
12:40
12:42
61 км.
1 ч. 10 мин.
Кузнецк
13:20
13:25
106 км.
1 ч. 50 мин.
Ключики
14:04
14:06
146 км.
2 ч. 34 мин.
Новоспасское
14:39
14:41
182 км.
3 ч. 9 мин.
Сызрань 1
15:18
15:45
230 км.
3 ч. 48 мин.
Жигулевск
17:18
17:22
303 км.
5 ч. 48 мин.
Жигулевское Море
17:40
18:00
311 км.
6 ч. 10 мин.
Самара
20:08
21:10
362 км.
8 ч. 38 мин.
Кинель
21:55
21:57
396 км.
10 ч. 25 мин.
Новоотрадная
22:35
22:37
445 км.
11 ч. 5 мин.
Толкай
22:52
22:54
461 км.
11 ч. 22 мин.
Похвистнево
23:30
23:32
506 км.
12 ч. 0 мин.
Бугуруслан
23:50
23:52
525 км.
12 ч. 20 мин.
Абдулино
01:06
01:08
606 км.
13 ч. 36 мин.
Приютово
01:41
01:43
636 км.
14 ч. 11 мин.
Аксаково
02:03
02:05
655 км.
14 ч. 33 мин.
Аксеново
02:39
02:41
686 км.
15 ч. 9 мин.
Раевка
03:18
03:20
712 км.
15 ч. 48 мин.
Давлеканово
03:39
03:41
730 км.
16 ч. 9 мин.
Уфа
05:49
06:33
814 км.
18 ч. 19 мин.
Аша
08:12
08:14
902 км.
20 ч. 42 мин.
Миньяр
08:38
08:40
919 км.
21 ч. 8 мин.
Симская
08:59
09:01
931 км.
21 ч. 29 мин.
Кропачево
09:26
09:31
949 км.
21 ч. 56 мин.
Усть-Катав
09:56
09:58
964 км.
22 ч. 26 мин.
Вязовая
10:14
10:16
975 км.
22 ч. 44 мин.
Сулея
11:03
11:05
1017 км.
23 ч. 33 мин.
Бердяуш
11:31
11:33
1033 км.
1 д. 0 ч. 1 мин.
Златоуст
12:37
12:40
1069 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Миасс 1
13:46
13:48
1101 км.
1 д. 2 ч. 16 мин.
Чебаркуль
14:11
14:13
1116 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Челябинск-Главный
15:23
16:12
1185 км.
1 д. 3 ч. 53 мин.
Кыштым
17:41
17:44
1270 км.
1 д. 6 ч. 11 мин.
Верхний Уфалей
18:57
19:13
1312 км.
1 д. 7 ч. 27 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
21:06
21:41
1403 км.
1 д. 9 ч. 36 мин.
Богданович
23:43
23:45
1491 км.
1 д. 12 ч. 13 мин.
Еланский
00:12
00:14
1517 км.
1 д. 12 ч. 42 мин.
Камышлов
00:32
00:34
1531 км.
1 д. 13 ч. 2 мин.
Талица
01:33
01:35
1597 км.
1 д. 14 ч. 3 мин.
Тюмень
03:24
04:58
1704 км.
1 д. 15 ч. 54 мин.
Картымская
06:24
06:26
1767 км.
1 д. 18 ч. 54 мин.
Усть-Тавда
07:32
07:34
1824 км.
1 д. 20 ч. 2 мин.
Тобольск
08:51
09:01
1912 км.
1 д. 21 ч. 21 мин.
Юность-Комсомольская
10:21
10:23
1997 км.
1 д. 22 ч. 51 мин.
Демьянка
11:46
12:02
2081 км.
2 д. 0 ч. 16 мин.
Салым
13:30
13:32
2181 км.
2 д. 2 ч. 0 мин.
Куть-Ях
14:17
14:19
2223 км.
2 д. 2 ч. 47 мин.
Пыть-Ях
15:17
15:32
2287 км.
2 д. 3 ч. 47 мин.
Усть-Юган
15:57
15:59
2310 км.
2 д. 4 ч. 27 мин.
Сургут
17:25
18:25
2352 км.
2 д. 5 ч. 55 мин.
Ульт Ягун
19:28
19:30
2404 км.
2 д. 7 ч. 58 мин.
Лангепасовский
20:41
20:46
2462 км.
2 д. 9 ч. 11 мин.
Мегион
21:41
21:44
2507 км.
2 д. 10 ч. 11 мин.
Нижневартовск 1
22:30
2545 км.
2 д. 11 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Пенза → Нижневартовск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Хотела бы рассказать о нашей ситуации которая возникла по пути. Дело в том, что в нашем вагоне все было ОК и работало до конца поездки. Так как мы ехали летом, внутри поезда было жарко и невозможно дышать без работы кондиционера. В соседнем вагоне он почему-то сломался и перестал работать. Поэтому проводники (и за это им большое человеческое спасибо!!!!) приняли решение и подселили к нам стариков, которые были в соседнем вагоне. Их перевезли к нам, чтобы им было нормально ехать. Я сама врач и знаю, что у пожилых людей из-за жары могут быть проблемы с сердцем. Поэтому спасибо огромное что у нас есть еще в стране отзывчивые люди!
Поездка прошла хорошо. Проводники были вежливыми и не навязчивыми. Лотерейки не впаривали. Просьбы выполняли быстро.
Ехала 21.09.2021 и могу сказать что меня все устроило! На 100%! Рекомендую!!!
Отличный поезд. По работе катаюсь раз в месяц. Всегда чистота и порядок.
Привет) Ехала на этом поезде в октябре 2021 и была приятно удивлена тем, что наконец-то появились зарядки для телефона. Цивилизация уже начала добираться до железной дороги)))))
Всем привет. Поездка прошла без происшествий. Все хорошо. Хочу выразить свою благодарность проводнице 9 вагон (не помню имя), которая профессионально выполняла свои обязанности.