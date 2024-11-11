Поезд 102Й Пенза — Нижневартовск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:30

Пенза

2 д. 11 ч. 0 мин.

22:30

Нижневартовск

56

Маршрут следования поезда 102Й Пенза — Нижневартовск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Пенза — Нижневартовск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Пенза 1

11:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Асеевская

12:20

2 мин.

12:22

46 км.

0 ч. 50 мин.

Чаадаевка

12:40

2 мин.

12:42

61 км.

1 ч. 10 мин.

Кузнецк

13:20

5 мин.

13:25

106 км.

1 ч. 50 мин.

Ключики

14:04

2 мин.

14:06

146 км.

2 ч. 34 мин.

Новоспасское

14:39

2 мин.

14:41

182 км.

3 ч. 9 мин.

Сызрань 1

15:18

27 мин.

15:45

230 км.

3 ч. 48 мин.

Жигулевск

17:18

4 мин.

17:22

303 км.

5 ч. 48 мин.

Жигулевское Море

17:40

20 мин.

18:00

311 км.

6 ч. 10 мин.

Самара

20:08

62 мин.

21:10

362 км.

8 ч. 38 мин.

Кинель

21:55

2 мин.

21:57

396 км.

10 ч. 25 мин.

Новоотрадная

22:35

2 мин.

22:37

445 км.

11 ч. 5 мин.

Толкай

22:52

2 мин.

22:54

461 км.

11 ч. 22 мин.

Похвистнево

23:30

2 мин.

23:32

506 км.

12 ч. 0 мин.

Бугуруслан

23:50

2 мин.

23:52

525 км.

12 ч. 20 мин.

Абдулино

01:06

2 мин.

01:08

606 км.

13 ч. 36 мин.

Приютово

01:41

2 мин.

01:43

636 км.

14 ч. 11 мин.

Аксаково

02:03

2 мин.

02:05

655 км.

14 ч. 33 мин.

Аксеново

02:39

2 мин.

02:41

686 км.

15 ч. 9 мин.

Раевка

03:18

2 мин.

03:20

712 км.

15 ч. 48 мин.

Давлеканово

03:39

2 мин.

03:41

730 км.

16 ч. 9 мин.

Уфа

05:49

44 мин.

06:33

814 км.

18 ч. 19 мин.

Аша

08:12

2 мин.

08:14

902 км.

20 ч. 42 мин.

Миньяр

08:38

2 мин.

08:40

919 км.

21 ч. 8 мин.

Симская

08:59

2 мин.

09:01

931 км.

21 ч. 29 мин.

Кропачево

09:26

5 мин.

09:31

949 км.

21 ч. 56 мин.

Усть-Катав

09:56

2 мин.

09:58

964 км.

22 ч. 26 мин.

Вязовая

10:14

2 мин.

10:16

975 км.

22 ч. 44 мин.

Сулея

11:03

2 мин.

11:05

1017 км.

23 ч. 33 мин.

Бердяуш

11:31

2 мин.

11:33

1033 км.

1 д. 0 ч. 1 мин.

Златоуст

12:37

3 мин.

12:40

1069 км.

1 д. 1 ч. 7 мин.

Миасс 1

13:46

2 мин.

13:48

1101 км.

1 д. 2 ч. 16 мин.

Чебаркуль

14:11

2 мин.

14:13

1116 км.

1 д. 2 ч. 41 мин.

Челябинск-Главный

15:23

49 мин.

16:12

1185 км.

1 д. 3 ч. 53 мин.

Кыштым

17:41

3 мин.

17:44

1270 км.

1 д. 6 ч. 11 мин.

Верхний Уфалей

18:57

16 мин.

19:13

1312 км.

1 д. 7 ч. 27 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

21:06

35 мин.

21:41

1403 км.

1 д. 9 ч. 36 мин.

Богданович

23:43

2 мин.

23:45

1491 км.

1 д. 12 ч. 13 мин.

Еланский

00:12

2 мин.

00:14

1517 км.

1 д. 12 ч. 42 мин.

Камышлов

00:32

2 мин.

00:34

1531 км.

1 д. 13 ч. 2 мин.

Талица

01:33

2 мин.

01:35

1597 км.

1 д. 14 ч. 3 мин.

Тюмень

03:24

94 мин.

04:58

1704 км.

1 д. 15 ч. 54 мин.

Картымская

06:24

2 мин.

06:26

1767 км.

1 д. 18 ч. 54 мин.

Усть-Тавда

07:32

2 мин.

07:34

1824 км.

1 д. 20 ч. 2 мин.

Тобольск

08:51

10 мин.

09:01

1912 км.

1 д. 21 ч. 21 мин.

Юность-Комсомольская

10:21

2 мин.

10:23

1997 км.

1 д. 22 ч. 51 мин.

Демьянка

11:46

16 мин.

12:02

2081 км.

2 д. 0 ч. 16 мин.

Салым

13:30

2 мин.

13:32

2181 км.

2 д. 2 ч. 0 мин.

Куть-Ях

14:17

2 мин.

14:19

2223 км.

2 д. 2 ч. 47 мин.

Пыть-Ях

15:17

15 мин.

15:32

2287 км.

2 д. 3 ч. 47 мин.

Усть-Юган

15:57

2 мин.

15:59

2310 км.

2 д. 4 ч. 27 мин.

Сургут

17:25

60 мин.

18:25

2352 км.

2 д. 5 ч. 55 мин.

Ульт Ягун

19:28

2 мин.

19:30

2404 км.

2 д. 7 ч. 58 мин.

Лангепасовский

20:41

5 мин.

20:46

2462 км.

2 д. 9 ч. 11 мин.

Мегион

21:41

3 мин.

21:44

2507 км.

2 д. 10 ч. 11 мин.

Нижневартовск 1

22:30

2545 км.

2 д. 11 ч. 0 мин.

Погода на станциях Пенза и Нижневартовск

Информация о поезде 102Й

Планируете поездку по маршруту Пенза — Нижневартовск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 102Й. Этот поезд отправляется со станции Пенза в 11:30 и прибывает на конечную станцию Нижневартовск в 22:30. Вся дорога занимает 2 д. 11 ч. 0 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 6 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 102Й

Количество остановок поезда:

56 станций

Самая длинная остановка:

94 мин. – станция Тюмень

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Анна Викторовна

    Хотела бы рассказать о нашей ситуации которая возникла по пути. Дело в том, что в нашем вагоне все было ОК и работало до конца поездки. Так как мы ехали летом, внутри поезда было жарко и невозможно дышать без работы кондиционера. В соседнем вагоне он почему-то сломался и перестал работать. Поэтому проводники (и за это им большое человеческое спасибо!!!!) приняли решение и подселили к нам стариков, которые были в соседнем вагоне. Их перевезли к нам, чтобы им было нормально ехать. Я сама врач и знаю, что у пожилых людей из-за жары могут быть проблемы с сердцем. Поэтому спасибо огромное что у нас есть еще в стране отзывчивые люди!

    Ответить
  2. Виталий

    Поездка прошла хорошо. Проводники были вежливыми и не навязчивыми. Лотерейки не впаривали. Просьбы выполняли быстро.

    Ответить
  3. Карина Бойко

    Ехала 21.09.2021 и могу сказать что меня все устроило! На 100%! Рекомендую!!!

    Ответить
  4. DIMITRY

    Отличный поезд. По работе катаюсь раз в месяц. Всегда чистота и порядок.

    Ответить
  5. Малявочка

    Привет) Ехала на этом поезде в октябре 2021 и была приятно удивлена тем, что наконец-то появились зарядки для телефона. Цивилизация уже начала добираться до железной дороги)))))

    Ответить
  6. Диана

    Всем привет. Поездка прошла без происшествий. Все хорошо. Хочу выразить свою благодарность проводнице 9 вагон (не помню имя), которая профессионально выполняла свои обязанности.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
