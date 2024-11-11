Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 551Г Нижний Новгород — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
00:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Суроватиха
01:31
01:33
62 км.
1 ч. 22 мин.
Арзамас 1
02:32
03:06
101 км.
2 ч. 23 мин.
Лукоянов
04:32
04:34
160 км.
4 ч. 23 мин.
Ужовка
05:24
05:26
199 км.
5 ч. 15 мин.
Оброчное
06:03
06:05
228 км.
5 ч. 54 мин.
Саранск
08:34
08:49
281 км.
8 ч. 25 мин.
Пенза 1
12:04
12:47
391 км.
11 ч. 55 мин.
Сердобск
14:53
14:55
490 км.
14 ч. 44 мин.
Ртищево 1
15:53
16:10
525 км.
15 ч. 44 мин.
Балашов
Пассажирский
17:42
18:06
616 км.
17 ч. 33 мин.
Поворино
19:57
20:12
688 км.
19 ч. 48 мин.
Новохоперск
21:17
21:19
737 км.
21 ч. 8 мин.
Таловая
22:16
22:46
795 км.
22 ч. 7 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:30
00:48
881 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Россошь
02:25
02:40
969 км.
1 д. 2 ч. 16 мин.
Лихая
06:24
06:43
1198 км.
1 д. 6 ч. 15 мин.
Шахтная
08:16
08:17
1245 км.
1 д. 8 ч. 7 мин.
Новочеркасск
09:48
09:50
1281 км.
1 д. 9 ч. 39 мин.
Первомайская
11:17
12:05
1325 км.
1 д. 11 ч. 8 мин.
Староминская-Тимашевск
13:37
13:39
1411 км.
1 д. 13 ч. 28 мин.
Тимашевская
15:18
15:22
1508 км.
1 д. 15 ч. 9 мин.
Протока
16:52
16:54
1584 км.
1 д. 16 ч. 43 мин.
Тамань
20:29
21:40
1674 км.
1 д. 20 ч. 20 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
22:08
22:15
1718 км.
1 д. 21 ч. 59 мин.
Семь Колодезей
00:09
00:31
1770 км.
2 д. 0 ч. 0 мин.
Владиславовка
01:15
01:18
1804 км.
2 д. 1 ч. 6 мин.
Джанкой
03:42
04:30
1901 км.
2 д. 3 ч. 33 мин.
Симферополь
06:00
1987 км.
2 д. 5 ч. 51 мин.
