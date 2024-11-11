Маршрут следования и продажа билетов
04:02
11 ч. 3 мин.
15:05
Маршрут следования поезда 690Й Пенза — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пенза — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
04:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Саранск
06:51
07:21
110 км.
2 ч. 49 мин.
Красный Узел
08:02
08:28
136 км.
4 ч. 0 мин.
Ужовка
09:55
09:57
186 км.
5 ч. 53 мин.
Лукоянов
11:09
11:19
225 км.
7 ч. 7 мин.
Шатки
12:00
12:04
253 км.
7 ч. 58 мин.
Арзамас 1
12:41
13:07
284 км.
8 ч. 39 мин.
Суроватиха
13:47
13:48
323 км.
9 ч. 45 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
15:05
385 км.
11 ч. 3 мин.
