Поезд 550С Адлер — Тольятти

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

08:22

Адлер

1 д. 21 ч. 8 мин.

05:30

Тольятти

42

Маршрут следования поезда 550С Адлер — Тольятти на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Тольятти с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

08:22

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

08:34

2 мин.

08:36

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

08:56

8 мин.

09:04

21 км.

0 ч. 34 мин.

Лоо

09:36

24 мин.

10:00

37 км.

1 ч. 14 мин.

Лазаревская

10:40

25 мин.

11:05

69 км.

2 ч. 18 мин.

Туапсе

11:45

5 мин.

11:50

96 км.

3 ч. 23 мин.

Хадыженская

13:13

2 мин.

13:15

145 км.

4 ч. 51 мин.

Белореченская

14:27

35 мин.

15:02

193 км.

6 ч. 5 мин.

Курганная

15:58

4 мин.

16:02

250 км.

7 ч. 36 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

16:35

18 мин.

16:53

290 км.

8 ч. 13 мин.

Кавказская

17:59

33 мин.

18:32

352 км.

9 ч. 37 мин.

Тихорецкая

19:28

2 мин.

19:30

410 км.

11 ч. 6 мин.

Кущевка

20:58

6 мин.

21:04

497 км.

12 ч. 36 мин.

Ростов
Главный

22:25

25 мин.

22:50

571 км.

14 ч. 3 мин.

Новочеркасск

23:52

2 мин.

23:54

609 км.

15 ч. 30 мин.

Шахтная

00:41

2 мин.

00:43

645 км.

16 ч. 19 мин.

Сулин

01:12

2 мин.

01:14

663 км.

16 ч. 50 мин.

Зверево

01:36

2 мин.

01:38

678 км.

17 ч. 14 мин.

Лихая

02:00

14 мин.

02:14

694 км.

17 ч. 38 мин.

Каменская

02:41

2 мин.

02:43

713 км.

18 ч. 19 мин.

Миллерово

03:34

2 мин.

03:36

779 км.

19 ч. 12 мин.

Кутейниково

04:26

2 мин.

04:28

834 км.

20 ч. 4 мин.

Россошь

06:05

28 мин.

06:33

936 км.

21 ч. 43 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

07:59

26 мин.

08:25

1024 км.

23 ч. 37 мин.

Таловая

09:49

2 мин.

09:51

1110 км.

1 д. 1 ч. 27 мин.

Новохоперск

10:44

2 мин.

10:46

1168 км.

1 д. 2 ч. 22 мин.

Поворино

11:35

15 мин.

11:50

1217 км.

1 д. 3 ч. 13 мин.

Балашов
Пассажирский

13:09

28 мин.

13:37

1289 км.

1 д. 4 ч. 47 мин.

Летяжевка

14:19

2 мин.

14:21

1329 км.

1 д. 5 ч. 57 мин.

Аркадак

14:37

2 мин.

14:39

1340 км.

1 д. 6 ч. 15 мин.

Ртищево 1

15:32

15 мин.

15:47

1380 км.

1 д. 7 ч. 10 мин.

Сердобск

16:41

2 мин.

16:43

1415 км.

1 д. 8 ч. 19 мин.

Колышлей

17:35

2 мин.

17:37

1449 км.

1 д. 9 ч. 13 мин.

Пенза 1

19:11

36 мин.

19:47

1513 км.

1 д. 10 ч. 49 мин.

Кузнецк

21:26

5 мин.

21:31

1619 км.

1 д. 13 ч. 4 мин.

Новоспасское

22:36

2 мин.

22:38

1695 км.

1 д. 14 ч. 14 мин.

Сызрань 1

23:22

5 мин.

23:27

1743 км.

1 д. 15 ч. 0 мин.

Чапаевск

01:25

2 мин.

01:27

1827 км.

1 д. 17 ч. 3 мин.

Новокуйбышевская

01:48

2 мин.

01:50

1847 км.

1 д. 17 ч. 26 мин.

Самара

02:16

48 мин.

03:04

1863 км.

1 д. 17 ч. 54 мин.

Жигулевское Море

04:46

15 мин.

05:01

1914 км.

1 д. 20 ч. 24 мин.

Тольятти

05:30

1932 км.

1 д. 21 ч. 8 мин.

Погода на станциях Адлер и Тольятти

Информация о поезде 550С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Тольятти? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 550С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 08:22 и прибывает на конечную станцию Тольятти в 05:30. Вся дорога занимает 1 д. 21 ч. 8 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 36 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1333 руб.
  • стоимость купейного места – 5861 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 550С Адлер - Тольятти: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

42 станции

Самая длинная остановка:

48 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1333 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Евгения Александровна

    Ехала в СВ. В вагоне на протяжении всей дороги стояла идеальная температура, ни холодно, ни жарко. Проводники были двое мужчин с идеально начищенной обувью и манерами. Я наслаждалась всю дорогу.

  2. Антон

    Круто что в поезде был вагон ресторан, где можно было нормально по-человечески поесть еду. Сколько раз ездил на поездах – постоянно попадались без ресторанов. Дороговато конечно, но не печеньки с сухарями жевать.

  3. Оксана Филипович

    Кондиционер был, в билетах тоже указано НО ОН НЕ РАБОТАЛ! Всю дорогу мы ехали жарились заживо в этой душегубке. Хорошо что хотя бы в корридоре можно было окна открыть

  4. Ворона Сергей

    Спасибо за приятную поездку. Мне все очень понравилось! И персонал и поезд. Машинист ехал очень плавно, вот что заметил.

  5. маша

    Жарко не смотря на кондей. Не справлялся. В вагоне много мамаш с детьми, которые едут с отдыха и дети орут и бегают по всему вагону.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн