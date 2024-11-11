Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут поезда 550С Адлер — Тольятти.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 550С Адлер — Тольятти на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Тольятти с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
08:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
08:34
08:36
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
08:56
09:04
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
09:36
10:00
37 км.
1 ч. 14 мин.
Лазаревская
10:40
11:05
69 км.
2 ч. 18 мин.
Туапсе
11:45
11:50
96 км.
3 ч. 23 мин.
Хадыженская
13:13
13:15
145 км.
4 ч. 51 мин.
Белореченская
14:27
15:02
193 км.
6 ч. 5 мин.
Курганная
15:58
16:02
250 км.
7 ч. 36 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
16:35
16:53
290 км.
8 ч. 13 мин.
Кавказская
17:59
18:32
352 км.
9 ч. 37 мин.
Тихорецкая
19:28
19:30
410 км.
11 ч. 6 мин.
Кущевка
20:58
21:04
497 км.
12 ч. 36 мин.
Ростов
Главный
22:25
22:50
571 км.
14 ч. 3 мин.
Новочеркасск
23:52
23:54
609 км.
15 ч. 30 мин.
Шахтная
00:41
00:43
645 км.
16 ч. 19 мин.
Сулин
01:12
01:14
663 км.
16 ч. 50 мин.
Зверево
01:36
01:38
678 км.
17 ч. 14 мин.
Лихая
02:00
02:14
694 км.
17 ч. 38 мин.
Каменская
02:41
02:43
713 км.
18 ч. 19 мин.
Миллерово
03:34
03:36
779 км.
19 ч. 12 мин.
Кутейниково
04:26
04:28
834 км.
20 ч. 4 мин.
Россошь
06:05
06:33
936 км.
21 ч. 43 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:59
08:25
1024 км.
23 ч. 37 мин.
Таловая
09:49
09:51
1110 км.
1 д. 1 ч. 27 мин.
Новохоперск
10:44
10:46
1168 км.
1 д. 2 ч. 22 мин.
Поворино
11:35
11:50
1217 км.
1 д. 3 ч. 13 мин.
Балашов
Пассажирский
13:09
13:37
1289 км.
1 д. 4 ч. 47 мин.
Летяжевка
14:19
14:21
1329 км.
1 д. 5 ч. 57 мин.
Аркадак
14:37
14:39
1340 км.
1 д. 6 ч. 15 мин.
Ртищево 1
15:32
15:47
1380 км.
1 д. 7 ч. 10 мин.
Сердобск
16:41
16:43
1415 км.
1 д. 8 ч. 19 мин.
Колышлей
17:35
17:37
1449 км.
1 д. 9 ч. 13 мин.
Пенза 1
19:11
19:47
1513 км.
1 д. 10 ч. 49 мин.
Кузнецк
21:26
21:31
1619 км.
1 д. 13 ч. 4 мин.
Новоспасское
22:36
22:38
1695 км.
1 д. 14 ч. 14 мин.
Сызрань 1
23:22
23:27
1743 км.
1 д. 15 ч. 0 мин.
Чапаевск
01:25
01:27
1827 км.
1 д. 17 ч. 3 мин.
Новокуйбышевская
01:48
01:50
1847 км.
1 д. 17 ч. 26 мин.
Самара
02:16
03:04
1863 км.
1 д. 17 ч. 54 мин.
Жигулевское Море
04:46
05:01
1914 км.
1 д. 20 ч. 24 мин.
Тольятти
05:30
1932 км.
1 д. 21 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в СВ. В вагоне на протяжении всей дороги стояла идеальная температура, ни холодно, ни жарко. Проводники были двое мужчин с идеально начищенной обувью и манерами. Я наслаждалась всю дорогу.
Круто что в поезде был вагон ресторан, где можно было нормально по-человечески поесть еду. Сколько раз ездил на поездах – постоянно попадались без ресторанов. Дороговато конечно, но не печеньки с сухарями жевать.
Кондиционер был, в билетах тоже указано НО ОН НЕ РАБОТАЛ! Всю дорогу мы ехали жарились заживо в этой душегубке. Хорошо что хотя бы в корридоре можно было окна открыть
Спасибо за приятную поездку. Мне все очень понравилось! И персонал и поезд. Машинист ехал очень плавно, вот что заметил.
Жарко не смотря на кондей. Не справлялся. В вагоне много мамаш с детьми, которые едут с отдыха и дети орут и бегают по всему вагону.