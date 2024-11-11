Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 305Ф Ташкент (Узбекистан) — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
23:55
13 ч. 11 мин.
07:55
46
Маршрут следования поезда 305Ф Ташкент (Узбекистан) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ташкент (Узбекистан) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ташкент
Центральный
23:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Арыс 1
06:15
06:45
131 км.
6 ч. 20 мин.
Тимур
07:42
07:57
184 км.
7 ч. 47 мин.
Туркестан
08:56
09:26
238 км.
9 ч. 1 мин.
Яны-Курган
11:13
11:20
341 км.
11 ч. 18 мин.
Шиели
12:20
12:47
391 км.
12 ч. 25 мин.
Кызылорда
16:43
17:03
515 км.
16 ч. 48 мин.
Жосалы
19:08
19:13
646 км.
19 ч. 13 мин.
Торетам
20:16
20:21
708 км.
20 ч. 21 мин.
Казалы
21:50
22:21
800 км.
21 ч. 55 мин.
Арал Тенизи
00:05
00:08
911 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Сексеул
00:53
01:13
961 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Шалкар
03:47
04:12
1103 км.
1 д. 3 ч. 52 мин.
Жем
06:47
07:02
1257 км.
1 д. 6 ч. 52 мин.
Кандыагаш
08:35
08:42
1346 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Актобе
10:06
10:36
1437 км.
1 д. 10 ч. 11 мин.
Жайсан
12:13
14:13
1531 км.
1 д. 12 ч. 18 мин.
Илецк 1
15:46
17:50
1623 км.
1 д. 15 ч. 51 мин.
Оренбург
17:07
18:04
1690 км.
1 д. 17 ч. 12 мин.
Сорочинская
20:28
20:30
1840 км.
1 д. 20 ч. 33 мин.
Бузулук
21:34
21:55
1910 км.
1 д. 21 ч. 39 мин.
Самара
00:40
01:21
2061 км.
2 д. 0 ч. 45 мин.
Сызрань 1
03:34
03:39
2170 км.
2 д. 3 ч. 39 мин.
Ключики
04:43
04:45
2255 км.
2 д. 4 ч. 48 мин.
Кузнецк
05:19
05:24
2295 км.
2 д. 5 ч. 24 мин.
Чаадаевка
05:59
06:01
2340 км.
2 д. 6 ч. 4 мин.
Асеевская
06:17
06:19
2355 км.
2 д. 6 ч. 22 мин.
Пенза 1
07:11
07:52
2401 км.
2 д. 7 ч. 16 мин.
Башмаково
11:07
11:10
2532 км.
2 д. 11 ч. 12 мин.
Моршанск
12:44
13:00
2620 км.
2 д. 12 ч. 49 мин.
Ряжск 1
15:49
15:51
2733 км.
2 д. 15 ч. 54 мин.
Скопин
16:35
16:37
2770 км.
2 д. 16 ч. 40 мин.
Ожерелье
20:13
20:15
2907 км.
2 д. 20 ч. 18 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
22:08
3017 км.
2 д. 22 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ташкент (Узбекистан) → Москва Распечатать расписание поезда