Поезд 216С Адлер — Барнаул

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:02

Адлер

3 д. 20 ч. 45 мин.

09:47

Барнаул

73

Маршрут следования поезда 216С Адлер — Барнаул на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Барнаул с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

13:02

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

13:14

2 мин.

13:16

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

13:36

23 мин.

13:59

21 км.

0 ч. 34 мин.

Лоо

14:45

5 мин.

14:50

37 км.

1 ч. 43 мин.

Лазаревская

15:30

5 мин.

15:35

69 км.

2 ч. 28 мин.

Туапсе

16:28

11 мин.

16:39

96 км.

3 ч. 26 мин.

Хадыженская

18:24

4 мин.

18:28

145 км.

5 ч. 22 мин.

Белореченская

19:41

35 мин.

20:16

193 км.

6 ч. 39 мин.

Курганная

21:27

3 мин.

21:30

250 км.

8 ч. 25 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

22:17

15 мин.

22:32

290 км.

9 ч. 15 мин.

Отрадо-Кубанская

23:01

2 мин.

23:03

323 км.

9 ч. 59 мин.

Кавказская

23:35

55 мин.

00:30

352 км.

10 ч. 33 мин.

Тихорецкая

01:22

3 мин.

01:25

410 км.

12 ч. 20 мин.

Крыловская

02:20

6 мин.

02:26

463 км.

13 ч. 18 мин.

Кущевка

03:00

5 мин.

03:05

496 км.

13 ч. 58 мин.

Ростов
Главный

04:27

23 мин.

04:50

570 км.

15 ч. 25 мин.

Шахтная

07:07

2 мин.

07:09

638 км.

18 ч. 5 мин.

Зверево

08:03

2 мин.

08:05

671 км.

19 ч. 1 мин.

Лихая

08:29

17 мин.

08:46

687 км.

19 ч. 27 мин.

Каменская

09:13

2 мин.

09:15

706 км.

20 ч. 11 мин.

Миллерово

10:16

2 мин.

10:18

772 км.

21 ч. 14 мин.

Кутейниково

11:23

2 мин.

11:25

827 км.

22 ч. 21 мин.

Зайцевка

12:02

2 мин.

12:04

864 км.

23 ч. 0 мин.

Россошь

13:05

15 мин.

13:20

929 км.

1 д. 0 ч. 3 мин.

Евдаково

14:26

18 мин.

14:44

988 км.

1 д. 1 ч. 24 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

15:25

20 мин.

15:45

1018 км.

1 д. 2 ч. 23 мин.

Таловая

17:18

2 мин.

17:20

1104 км.

1 д. 4 ч. 16 мин.

Новохоперск

18:20

2 мин.

18:22

1162 км.

1 д. 5 ч. 18 мин.

Поворино

19:27

17 мин.

19:44

1211 км.

1 д. 6 ч. 25 мин.

Балашов
Пассажирский

21:27

23 мин.

21:50

1283 км.

1 д. 8 ч. 25 мин.

Аркадак

22:42

2 мин.

22:44

1333 км.

1 д. 9 ч. 40 мин.

Ртищево 1

23:33

20 мин.

23:53

1373 км.

1 д. 10 ч. 31 мин.

Сердобск

00:40

2 мин.

00:42

1408 км.

1 д. 11 ч. 38 мин.

Колышлей

01:17

2 мин.

01:19

1442 км.

1 д. 12 ч. 15 мин.

Пенза 1

02:33

41 мин.

03:14

1506 км.

1 д. 13 ч. 31 мин.

Саранск

06:11

10 мин.

06:21

1616 км.

1 д. 17 ч. 9 мин.

Красный Узел

06:50

26 мин.

07:16

1642 км.

1 д. 17 ч. 48 мин.

Чамзинка

08:11

2 мин.

08:13

1670 км.

1 д. 19 ч. 9 мин.

Атяшево

08:46

2 мин.

08:48

1697 км.

1 д. 19 ч. 44 мин.

Алатырь

09:43

2 мин.

09:45

1740 км.

1 д. 20 ч. 41 мин.

Ибреси

11:11

1 мин.

11:12

1797 км.

1 д. 22 ч. 9 мин.

Канаш

11:53

34 мин.

12:27

1834 км.

1 д. 22 ч. 51 мин.

Зеленый Дол

13:50

30 мин.

14:20

1911 км.

2 д. 0 ч. 48 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

14:54

7 мин.

15:01

1943 км.

2 д. 1 ч. 52 мин.

Вятские Поляны

17:09

2 мин.

17:11

2071 км.

2 д. 4 ч. 7 мин.

Агрыз

19:20

15 мин.

19:35

2197 км.

2 д. 6 ч. 18 мин.

Сарапул

20:21

2 мин.

20:23

2244 км.

2 д. 7 ч. 19 мин.

Янаул

21:23

2 мин.

21:25

2317 км.

2 д. 8 ч. 21 мин.

Чернушка

22:22

2 мин.

22:24

2391 км.

2 д. 9 ч. 20 мин.

Красноуфимск

00:05

2 мин.

00:07

2494 км.

2 д. 11 ч. 3 мин.

Бисертский Завод

01:24

1 мин.

01:25

2578 км.

2 д. 12 ч. 22 мин.

Дружинино

02:04

30 мин.

02:34

2606 км.

2 д. 13 ч. 2 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

03:55

23 мин.

04:18

2672 км.

2 д. 14 ч. 53 мин.

Богданович

06:19

2 мин.

06:21

2760 км.

2 д. 17 ч. 17 мин.

Тюмень

09:40

21 мин.

10:01

2974 км.

2 д. 20 ч. 38 мин.

Ишим

13:45

3 мин.

13:48

3243 км.

3 д. 0 ч. 43 мин.

Маслянская

14:30

2 мин.

14:32

3286 км.

3 д. 1 ч. 28 мин.

Называевская

15:40

3 мин.

15:43

3372 км.

3 д. 2 ч. 38 мин.

Омск
Пассажирский

17:58

38 мин.

18:36

3518 км.

3 д. 4 ч. 56 мин.

Калачинская

19:38

2 мин.

19:40

3594 км.

3 д. 6 ч. 36 мин.

Татарская

20:38

2 мин.

20:40

3683 км.

3 д. 7 ч. 36 мин.

Чаны

21:21

2 мин.

21:23

3734 км.

3 д. 8 ч. 19 мин.

Озеро-Карачинское

21:37

5 мин.

21:42

3746 км.

3 д. 8 ч. 35 мин.

Барабинск

22:48

23 мин.

23:11

3834 км.

3 д. 9 ч. 46 мин.

Каргат

00:25

2 мин.

00:27

3957 км.

3 д. 11 ч. 23 мин.

Чулымская

00:56

2 мин.

00:58

4002 км.

3 д. 11 ч. 54 мин.

Новосибирск
Главный

03:09

71 мин.

04:20

4124 км.

3 д. 14 ч. 7 мин.

Бердск

05:11

2 мин.

05:13

4157 км.

3 д. 16 ч. 9 мин.

Искитим

05:37

2 мин.

05:39

4174 км.

3 д. 16 ч. 35 мин.

Черепаново

07:18

30 мин.

07:48

4220 км.

3 д. 18 ч. 16 мин.

Усть-Тальменская

08:25

2 мин.

08:27

4266 км.

3 д. 19 ч. 23 мин.

Алтайская

09:23

5 мин.

09:28

4319 км.

3 д. 20 ч. 21 мин.

Барнаул

09:47

4331 км.

3 д. 20 ч. 45 мин.

Погода на станциях Адлер и Барнаул

Информация о поезде 216С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Барнаул? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 216С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 13:02 и прибывает на конечную станцию Барнаул в 09:47. Вся дорога занимает 3 д. 20 ч. 45 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 22 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2334 руб.
  • стоимость купейного места – 2334 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 216С Адлер - Барнаул: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

73 станции

Самая длинная остановка:

71 мин. – станция Новосибирск (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2334 руб.

Оставить отзыв о поезде 216С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
