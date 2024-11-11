Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 216С Адлер — Барнаул.
Маршрут следования поезда 216С Адлер — Барнаул на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Барнаул с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
13:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
13:14
13:16
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
13:36
13:59
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
14:45
14:50
37 км.
1 ч. 43 мин.
Лазаревская
15:30
15:35
69 км.
2 ч. 28 мин.
Туапсе
16:28
16:39
96 км.
3 ч. 26 мин.
Хадыженская
18:24
18:28
145 км.
5 ч. 22 мин.
Белореченская
19:41
20:16
193 км.
6 ч. 39 мин.
Курганная
21:27
21:30
250 км.
8 ч. 25 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
22:17
22:32
290 км.
9 ч. 15 мин.
Отрадо-Кубанская
23:01
23:03
323 км.
9 ч. 59 мин.
Кавказская
23:35
00:30
352 км.
10 ч. 33 мин.
Тихорецкая
01:22
01:25
410 км.
12 ч. 20 мин.
Крыловская
02:20
02:26
463 км.
13 ч. 18 мин.
Кущевка
03:00
03:05
496 км.
13 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
04:27
04:50
570 км.
15 ч. 25 мин.
Шахтная
07:07
07:09
638 км.
18 ч. 5 мин.
Зверево
08:03
08:05
671 км.
19 ч. 1 мин.
Лихая
08:29
08:46
687 км.
19 ч. 27 мин.
Каменская
09:13
09:15
706 км.
20 ч. 11 мин.
Миллерово
10:16
10:18
772 км.
21 ч. 14 мин.
Кутейниково
11:23
11:25
827 км.
22 ч. 21 мин.
Зайцевка
12:02
12:04
864 км.
23 ч. 0 мин.
Россошь
13:05
13:20
929 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Евдаково
14:26
14:44
988 км.
1 д. 1 ч. 24 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:25
15:45
1018 км.
1 д. 2 ч. 23 мин.
Таловая
17:18
17:20
1104 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Новохоперск
18:20
18:22
1162 км.
1 д. 5 ч. 18 мин.
Поворино
19:27
19:44
1211 км.
1 д. 6 ч. 25 мин.
Балашов
Пассажирский
21:27
21:50
1283 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Аркадак
22:42
22:44
1333 км.
1 д. 9 ч. 40 мин.
Ртищево 1
23:33
23:53
1373 км.
1 д. 10 ч. 31 мин.
Сердобск
00:40
00:42
1408 км.
1 д. 11 ч. 38 мин.
Колышлей
01:17
01:19
1442 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Пенза 1
02:33
03:14
1506 км.
1 д. 13 ч. 31 мин.
Саранск
06:11
06:21
1616 км.
1 д. 17 ч. 9 мин.
Красный Узел
06:50
07:16
1642 км.
1 д. 17 ч. 48 мин.
Чамзинка
08:11
08:13
1670 км.
1 д. 19 ч. 9 мин.
Атяшево
08:46
08:48
1697 км.
1 д. 19 ч. 44 мин.
Алатырь
09:43
09:45
1740 км.
1 д. 20 ч. 41 мин.
Ибреси
11:11
11:12
1797 км.
1 д. 22 ч. 9 мин.
Канаш
11:53
12:27
1834 км.
1 д. 22 ч. 51 мин.
Зеленый Дол
13:50
14:20
1911 км.
2 д. 0 ч. 48 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
14:54
15:01
1943 км.
2 д. 1 ч. 52 мин.
Вятские Поляны
17:09
17:11
2071 км.
2 д. 4 ч. 7 мин.
Агрыз
19:20
19:35
2197 км.
2 д. 6 ч. 18 мин.
Сарапул
20:21
20:23
2244 км.
2 д. 7 ч. 19 мин.
Янаул
21:23
21:25
2317 км.
2 д. 8 ч. 21 мин.
Чернушка
22:22
22:24
2391 км.
2 д. 9 ч. 20 мин.
Красноуфимск
00:05
00:07
2494 км.
2 д. 11 ч. 3 мин.
Бисертский Завод
01:24
01:25
2578 км.
2 д. 12 ч. 22 мин.
Дружинино
02:04
02:34
2606 км.
2 д. 13 ч. 2 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:55
04:18
2672 км.
2 д. 14 ч. 53 мин.
Богданович
06:19
06:21
2760 км.
2 д. 17 ч. 17 мин.
Тюмень
09:40
10:01
2974 км.
2 д. 20 ч. 38 мин.
Ишим
13:45
13:48
3243 км.
3 д. 0 ч. 43 мин.
Маслянская
14:30
14:32
3286 км.
3 д. 1 ч. 28 мин.
Называевская
15:40
15:43
3372 км.
3 д. 2 ч. 38 мин.
Омск
Пассажирский
17:58
18:36
3518 км.
3 д. 4 ч. 56 мин.
Калачинская
19:38
19:40
3594 км.
3 д. 6 ч. 36 мин.
Татарская
20:38
20:40
3683 км.
3 д. 7 ч. 36 мин.
Чаны
21:21
21:23
3734 км.
3 д. 8 ч. 19 мин.
Озеро-Карачинское
21:37
21:42
3746 км.
3 д. 8 ч. 35 мин.
Барабинск
22:48
23:11
3834 км.
3 д. 9 ч. 46 мин.
Каргат
00:25
00:27
3957 км.
3 д. 11 ч. 23 мин.
Чулымская
00:56
00:58
4002 км.
3 д. 11 ч. 54 мин.
Новосибирск
Главный
03:09
04:20
4124 км.
3 д. 14 ч. 7 мин.
Бердск
05:11
05:13
4157 км.
3 д. 16 ч. 9 мин.
Искитим
05:37
05:39
4174 км.
3 д. 16 ч. 35 мин.
Черепаново
07:18
07:48
4220 км.
3 д. 18 ч. 16 мин.
Усть-Тальменская
08:25
08:27
4266 км.
3 д. 19 ч. 23 мин.
Алтайская
09:23
09:28
4319 км.
3 д. 20 ч. 21 мин.
Барнаул
09:47
4331 км.
3 д. 20 ч. 45 мин.
