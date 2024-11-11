Маршрут следования и продажа билетов
17:20
1 д. 13 ч. 28 мин.
06:48
27
Маршрут следования поезда 105У Оренбург — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Оренбург — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оренбург
17:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Переволоцкая
18:43
18:45
62 км.
1 ч. 23 мин.
Новосергиевская
19:19
19:21
105 км.
1 ч. 59 мин.
Сорочинская
20:02
20:04
156 км.
2 ч. 42 мин.
Тоцкая
20:30
20:32
180 км.
3 ч. 10 мин.
Бузулук
21:18
21:39
226 км.
3 ч. 58 мин.
Кинель
23:37
23:40
346 км.
6 ч. 17 мин.
Самара
00:30
01:38
380 км.
7 ч. 10 мин.
Жигулевское Море
03:25
03:51
431 км.
10 ч. 5 мин.
Жигулевск
04:15
04:25
439 км.
10 ч. 55 мин.
Сызрань 1
06:48
06:53
512 км.
13 ч. 28 мин.
Кузнецк
09:05
09:10
637 км.
15 ч. 45 мин.
Пенза 1
10:43
11:13
743 км.
17 ч. 23 мин.
Рузаевка
13:17
13:49
837 км.
19 ч. 57 мин.
Ковылкино
14:50
14:52
904 км.
21 ч. 30 мин.
Торбеево
15:37
15:39
948 км.
22 ч. 17 мин.
Потьма
15:58
16:00
970 км.
22 ч. 38 мин.
Зубова Поляна
16:10
16:12
975 км.
22 ч. 50 мин.
Сасово
17:11
17:14
1041 км.
23 ч. 51 мин.
Шилово
18:11
18:14
1108 км.
1 д. 0 ч. 51 мин.
Рязань 1
19:44
19:56
1191 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Тверь
01:21
01:23
1533 км.
1 д. 8 ч. 1 мин.
Вышний Волочек
02:28
02:29
1649 км.
1 д. 9 ч. 8 мин.
Бологое-Московское
03:00
03:12
1692 км.
1 д. 9 ч. 40 мин.
Окуловка
03:55
03:56
1762 км.
1 д. 10 ч. 35 мин.
Малая Вишера
04:38
04:39
1843 км.
1 д. 11 ч. 18 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
06:48
2000 км.
1 д. 13 ч. 28 мин.
