Поезд 133Н Томск — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

05:51

Томск

3 д. 22 ч. 24 мин.

04:15

Анапа

67

Маршрут следования поезда 133Н Томск — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Томск — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Томск 2

05:51

0 км.

0 ч. 0 мин.

Томск 1

06:05

15 мин.

06:20

5 км.

0 ч. 14 мин.

Тайга

07:50

45 мин.

08:35

64 км.

1 ч. 59 мин.

Юрга 1

09:40

2 мин.

09:42

126 км.

3 ч. 49 мин.

Болотная

10:13

2 мин.

10:15

154 км.

4 ч. 22 мин.

Новосибирск
Главный

12:04

46 мин.

12:50

272 км.

6 ч. 13 мин.

Чулымская

14:22

2 мин.

14:24

394 км.

8 ч. 31 мин.

Каргат

14:53

2 мин.

14:55

439 км.

9 ч. 2 мин.

Барабинск

16:06

23 мин.

16:29

562 км.

10 ч. 15 мин.

Озеро-Карачинское

17:34

5 мин.

17:39

650 км.

11 ч. 43 мин.

Чаны

17:51

2 мин.

17:53

662 км.

12 ч. 0 мин.

Татарская

18:33

2 мин.

18:35

713 км.

12 ч. 42 мин.

Калачинская

19:40

2 мин.

19:42

802 км.

13 ч. 49 мин.

Омск
Пассажирский

20:43

44 мин.

21:27

878 км.

14 ч. 52 мин.

Исилькуль

22:59

50 мин.

23:49

1013 км.

17 ч. 8 мин.

Петропавловск

01:32

44 мин.

02:16

1146 км.

19 ч. 41 мин.

Петухово

03:30

5 мин.

03:35

1231 км.

21 ч. 39 мин.

Макушино

04:13

2 мин.

04:15

1276 км.

22 ч. 22 мин.

Лебяжья-Сибирская

04:51

1 мин.

04:52

1322 км.

23 ч. 0 мин.

Курган

05:58

11 мин.

06:09

1398 км.

1 д. 0 ч. 7 мин.

Мишкино

07:16

1 мин.

07:17

1487 км.

1 д. 1 ч. 25 мин.

Шумиха

07:50

1 мин.

07:51

1528 км.

1 д. 1 ч. 59 мин.

Челябинск-Главный

09:26

54 мин.

10:20

1647 км.

1 д. 3 ч. 35 мин.

Миасс 1

11:48

2 мин.

11:50

1729 км.

1 д. 5 ч. 57 мин.

Златоуст

13:03

2 мин.

13:05

1761 км.

1 д. 7 ч. 12 мин.

Бердяуш

14:06

2 мин.

14:08

1797 км.

1 д. 8 ч. 15 мин.

Сулея

14:37

2 мин.

14:39

1813 км.

1 д. 8 ч. 46 мин.

Вязовая

15:32

2 мин.

15:34

1855 км.

1 д. 9 ч. 41 мин.

Усть-Катав

15:54

2 мин.

15:56

1866 км.

1 д. 10 ч. 3 мин.

Кропачево

16:24

23 мин.

16:47

1881 км.

1 д. 10 ч. 33 мин.

Аша

17:48

2 мин.

17:50

1926 км.

1 д. 11 ч. 57 мин.

Уфа

19:44

36 мин.

20:20

2014 км.

1 д. 13 ч. 53 мин.

Раевка

22:50

2 мин.

22:52

2114 км.

1 д. 16 ч. 59 мин.

Аксаково

00:07

2 мин.

00:09

2165 км.

1 д. 18 ч. 16 мин.

Абдулино

01:03

14 мин.

01:17

2214 км.

1 д. 19 ч. 12 мин.

Бугуруслан

02:33

2 мин.

02:35

2295 км.

1 д. 20 ч. 42 мин.

Похвистнево

02:55

2 мин.

02:57

2314 км.

1 д. 21 ч. 4 мин.

Новоотрадная

03:49

2 мин.

03:51

2375 км.

1 д. 21 ч. 58 мин.

Кинель

04:36

2 мин.

04:38

2424 км.

1 д. 22 ч. 45 мин.

Самара

05:22

58 мин.

06:20

2458 км.

1 д. 23 ч. 31 мин.

Новокуйбышевская

06:42

2 мин.

06:44

2474 км.

2 д. 0 ч. 51 мин.

Чапаевск

07:02

2 мин.

07:04

2494 км.

2 д. 1 ч. 11 мин.

Сызрань 1

09:01

5 мин.

09:06

2578 км.

2 д. 3 ч. 10 мин.

Кузнецк

11:20

5 мин.

11:25

2703 км.

2 д. 5 ч. 29 мин.

Пенза 1

13:22

106 мин.

15:08

2809 км.

2 д. 7 ч. 31 мин.

Тащиловка

17:02

3 мин.

17:05

2902 км.

2 д. 11 ч. 11 мин.

Сердобск

17:19

3 мин.

17:22

2908 км.

2 д. 11 ч. 28 мин.

Ртищево 1

18:14

25 мин.

18:39

2943 км.

2 д. 12 ч. 23 мин.

Аркадак

19:31

5 мин.

19:36

2983 км.

2 д. 13 ч. 40 мин.

Балашов
Пассажирский

20:25

35 мин.

21:00

3033 км.

2 д. 14 ч. 34 мин.

Поворино

22:50

15 мин.

23:05

3105 км.

2 д. 16 ч. 59 мин.

Новохоперск

00:02

2 мин.

00:04

3154 км.

2 д. 18 ч. 11 мин.

Таловая

00:56

2 мин.

00:58

3212 км.

2 д. 19 ч. 5 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

02:30

15 мин.

02:45

3298 км.

2 д. 20 ч. 39 мин.

Россошь

04:23

37 мин.

05:00

3386 км.

2 д. 22 ч. 32 мин.

Кутейниково

06:40

2 мин.

06:42

3488 км.

3 д. 0 ч. 49 мин.

Миллерово

07:30

2 мин.

07:32

3543 км.

3 д. 1 ч. 39 мин.

Каменская

08:23

2 мин.

08:25

3609 км.

3 д. 2 ч. 32 мин.

Лихая

08:48

16 мин.

09:04

3628 км.

3 д. 2 ч. 57 мин.

Зверево

09:31

2 мин.

09:33

3644 км.

3 д. 3 ч. 40 мин.

Первомайская

13:58

51 мин.

14:49

3742 км.

3 д. 8 ч. 7 мин.

Староминская-Тимашевск

16:14

2 мин.

16:16

3828 км.

3 д. 10 ч. 23 мин.

Каневская

16:56

2 мин.

16:58

3875 км.

3 д. 11 ч. 5 мин.

Краснодар 1

21:18

7 мин.

21:25

3993 км.

3 д. 15 ч. 27 мин.

Ильская

22:47

5 мин.

22:52

4031 км.

3 д. 16 ч. 56 мин.

Абинская

00:32

2 мин.

00:34

4063 км.

3 д. 18 ч. 41 мин.

Анапа

04:15

4128 км.

3 д. 22 ч. 24 мин.

Информация о поезде 133Н

Планируете поездку по маршруту Томск — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 133Н. Этот поезд отправляется со станции Томск в 05:51 и прибывает на конечную станцию Анапа в 04:15. Вся дорога занимает 3 д. 22 ч. 24 мин., а суммарное время стоянок составляет - 14 ч. 33 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 133Н

Количество остановок поезда:

67 станций

Самая длинная остановка:

106 мин. – станция Пенза 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Анна

    Сотрудники поезда замечательные. Вежливо и прилично общались с пассажирами. Туалет был чистым, почти без неприятных запахов. Единственным реальным неудобством было то, что вообще не работали розетки. Проводница сказала, что уже две недели так, никак не могут починить.

    Ответить
  2. Антон

    Наверное что-то с вентиляцией было, но в купе было немного душновато ехать. Иногда приходилось приоткрывать двери, чтобы впустить свежий воздух.

    Ответить
  3. Наталия М.

    Добрый день. Пьяных не было и это большой плюс. Проводница была вежливой и очень внимательной – как только у нас стало жарко – она включила охлаждение. Я попросила ее сделать нам чай, в течение 15 минут чай был у нас. И не просто теплый, а настоящий кипяточек.

    Ответить
  4. Карина

    Ирине и Татьяне огромное спасибо за то, что они так старались и обеспечивали комфорт нам всем на протяжении этой поездки!! В купе убирались несколько раз, было очень чисто. Можно было ходить в носках и они бы не испачкались.

    Ответить
  5. Катенька Громова

    В вагоне ресторане постоянно напьются и потом шатаются по вагону со своими пьяными бреднями. Проводницы не справляются, сделайте что-нибудь. Нужно на поезд отдельный наряд охраны ставить.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 133Н:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
