Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 133Н Томск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
05:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
06:05
06:20
5 км.
0 ч. 14 мин.
Тайга
07:50
08:35
64 км.
1 ч. 59 мин.
Юрга 1
09:40
09:42
126 км.
3 ч. 49 мин.
Болотная
10:13
10:15
154 км.
4 ч. 22 мин.
Новосибирск
Главный
12:04
12:50
272 км.
6 ч. 13 мин.
Чулымская
14:22
14:24
394 км.
8 ч. 31 мин.
Каргат
14:53
14:55
439 км.
9 ч. 2 мин.
Барабинск
16:06
16:29
562 км.
10 ч. 15 мин.
Озеро-Карачинское
17:34
17:39
650 км.
11 ч. 43 мин.
Чаны
17:51
17:53
662 км.
12 ч. 0 мин.
Татарская
18:33
18:35
713 км.
12 ч. 42 мин.
Калачинская
19:40
19:42
802 км.
13 ч. 49 мин.
Омск
Пассажирский
20:43
21:27
878 км.
14 ч. 52 мин.
Исилькуль
22:59
23:49
1013 км.
17 ч. 8 мин.
Петропавловск
01:32
02:16
1146 км.
19 ч. 41 мин.
Петухово
03:30
03:35
1231 км.
21 ч. 39 мин.
Макушино
04:13
04:15
1276 км.
22 ч. 22 мин.
Лебяжья-Сибирская
04:51
04:52
1322 км.
23 ч. 0 мин.
Курган
05:58
06:09
1398 км.
1 д. 0 ч. 7 мин.
Мишкино
07:16
07:17
1487 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Шумиха
07:50
07:51
1528 км.
1 д. 1 ч. 59 мин.
Челябинск-Главный
09:26
10:20
1647 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Миасс 1
11:48
11:50
1729 км.
1 д. 5 ч. 57 мин.
Златоуст
13:03
13:05
1761 км.
1 д. 7 ч. 12 мин.
Бердяуш
14:06
14:08
1797 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Сулея
14:37
14:39
1813 км.
1 д. 8 ч. 46 мин.
Вязовая
15:32
15:34
1855 км.
1 д. 9 ч. 41 мин.
Усть-Катав
15:54
15:56
1866 км.
1 д. 10 ч. 3 мин.
Кропачево
16:24
16:47
1881 км.
1 д. 10 ч. 33 мин.
Аша
17:48
17:50
1926 км.
1 д. 11 ч. 57 мин.
Уфа
19:44
20:20
2014 км.
1 д. 13 ч. 53 мин.
Раевка
22:50
22:52
2114 км.
1 д. 16 ч. 59 мин.
Аксаково
00:07
00:09
2165 км.
1 д. 18 ч. 16 мин.
Абдулино
01:03
01:17
2214 км.
1 д. 19 ч. 12 мин.
Бугуруслан
02:33
02:35
2295 км.
1 д. 20 ч. 42 мин.
Похвистнево
02:55
02:57
2314 км.
1 д. 21 ч. 4 мин.
Новоотрадная
03:49
03:51
2375 км.
1 д. 21 ч. 58 мин.
Кинель
04:36
04:38
2424 км.
1 д. 22 ч. 45 мин.
Самара
05:22
06:20
2458 км.
1 д. 23 ч. 31 мин.
Новокуйбышевская
06:42
06:44
2474 км.
2 д. 0 ч. 51 мин.
Чапаевск
07:02
07:04
2494 км.
2 д. 1 ч. 11 мин.
Сызрань 1
09:01
09:06
2578 км.
2 д. 3 ч. 10 мин.
Кузнецк
11:20
11:25
2703 км.
2 д. 5 ч. 29 мин.
Пенза 1
13:22
15:08
2809 км.
2 д. 7 ч. 31 мин.
Тащиловка
17:02
17:05
2902 км.
2 д. 11 ч. 11 мин.
Сердобск
17:19
17:22
2908 км.
2 д. 11 ч. 28 мин.
Ртищево 1
18:14
18:39
2943 км.
2 д. 12 ч. 23 мин.
Аркадак
19:31
19:36
2983 км.
2 д. 13 ч. 40 мин.
Балашов
Пассажирский
20:25
21:00
3033 км.
2 д. 14 ч. 34 мин.
Поворино
22:50
23:05
3105 км.
2 д. 16 ч. 59 мин.
Новохоперск
00:02
00:04
3154 км.
2 д. 18 ч. 11 мин.
Таловая
00:56
00:58
3212 км.
2 д. 19 ч. 5 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:30
02:45
3298 км.
2 д. 20 ч. 39 мин.
Россошь
04:23
05:00
3386 км.
2 д. 22 ч. 32 мин.
Кутейниково
06:40
06:42
3488 км.
3 д. 0 ч. 49 мин.
Миллерово
07:30
07:32
3543 км.
3 д. 1 ч. 39 мин.
Каменская
08:23
08:25
3609 км.
3 д. 2 ч. 32 мин.
Лихая
08:48
09:04
3628 км.
3 д. 2 ч. 57 мин.
Зверево
09:31
09:33
3644 км.
3 д. 3 ч. 40 мин.
Первомайская
13:58
14:49
3742 км.
3 д. 8 ч. 7 мин.
Староминская-Тимашевск
16:14
16:16
3828 км.
3 д. 10 ч. 23 мин.
Каневская
16:56
16:58
3875 км.
3 д. 11 ч. 5 мин.
Краснодар 1
21:18
21:25
3993 км.
3 д. 15 ч. 27 мин.
Ильская
22:47
22:52
4031 км.
3 д. 16 ч. 56 мин.
Абинская
00:32
00:34
4063 км.
3 д. 18 ч. 41 мин.
Анапа
04:15
4128 км.
3 д. 22 ч. 24 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Томск → Анапа Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Сотрудники поезда замечательные. Вежливо и прилично общались с пассажирами. Туалет был чистым, почти без неприятных запахов. Единственным реальным неудобством было то, что вообще не работали розетки. Проводница сказала, что уже две недели так, никак не могут починить.
Наверное что-то с вентиляцией было, но в купе было немного душновато ехать. Иногда приходилось приоткрывать двери, чтобы впустить свежий воздух.
Добрый день. Пьяных не было и это большой плюс. Проводница была вежливой и очень внимательной – как только у нас стало жарко – она включила охлаждение. Я попросила ее сделать нам чай, в течение 15 минут чай был у нас. И не просто теплый, а настоящий кипяточек.
Ирине и Татьяне огромное спасибо за то, что они так старались и обеспечивали комфорт нам всем на протяжении этой поездки!! В купе убирались несколько раз, было очень чисто. Можно было ходить в носках и они бы не испачкались.
В вагоне ресторане постоянно напьются и потом шатаются по вагону со своими пьяными бреднями. Проводницы не справляются, сделайте что-нибудь. Нужно на поезд отдельный наряд охраны ставить.