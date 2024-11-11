Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 052М Пенза — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 052М Пенза — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пенза — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
21:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рузаевка
23:35
23:50
94 км.
2 ч. 0 мин.
Торбеево
01:37
01:39
205 км.
4 ч. 2 мин.
Рязань 1
04:49
04:54
441 км.
7 ч. 14 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
07:53
622 км.
10 ч. 18 мин.
