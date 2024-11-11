Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 117Й Самара — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
21:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чапаевск
22:25
22:27
36 км.
0 ч. 39 мин.
Сызрань 1
23:54
23:59
120 км.
2 ч. 8 мин.
Кузнецк
01:34
01:39
245 км.
3 ч. 48 мин.
Пенза 1
03:06
03:49
351 км.
5 ч. 20 мин.
Колышлей
05:02
05:04
415 км.
7 ч. 16 мин.
Сердобск
05:40
05:42
449 км.
7 ч. 54 мин.
Ртищево 1
06:35
06:45
484 км.
8 ч. 49 мин.
Аркадак
07:38
07:40
524 км.
9 ч. 52 мин.
Балашов
Пассажирский
08:38
09:08
574 км.
10 ч. 52 мин.
Поворино
11:14
11:29
646 км.
13 ч. 28 мин.
Новохоперск
12:13
12:15
695 км.
14 ч. 27 мин.
Таловая
13:28
13:33
753 км.
15 ч. 42 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:29
15:44
839 км.
17 ч. 43 мин.
Россошь
17:20
17:35
927 км.
19 ч. 34 мин.
Кутейниково
19:35
19:58
1029 км.
21 ч. 49 мин.
Миллерово
20:55
20:57
1084 км.
23 ч. 9 мин.
Каменская
22:06
22:08
1150 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Лихая
22:37
22:55
1169 км.
1 д. 0 ч. 51 мин.
Зверево
23:24
23:26
1185 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Шахтная
00:48
00:50
1218 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Новочеркасск
01:32
01:34
1254 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Ростов
Главный
02:28
02:50
1292 км.
1 д. 4 ч. 42 мин.
Староминская-Тимашевск
04:25
04:27
1383 км.
1 д. 6 ч. 39 мин.
Каневская
05:06
05:08
1430 км.
1 д. 7 ч. 20 мин.
Брюховецкая
05:39
05:41
1462 км.
1 д. 7 ч. 53 мин.
Краснодар 1
07:20
07:29
1548 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Горячий Ключ
09:35
10:27
1590 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Туапсе
12:07
12:14
1651 км.
1 д. 14 ч. 21 мин.
Лазаревская
13:04
13:07
1678 км.
1 д. 15 ч. 18 мин.
Лоо
13:49
13:57
1710 км.
1 д. 16 ч. 3 мин.
Сочи
14:31
14:49
1726 км.
1 д. 16 ч. 45 мин.
Хоста
15:09
15:14
1739 км.
1 д. 17 ч. 23 мин.
Адлер
15:25
1747 км.
1 д. 17 ч. 39 мин.
