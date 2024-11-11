Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 335Е Екатеринбург — Новороссийск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
20:40
2 д. 13 ч. 40 мин.
10:20
53
Маршрут следования поезда 335Е Екатеринбург — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
20:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ревда
21:32
21:45
41 км.
0 ч. 52 мин.
Дружинино
22:29
23:09
65 км.
1 ч. 49 мин.
Красноуфимск
01:17
01:19
174 км.
4 ч. 37 мин.
Чернушка
03:10
03:12
277 км.
6 ч. 30 мин.
Янаул
04:09
04:14
351 км.
7 ч. 29 мин.
Сарапул
05:22
05:24
424 км.
8 ч. 42 мин.
Агрыз
06:18
06:53
471 км.
9 ч. 38 мин.
Можга
07:49
07:52
521 км.
11 ч. 9 мин.
Кизнер
08:42
08:45
567 км.
12 ч. 2 мин.
Вятские Поляны
09:24
09:26
597 км.
12 ч. 44 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
11:35
12:03
725 км.
14 ч. 55 мин.
Зеленый Дол
12:53
12:55
757 км.
16 ч. 13 мин.
Канаш
14:17
14:54
834 км.
17 ч. 37 мин.
Алатырь
17:10
17:37
927 км.
20 ч. 30 мин.
Чамзинка
19:26
19:28
998 км.
22 ч. 46 мин.
Красный Узел
20:14
21:10
1026 км.
23 ч. 34 мин.
Саранск
21:41
21:56
1052 км.
1 д. 1 ч. 1 мин.
Рузаевка
22:26
22:56
1074 км.
1 д. 1 ч. 46 мин.
Пенза 1
01:42
02:28
1168 км.
1 д. 5 ч. 2 мин.
Сердобск
04:06
04:10
1267 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
Ртищево 1
05:02
05:32
1302 км.
1 д. 8 ч. 22 мин.
Андреевка
06:08
06:10
1330 км.
1 д. 9 ч. 28 мин.
Аркадак
06:24
06:27
1342 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Летяжевка
06:41
06:44
1353 км.
1 д. 10 ч. 1 мин.
Балашов
Пассажирский
07:20
07:43
1393 км.
1 д. 10 ч. 40 мин.
Поворино
09:36
09:57
1465 км.
1 д. 12 ч. 56 мин.
Новохоперск
10:52
10:54
1514 км.
1 д. 14 ч. 12 мин.
Таловая
11:49
11:54
1572 км.
1 д. 15 ч. 9 мин.
Бобров
12:34
12:39
1619 км.
1 д. 15 ч. 54 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:40
14:10
1659 км.
1 д. 17 ч. 0 мин.
Евдаково
14:48
14:50
1689 км.
1 д. 18 ч. 8 мин.
Подгорное
15:29
16:10
1726 км.
1 д. 18 ч. 49 мин.
Россошь
16:40
16:55
1750 км.
1 д. 20 ч. 0 мин.
Зайцевка
18:00
18:02
1815 км.
1 д. 21 ч. 20 мин.
Кутейниково
18:45
18:47
1852 км.
1 д. 22 ч. 5 мин.
Миллерово
19:35
19:37
1907 км.
1 д. 22 ч. 55 мин.
Каменская
20:33
20:35
1973 км.
1 д. 23 ч. 53 мин.
Лихая
20:58
21:14
1992 км.
2 д. 0 ч. 18 мин.
Зверево
22:32
22:34
2008 км.
2 д. 1 ч. 52 мин.
Сулин
22:55
22:57
2023 км.
2 д. 2 ч. 15 мин.
Шахтная
23:35
23:37
2041 км.
2 д. 2 ч. 55 мин.
Новочеркасск
00:17
00:23
2077 км.
2 д. 3 ч. 37 мин.
Ростов
Главный
01:18
01:38
2115 км.
2 д. 4 ч. 38 мин.
Староминская-Тимашевск
03:09
03:46
2206 км.
2 д. 6 ч. 29 мин.
Каневская
04:25
04:27
2253 км.
2 д. 7 ч. 45 мин.
Брюховецкая
04:55
04:57
2285 км.
2 д. 8 ч. 15 мин.
Краснодар 1
06:50
06:57
2371 км.
2 д. 10 ч. 10 мин.
Северская
07:32
07:55
2399 км.
2 д. 10 ч. 52 мин.
Абинская
08:34
08:36
2442 км.
2 д. 11 ч. 54 мин.
Крымская
08:54
09:00
2453 км.
2 д. 12 ч. 14 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
09:34
09:49
2481 км.
2 д. 12 ч. 54 мин.
Новороссийск
10:20
2495 км.
2 д. 13 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Проводницы вежливые, обслуживание на уровне. Поезд тоже хороший. Все понравилось. Также что немаловажно мне попались хорошие попутчики. Никаких дебоширов не было.
Проводницы всю дорогу ходили хмурые и насупившиеся. Вы там им зарплаты подкиньте, а то совсем скоро скрючатся на этой работе. Старались, но без энтузиазма.
Было очень хорошо. В вагоне был хороший сервис, проводницы доброжелательные и приветливые. В туалете было чисто и не воняло. Был освежитель и бумага всегда. Несколько раз ходили с дочкой – все было чисто.
Неудобные какие-то матрасы спина болела потом неделю разогнуться не мог. И могли бы подешевле сделать билет потому что поезд старый а билеты стоят как бутто красная стрела.
В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.