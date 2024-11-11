Поезд 335Е Екатеринбург — Новороссийск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

20:40

Екатеринбург

2 д. 13 ч. 40 мин.

10:20

Новороссийск

53

Маршрут следования поезда 335Е Екатеринбург — Новороссийск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Екатеринбург — Новороссийск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Екатеринбург
Пассажирский

20:40

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ревда

21:32

13 мин.

21:45

41 км.

0 ч. 52 мин.

Дружинино

22:29

40 мин.

23:09

65 км.

1 ч. 49 мин.

Красноуфимск

01:17

2 мин.

01:19

174 км.

4 ч. 37 мин.

Чернушка

03:10

2 мин.

03:12

277 км.

6 ч. 30 мин.

Янаул

04:09

5 мин.

04:14

351 км.

7 ч. 29 мин.

Сарапул

05:22

2 мин.

05:24

424 км.

8 ч. 42 мин.

Агрыз

06:18

35 мин.

06:53

471 км.

9 ч. 38 мин.

Можга

07:49

3 мин.

07:52

521 км.

11 ч. 9 мин.

Кизнер

08:42

3 мин.

08:45

567 км.

12 ч. 2 мин.

Вятские Поляны

09:24

2 мин.

09:26

597 км.

12 ч. 44 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

11:35

28 мин.

12:03

725 км.

14 ч. 55 мин.

Зеленый Дол

12:53

2 мин.

12:55

757 км.

16 ч. 13 мин.

Канаш

14:17

37 мин.

14:54

834 км.

17 ч. 37 мин.

Алатырь

17:10

27 мин.

17:37

927 км.

20 ч. 30 мин.

Чамзинка

19:26

2 мин.

19:28

998 км.

22 ч. 46 мин.

Красный Узел

20:14

56 мин.

21:10

1026 км.

23 ч. 34 мин.

Саранск

21:41

15 мин.

21:56

1052 км.

1 д. 1 ч. 1 мин.

Рузаевка

22:26

30 мин.

22:56

1074 км.

1 д. 1 ч. 46 мин.

Пенза 1

01:42

46 мин.

02:28

1168 км.

1 д. 5 ч. 2 мин.

Сердобск

04:06

4 мин.

04:10

1267 км.

1 д. 7 ч. 26 мин.

Ртищево 1

05:02

30 мин.

05:32

1302 км.

1 д. 8 ч. 22 мин.

Андреевка

06:08

2 мин.

06:10

1330 км.

1 д. 9 ч. 28 мин.

Аркадак

06:24

3 мин.

06:27

1342 км.

1 д. 9 ч. 44 мин.

Летяжевка

06:41

3 мин.

06:44

1353 км.

1 д. 10 ч. 1 мин.

Балашов
Пассажирский

07:20

23 мин.

07:43

1393 км.

1 д. 10 ч. 40 мин.

Поворино

09:36

21 мин.

09:57

1465 км.

1 д. 12 ч. 56 мин.

Новохоперск

10:52

2 мин.

10:54

1514 км.

1 д. 14 ч. 12 мин.

Таловая

11:49

5 мин.

11:54

1572 км.

1 д. 15 ч. 9 мин.

Бобров

12:34

5 мин.

12:39

1619 км.

1 д. 15 ч. 54 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

13:40

30 мин.

14:10

1659 км.

1 д. 17 ч. 0 мин.

Евдаково

14:48

2 мин.

14:50

1689 км.

1 д. 18 ч. 8 мин.

Подгорное

15:29

41 мин.

16:10

1726 км.

1 д. 18 ч. 49 мин.

Россошь

16:40

15 мин.

16:55

1750 км.

1 д. 20 ч. 0 мин.

Зайцевка

18:00

2 мин.

18:02

1815 км.

1 д. 21 ч. 20 мин.

Кутейниково

18:45

2 мин.

18:47

1852 км.

1 д. 22 ч. 5 мин.

Миллерово

19:35

2 мин.

19:37

1907 км.

1 д. 22 ч. 55 мин.

Каменская

20:33

2 мин.

20:35

1973 км.

1 д. 23 ч. 53 мин.

Лихая

20:58

16 мин.

21:14

1992 км.

2 д. 0 ч. 18 мин.

Зверево

22:32

2 мин.

22:34

2008 км.

2 д. 1 ч. 52 мин.

Сулин

22:55

2 мин.

22:57

2023 км.

2 д. 2 ч. 15 мин.

Шахтная

23:35

2 мин.

23:37

2041 км.

2 д. 2 ч. 55 мин.

Новочеркасск

00:17

6 мин.

00:23

2077 км.

2 д. 3 ч. 37 мин.

Ростов
Главный

01:18

20 мин.

01:38

2115 км.

2 д. 4 ч. 38 мин.

Староминская-Тимашевск

03:09

37 мин.

03:46

2206 км.

2 д. 6 ч. 29 мин.

Каневская

04:25

2 мин.

04:27

2253 км.

2 д. 7 ч. 45 мин.

Брюховецкая

04:55

2 мин.

04:57

2285 км.

2 д. 8 ч. 15 мин.

Краснодар 1

06:50

7 мин.

06:57

2371 км.

2 д. 10 ч. 10 мин.

Северская

07:32

23 мин.

07:55

2399 км.

2 д. 10 ч. 52 мин.

Абинская

08:34

2 мин.

08:36

2442 км.

2 д. 11 ч. 54 мин.

Крымская

08:54

6 мин.

09:00

2453 км.

2 д. 12 ч. 14 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

09:34

15 мин.

09:49

2481 км.

2 д. 12 ч. 54 мин.

Новороссийск

10:20

2495 км.

2 д. 13 ч. 40 мин.

Погода на станциях Екатеринбург и Новороссийск

Информация о поезде 335Е

Планируете поездку по маршруту Екатеринбург — Новороссийск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 335Е. Этот поезд отправляется со станции Екатеринбург в 20:40 и прибывает на конечную станцию Новороссийск в 10:20. Вся дорога занимает 2 д. 13 ч. 40 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 26 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 335Е

Количество остановок поезда:

53 станции

Самая длинная остановка:

56 мин. – станция Красный Узел

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Лариса

    Проводницы вежливые, обслуживание на уровне. Поезд тоже хороший. Все понравилось. Также что немаловажно мне попались хорошие попутчики. Никаких дебоширов не было.

  2. Михаил Юрьевич

    Проводницы всю дорогу ходили хмурые и насупившиеся. Вы там им зарплаты подкиньте, а то совсем скоро скрючатся на этой работе. Старались, но без энтузиазма.

  3. Наталия

    Было очень хорошо. В вагоне был хороший сервис, проводницы доброжелательные и приветливые. В туалете было чисто и не воняло. Был освежитель и бумага всегда. Несколько раз ходили с дочкой – все было чисто.

  4. Игнат

    Неудобные какие-то матрасы спина болела потом неделю разогнуться не мог. И могли бы подешевле сделать билет потому что поезд старый а билеты стоят как бутто красная стрела.

  5. Валентина Степановна

    В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
