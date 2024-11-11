Поезд 289С Анапа — Екатеринбург

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:30

Анапа

2 д. 15 ч. 40 мин.

07:10

Екатеринбург

44

Маршрут следования поезда 289С Анапа — Екатеринбург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Екатеринбург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

15:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Протока

18:28

2 мин.

18:30

72 км.

2 ч. 58 мин.

Полтавская

18:48

2 мин.

18:50

85 км.

3 ч. 18 мин.

Тимашевская

20:58

14 мин.

21:12

149 км.

5 ч. 28 мин.

Брюховецкая

21:38

2 мин.

21:40

168 км.

6 ч. 8 мин.

Каневская

22:08

2 мин.

22:10

200 км.

6 ч. 38 мин.

Староминская-Тимашевск

22:53

2 мин.

22:55

247 км.

7 ч. 23 мин.

Ростов
Главный

00:20

21 мин.

00:41

338 км.

8 ч. 50 мин.

Новочеркасск

01:44

2 мин.

01:46

376 км.

10 ч. 14 мин.

Шахтная

02:33

2 мин.

02:35

412 км.

11 ч. 3 мин.

Сулин

03:03

2 мин.

03:05

430 км.

11 ч. 33 мин.

Зверево

03:27

1 мин.

03:28

445 км.

11 ч. 57 мин.

Лихая

03:55

17 мин.

04:12

461 км.

12 ч. 25 мин.

Каменская

04:39

2 мин.

04:41

480 км.

13 ч. 9 мин.

Миллерово

05:35

2 мин.

05:37

546 км.

14 ч. 5 мин.

Кутейниково

06:29

2 мин.

06:31

601 км.

14 ч. 59 мин.

Россошь

08:54

17 мин.

09:11

703 км.

17 ч. 24 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

11:32

23 мин.

11:55

791 км.

20 ч. 2 мин.

Таловая

13:19

2 мин.

13:21

877 км.

21 ч. 49 мин.

Новохоперск

14:25

2 мин.

14:27

935 км.

22 ч. 55 мин.

Поворино

15:22

15 мин.

15:37

984 км.

23 ч. 52 мин.

Балашов
Пассажирский

17:20

27 мин.

17:47

1056 км.

1 д. 1 ч. 50 мин.

Ртищево 1

19:25

10 мин.

19:35

1147 км.

1 д. 3 ч. 55 мин.

Сердобск

20:29

2 мин.

20:31

1182 км.

1 д. 4 ч. 59 мин.

Пенза 1

22:22

51 мин.

23:13

1281 км.

1 д. 6 ч. 52 мин.

Кузнецк

01:01

5 мин.

01:06

1387 км.

1 д. 9 ч. 31 мин.

Сызрань 1

02:54

5 мин.

02:59

1512 км.

1 д. 11 ч. 24 мин.

Самара

05:18

31 мин.

05:49

1621 км.

1 д. 13 ч. 48 мин.

Похвистнево

07:49

2 мин.

07:51

1763 км.

1 д. 16 ч. 19 мин.

Бугуруслан

08:09

2 мин.

08:11

1782 км.

1 д. 16 ч. 39 мин.

Абдулино

09:25

2 мин.

09:27

1863 км.

1 д. 17 ч. 55 мин.

Приютово

10:04

2 мин.

10:06

1893 км.

1 д. 18 ч. 34 мин.

Аксаково

10:26

2 мин.

10:28

1912 км.

1 д. 18 ч. 56 мин.

Раевка

11:45

2 мин.

11:47

1963 км.

1 д. 20 ч. 15 мин.

Уфа

14:22

67 мин.

15:29

2063 км.

1 д. 22 ч. 52 мин.

Аша

17:17

2 мин.

17:19

2151 км.

2 д. 1 ч. 47 мин.

Кропачево

18:25

2 мин.

18:27

2196 км.

2 д. 2 ч. 55 мин.

Усть-Катав

18:54

2 мин.

18:56

2211 км.

2 д. 3 ч. 24 мин.

Вязовая

19:12

2 мин.

19:14

2222 км.

2 д. 3 ч. 42 мин.

Златоуст

21:25

2 мин.

21:27

2315 км.

2 д. 5 ч. 55 мин.

Миасс 1

22:33

2 мин.

22:35

2347 км.

2 д. 7 ч. 3 мин.

Челябинск-Главный

00:05

35 мин.

00:40

2429 км.

2 д. 8 ч. 35 мин.

Каменск-Уральский

04:35

15 мин.

04:50

2575 км.

2 д. 13 ч. 5 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

07:10

2668 км.

2 д. 15 ч. 40 мин.

Погода на станциях Анапа и Екатеринбург

Информация о поезде 289С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Екатеринбург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 289С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 15:30 и прибывает на конечную станцию Екатеринбург в 07:10. Вся дорога занимает 2 д. 15 ч. 40 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 46 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 289С

Количество остановок поезда:

44 станции

Самая длинная остановка:

67 мин. – станция Уфа

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Игнат

    олололололол. Купи билет

    Ответить
  2. Анна

    Ехать было удобно и очень комфортно. Что редко – в вагоне работал кондиционер и работал вполне исправно. Это было особенно приятно ощущать когда за окном было +30. Когда зашли в купе – белье уже лежало. Сервис просто на высоте.

    Ответить
  3. Светлана Попова

    Нас по дороге постигла неудача. Сломался наш кондиционер в вагоне в середине пути. Жара была просто невыносимая. Я мечтала чтобы окунуться в какую-нибудь речку. По дороге даже вешали на окна мокрые тряпки чтобы было прохладнее но и это особо не помогало.

    Ответить
  4. Сергей Валентинович

    Поезд на котором я ехал был абсолютно новый с хорошими вагонами, в которых был выполнен очень хороший ремонт. У каждого места была зарядка. Я ехал во 2 вагоне. Там и кондиционер исправно работал и биотуалет не засорялся. Просто шик!!!

    Ответить
  5. Конюх Дарья

    Хотела бы пожелать процветания всем работникам этого замечательного поезда. Я ехала из Анапы и наслаждалась чистотой и комфортом. Молодая девушка и парень очень старались и работали на все 300%. Побольше бы таких проводников.

    Ответить
  6. Оленька

    Вагон супер. Биотуалет, можно открыть форточку, есть кондиционер и он работает что немаловажно! Персонал вежлив, вагон не убит, Одним словом ехать одно удовольствие!

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
