Маршрут следования и продажа билетов
15:30
2 д. 15 ч. 40 мин.
07:10
Маршрут следования поезда 289С Анапа — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
18:28
18:30
72 км.
2 ч. 58 мин.
Полтавская
18:48
18:50
85 км.
3 ч. 18 мин.
Тимашевская
20:58
21:12
149 км.
5 ч. 28 мин.
Брюховецкая
21:38
21:40
168 км.
6 ч. 8 мин.
Каневская
22:08
22:10
200 км.
6 ч. 38 мин.
Староминская-Тимашевск
22:53
22:55
247 км.
7 ч. 23 мин.
Ростов
Главный
00:20
00:41
338 км.
8 ч. 50 мин.
Новочеркасск
01:44
01:46
376 км.
10 ч. 14 мин.
Шахтная
02:33
02:35
412 км.
11 ч. 3 мин.
Сулин
03:03
03:05
430 км.
11 ч. 33 мин.
Зверево
03:27
03:28
445 км.
11 ч. 57 мин.
Лихая
03:55
04:12
461 км.
12 ч. 25 мин.
Каменская
04:39
04:41
480 км.
13 ч. 9 мин.
Миллерово
05:35
05:37
546 км.
14 ч. 5 мин.
Кутейниково
06:29
06:31
601 км.
14 ч. 59 мин.
Россошь
08:54
09:11
703 км.
17 ч. 24 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:32
11:55
791 км.
20 ч. 2 мин.
Таловая
13:19
13:21
877 км.
21 ч. 49 мин.
Новохоперск
14:25
14:27
935 км.
22 ч. 55 мин.
Поворино
15:22
15:37
984 км.
23 ч. 52 мин.
Балашов
Пассажирский
17:20
17:47
1056 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Ртищево 1
19:25
19:35
1147 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Сердобск
20:29
20:31
1182 км.
1 д. 4 ч. 59 мин.
Пенза 1
22:22
23:13
1281 км.
1 д. 6 ч. 52 мин.
Кузнецк
01:01
01:06
1387 км.
1 д. 9 ч. 31 мин.
Сызрань 1
02:54
02:59
1512 км.
1 д. 11 ч. 24 мин.
Самара
05:18
05:49
1621 км.
1 д. 13 ч. 48 мин.
Похвистнево
07:49
07:51
1763 км.
1 д. 16 ч. 19 мин.
Бугуруслан
08:09
08:11
1782 км.
1 д. 16 ч. 39 мин.
Абдулино
09:25
09:27
1863 км.
1 д. 17 ч. 55 мин.
Приютово
10:04
10:06
1893 км.
1 д. 18 ч. 34 мин.
Аксаково
10:26
10:28
1912 км.
1 д. 18 ч. 56 мин.
Раевка
11:45
11:47
1963 км.
1 д. 20 ч. 15 мин.
Уфа
14:22
15:29
2063 км.
1 д. 22 ч. 52 мин.
Аша
17:17
17:19
2151 км.
2 д. 1 ч. 47 мин.
Кропачево
18:25
18:27
2196 км.
2 д. 2 ч. 55 мин.
Усть-Катав
18:54
18:56
2211 км.
2 д. 3 ч. 24 мин.
Вязовая
19:12
19:14
2222 км.
2 д. 3 ч. 42 мин.
Златоуст
21:25
21:27
2315 км.
2 д. 5 ч. 55 мин.
Миасс 1
22:33
22:35
2347 км.
2 д. 7 ч. 3 мин.
Челябинск-Главный
00:05
00:40
2429 км.
2 д. 8 ч. 35 мин.
Каменск-Уральский
04:35
04:50
2575 км.
2 д. 13 ч. 5 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
07:10
2668 км.
2 д. 15 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехать было удобно и очень комфортно. Что редко – в вагоне работал кондиционер и работал вполне исправно. Это было особенно приятно ощущать когда за окном было +30. Когда зашли в купе – белье уже лежало. Сервис просто на высоте.
Нас по дороге постигла неудача. Сломался наш кондиционер в вагоне в середине пути. Жара была просто невыносимая. Я мечтала чтобы окунуться в какую-нибудь речку. По дороге даже вешали на окна мокрые тряпки чтобы было прохладнее но и это особо не помогало.
Поезд на котором я ехал был абсолютно новый с хорошими вагонами, в которых был выполнен очень хороший ремонт. У каждого места была зарядка. Я ехал во 2 вагоне. Там и кондиционер исправно работал и биотуалет не засорялся. Просто шик!!!
Хотела бы пожелать процветания всем работникам этого замечательного поезда. Я ехала из Анапы и наслаждалась чистотой и комфортом. Молодая девушка и парень очень старались и работали на все 300%. Побольше бы таких проводников.
Вагон супер. Биотуалет, можно открыть форточку, есть кондиционер и он работает что немаловажно! Персонал вежлив, вагон не убит, Одним словом ехать одно удовольствие!