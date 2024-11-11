Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 241Г Киров — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
21:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лянгасово
22:08
22:09
13 км.
0 ч. 19 мин.
Оричи
22:35
22:37
39 км.
0 ч. 46 мин.
Котельнич 1
23:18
23:20
81 км.
1 ч. 29 мин.
Шахунья
01:12
01:16
205 км.
3 ч. 23 мин.
Урень
02:17
02:19
259 км.
4 ч. 28 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
05:30
06:10
428 км.
7 ч. 41 мин.
Суроватиха
08:05
08:07
490 км.
10 ч. 16 мин.
Арзамас 1
09:37
10:27
529 км.
11 ч. 48 мин.
Шатки
11:24
11:26
560 км.
13 ч. 35 мин.
Лукоянов
12:08
12:10
588 км.
14 ч. 19 мин.
Ужовка
13:11
13:13
627 км.
15 ч. 22 мин.
Красный Узел
14:17
14:43
677 км.
16 ч. 28 мин.
Саранск
15:16
15:47
703 км.
17 ч. 27 мин.
Пенза 1
18:14
18:55
813 км.
20 ч. 25 мин.
Тащиловка
20:31
20:34
906 км.
22 ч. 42 мин.
Сердобск
20:45
20:48
912 км.
22 ч. 56 мин.
Ртищево 1
21:40
21:50
947 км.
23 ч. 51 мин.
Аркадак
22:36
22:38
987 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Балашов
Пассажирский
23:25
23:48
1037 км.
1 д. 1 ч. 36 мин.
Поворино
01:28
01:43
1109 км.
1 д. 3 ч. 39 мин.
Новохоперск
02:30
02:34
1158 км.
1 д. 4 ч. 41 мин.
Таловая
03:24
03:26
1216 км.
1 д. 5 ч. 35 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:55
05:13
1302 км.
1 д. 7 ч. 6 мин.
Россошь
07:11
07:26
1390 км.
1 д. 9 ч. 22 мин.
Кутейниково
09:06
09:08
1492 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Миллерово
10:00
10:02
1547 км.
1 д. 12 ч. 11 мин.
Каменская
11:01
11:03
1613 км.
1 д. 13 ч. 12 мин.
Лихая
11:28
11:46
1632 км.
1 д. 13 ч. 39 мин.
Зверево
12:22
12:24
1648 км.
1 д. 14 ч. 33 мин.
Первомайская
15:44
16:29
1746 км.
1 д. 17 ч. 55 мин.
Староминская-Тимашевск
18:05
18:07
1832 км.
1 д. 20 ч. 16 мин.
Каневская
18:42
18:44
1879 км.
1 д. 20 ч. 53 мин.
Краснодар 1
22:54
23:01
1997 км.
2 д. 1 ч. 5 мин.
Северская
23:43
23:45
2025 км.
2 д. 1 ч. 54 мин.
Ильская
23:58
00:01
2035 км.
2 д. 2 ч. 9 мин.
Абинская
01:15
01:17
2067 км.
2 д. 3 ч. 26 мин.
Анапа
04:15
2132 км.
2 д. 6 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо большое сотрудникам поездка! Мы забыли фотоаппарат в купе и думали уже, что он канул в лету. Связались с администрацией, те с проводницами, и о чудо!!! Нам вернули наш фотоаппарат!!!!!!!!!! Это было просто замечательно!!!!!
Вагон без воды, только представьте себе!!! Чтобы попить чай, воду носили из соседнего вагона в чайнике. Постоянно забивались раковины, туалет вообще отвратительный. Рашка одним словом.
Спасибо за хороший сервис! Ехали в сентябре 2020 в купе, у нас была проводница Оксана! Большое ей спасибо за оказанные услуги!!!
Поезд на мой взгляд стоит дороже чем должен бы был. То тут, то там что-то не до конца работает или на соплях держится. Зато денег берут как за новый состав. На ободках окон была такая пыль, что ощущение будто не протирали год..
Приятная поездка не может быть просто приятной. У нас так и случилось. Все было хорошо, пока по дороге не подсела пьяная компания, которая не совсем хорошо себя вела. Итог – пол дороги терпели выходки малолеток, которые формально ничего не нарушали. Но неудобства доставляли всем.