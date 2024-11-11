Поезд 241Г Киров — Анапа

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 241Г Киров — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:49

Киров

2 д. 6 ч. 26 мин.

04:15

Анапа

38

Маршрут следования поезда 241Г Киров — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Киров — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Киров
Пассажирский

21:49

0 км.

0 ч. 0 мин.

Лянгасово

22:08

1 мин.

22:09

13 км.

0 ч. 19 мин.

Оричи

22:35

2 мин.

22:37

39 км.

0 ч. 46 мин.

Котельнич 1

23:18

2 мин.

23:20

81 км.

1 ч. 29 мин.

Шахунья

01:12

4 мин.

01:16

205 км.

3 ч. 23 мин.

Урень

02:17

2 мин.

02:19

259 км.

4 ч. 28 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

05:30

40 мин.

06:10

428 км.

7 ч. 41 мин.

Суроватиха

08:05

2 мин.

08:07

490 км.

10 ч. 16 мин.

Арзамас 1

09:37

50 мин.

10:27

529 км.

11 ч. 48 мин.

Шатки

11:24

2 мин.

11:26

560 км.

13 ч. 35 мин.

Лукоянов

12:08

2 мин.

12:10

588 км.

14 ч. 19 мин.

Ужовка

13:11

2 мин.

13:13

627 км.

15 ч. 22 мин.

Красный Узел

14:17

26 мин.

14:43

677 км.

16 ч. 28 мин.

Саранск

15:16

31 мин.

15:47

703 км.

17 ч. 27 мин.

Пенза 1

18:14

41 мин.

18:55

813 км.

20 ч. 25 мин.

Тащиловка

20:31

3 мин.

20:34

906 км.

22 ч. 42 мин.

Сердобск

20:45

3 мин.

20:48

912 км.

22 ч. 56 мин.

Ртищево 1

21:40

10 мин.

21:50

947 км.

23 ч. 51 мин.

Аркадак

22:36

2 мин.

22:38

987 км.

1 д. 0 ч. 47 мин.

Балашов
Пассажирский

23:25

23 мин.

23:48

1037 км.

1 д. 1 ч. 36 мин.

Поворино

01:28

15 мин.

01:43

1109 км.

1 д. 3 ч. 39 мин.

Новохоперск

02:30

4 мин.

02:34

1158 км.

1 д. 4 ч. 41 мин.

Таловая

03:24

2 мин.

03:26

1216 км.

1 д. 5 ч. 35 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

04:55

18 мин.

05:13

1302 км.

1 д. 7 ч. 6 мин.

Россошь

07:11

15 мин.

07:26

1390 км.

1 д. 9 ч. 22 мин.

Кутейниково

09:06

2 мин.

09:08

1492 км.

1 д. 11 ч. 17 мин.

Миллерово

10:00

2 мин.

10:02

1547 км.

1 д. 12 ч. 11 мин.

Каменская

11:01

2 мин.

11:03

1613 км.

1 д. 13 ч. 12 мин.

Лихая

11:28

18 мин.

11:46

1632 км.

1 д. 13 ч. 39 мин.

Зверево

12:22

2 мин.

12:24

1648 км.

1 д. 14 ч. 33 мин.

Первомайская

15:44

45 мин.

16:29

1746 км.

1 д. 17 ч. 55 мин.

Староминская-Тимашевск

18:05

2 мин.

18:07

1832 км.

1 д. 20 ч. 16 мин.

Каневская

18:42

2 мин.

18:44

1879 км.

1 д. 20 ч. 53 мин.

Краснодар 1

22:54

7 мин.

23:01

1997 км.

2 д. 1 ч. 5 мин.

Северская

23:43

2 мин.

23:45

2025 км.

2 д. 1 ч. 54 мин.

Ильская

23:58

3 мин.

00:01

2035 км.

2 д. 2 ч. 9 мин.

Абинская

01:15

2 мин.

01:17

2067 км.

2 д. 3 ч. 26 мин.

Анапа

04:15

2132 км.

2 д. 6 ч. 26 мин.

Погода на станциях Киров и Анапа

Информация о поезде 241Г

Планируете поездку по маршруту Киров — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 241Г. Этот поезд отправляется со станции Киров в 21:49 и прибывает на конечную станцию Анапа в 04:15. Вся дорога занимает 2 д. 6 ч. 26 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 31 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2265 руб.
  • стоимость купейного места – 7338 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 241Г Киров - Анапа: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

38 станций

Самая длинная остановка:

50 мин. – станция Арзамас 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2265 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Жанна

    Спасибо большое сотрудникам поездка! Мы забыли фотоаппарат в купе и думали уже, что он канул в лету. Связались с администрацией, те с проводницами, и о чудо!!! Нам вернули наш фотоаппарат!!!!!!!!!! Это было просто замечательно!!!!!

  2. Валерий Братухин

    Вагон без воды, только представьте себе!!! Чтобы попить чай, воду носили из соседнего вагона в чайнике. Постоянно забивались раковины, туалет вообще отвратительный. Рашка одним словом.

  3. Маша

    Спасибо за хороший сервис! Ехали в сентябре 2020 в купе, у нас была проводница Оксана! Большое ей спасибо за оказанные услуги!!!

  4. Петр Емельянов

    Поезд на мой взгляд стоит дороже чем должен бы был. То тут, то там что-то не до конца работает или на соплях держится. Зато денег берут как за новый состав. На ободках окон была такая пыль, что ощущение будто не протирали год..

  5. Виктория Щитко

    Приятная поездка не может быть просто приятной. У нас так и случилось. Все было хорошо, пока по дороге не подсела пьяная компания, которая не совсем хорошо себя вела. Итог – пол дороги терпели выходки малолеток, которые формально ничего не нарушали. Но неудобства доставляли всем.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн