Поезд 501Г Киров — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 501Г Киров — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:53

Киров

2 д. 10 ч. 22 мин.

04:15

Анапа

36

Купить билеты

Маршрут следования поезда 501Г Киров — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Киров — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Киров
Пассажирский

17:53

0 км.

0 ч. 0 мин.

Лянгасово

18:11

2 мин.

18:13

13 км.

0 ч. 18 мин.

Оричи

18:36

1 мин.

18:37

39 км.

0 ч. 43 мин.

Котельнич 1

19:09

2 мин.

19:11

81 км.

1 ч. 16 мин.

Шахунья

20:44

2 мин.

20:46

205 км.

2 ч. 51 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

23:30

50 мин.

00:20

425 км.

5 ч. 37 мин.

Суроватиха

01:41

4 мин.

01:45

487 км.

7 ч. 48 мин.

Арзамас 1

02:38

26 мин.

03:04

526 км.

8 ч. 45 мин.

Шатки

03:43

3 мин.

03:46

557 км.

9 ч. 50 мин.

Лукоянов

04:25

4 мин.

04:29

585 км.

10 ч. 32 мин.

Ужовка

05:33

2 мин.

05:35

624 км.

11 ч. 40 мин.

Красный Узел

07:35

35 мин.

08:10

674 км.

13 ч. 42 мин.

Саранск

08:51

10 мин.

09:01

700 км.

14 ч. 58 мин.

Пенза 1

13:13

115 мин.

15:08

810 км.

19 ч. 20 мин.

Тащиловка

17:02

3 мин.

17:05

903 км.

23 ч. 9 мин.

Сердобск

17:19

3 мин.

17:22

909 км.

23 ч. 26 мин.

Ртищево 1

18:14

25 мин.

18:39

944 км.

1 д. 0 ч. 21 мин.

Аркадак

19:31

5 мин.

19:36

984 км.

1 д. 1 ч. 38 мин.

Балашов
Пассажирский

20:25

35 мин.

21:00

1034 км.

1 д. 2 ч. 32 мин.

Поворино

22:50

15 мин.

23:05

1106 км.

1 д. 4 ч. 57 мин.

Новохоперск

00:02

2 мин.

00:04

1155 км.

1 д. 6 ч. 9 мин.

Таловая

00:56

2 мин.

00:58

1213 км.

1 д. 7 ч. 3 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

02:30

15 мин.

02:45

1299 км.

1 д. 8 ч. 37 мин.

Россошь

04:23

37 мин.

05:00

1387 км.

1 д. 10 ч. 30 мин.

Кутейниково

06:40

2 мин.

06:42

1489 км.

1 д. 12 ч. 47 мин.

Миллерово

07:30

2 мин.

07:32

1544 км.

1 д. 13 ч. 37 мин.

Каменская

08:23

2 мин.

08:25

1610 км.

1 д. 14 ч. 30 мин.

Лихая

08:48

16 мин.

09:04

1629 км.

1 д. 14 ч. 55 мин.

Зверево

09:31

2 мин.

09:33

1645 км.

1 д. 15 ч. 38 мин.

Первомайская

13:58

51 мин.

14:49

1743 км.

1 д. 20 ч. 5 мин.

Староминская-Тимашевск

16:14

2 мин.

16:16

1829 км.

1 д. 22 ч. 21 мин.

Каневская

16:56

2 мин.

16:58

1876 км.

1 д. 23 ч. 3 мин.

Краснодар 1

21:18

7 мин.

21:25

1994 км.

2 д. 3 ч. 25 мин.

Ильская

22:47

5 мин.

22:52

2032 км.

2 д. 4 ч. 54 мин.

Абинская

00:32

2 мин.

00:34

2064 км.

2 д. 6 ч. 39 мин.

Анапа

04:15

2129 км.

2 д. 10 ч. 22 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Киров → Анапа Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Киров и Анапа

Информация о поезде 501Г

Планируете поездку по маршруту Киров — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 501Г. Этот поезд отправляется со станции Киров в 17:53 и прибывает на конечную станцию Анапа в 04:15. Вся дорога занимает 2 д. 10 ч. 22 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 11 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 501Г

Количество остановок поезда:

36 станций

Самая длинная остановка:

115 мин. – станция Пенза 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Венера

    Мы ехали с супругом в 16 вагоне. Просто супер! Вагон светлый, чистый, достаточно просторный. В купе всё хорошо. Ни пыли, ни грязи. Проводница – умница. Несколько раз просили разогреть еду, не отказала.

    Ответить
  2. Борис Сурков

    Мне все понравилось! Обслуживание отличное. Персонал улыбчивый и добрый. Всегда поможет, если что-то нужно. Вот только ехать очень долго, и на некоторых станциях стояли по полчаса, а в Пензе почти 1,5 часа!

    Ответить
  3. Лариса

    Проводница была очень хорошая женщина. Спасибо ей за работу. Очень старалась. Мы ехалии отдыхали. Побольше бы таких работников.

    Ответить
  4. Роман Сергеевич

    Мне реально кажется, что мой дед еще в молодости на этом же поезде ездил. Старый настолько что скоро труха посыпется. Ручки нормально даже не открывают двери, все скрипит и люфтит.

    Ответить
  5. Ольга Валерьевна

    Конечно нет альтернативы, поэтому приходится ездить на старых поездах, которых в нормальных странах давно бы списали в утиль.

    Ответить
  6. Даниил Николаевич

    Лично я поездкой остался доволен, потому что проводники молодцы. Дело свое делали хорошо. Старались. От начала и до конца отработали.

    Ответить
  7. Наталия

    Очень приветливая женщина проводница. Рассказала и показала все, на все вопросы ответила еще перед тем, как я их задала))))))))

    Ответить
  8. Юлия

    Едим в поезде Киров-Анапа 501г 15вагон всё очень хорошо, проводница у нас просто супер, только очень долго стоим на тех остановках и кондиционер просто не работает а когда едем то его и не чувствуется, а так всё более-менее.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 501Г:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн