Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 501Г Киров — Анапа
продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 501Г Киров — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
17:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лянгасово
18:11
18:13
13 км.
0 ч. 18 мин.
Оричи
18:36
18:37
39 км.
0 ч. 43 мин.
Котельнич 1
19:09
19:11
81 км.
1 ч. 16 мин.
Шахунья
20:44
20:46
205 км.
2 ч. 51 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:30
00:20
425 км.
5 ч. 37 мин.
Суроватиха
01:41
01:45
487 км.
7 ч. 48 мин.
Арзамас 1
02:38
03:04
526 км.
8 ч. 45 мин.
Шатки
03:43
03:46
557 км.
9 ч. 50 мин.
Лукоянов
04:25
04:29
585 км.
10 ч. 32 мин.
Ужовка
05:33
05:35
624 км.
11 ч. 40 мин.
Красный Узел
07:35
08:10
674 км.
13 ч. 42 мин.
Саранск
08:51
09:01
700 км.
14 ч. 58 мин.
Пенза 1
13:13
15:08
810 км.
19 ч. 20 мин.
Тащиловка
17:02
17:05
903 км.
23 ч. 9 мин.
Сердобск
17:19
17:22
909 км.
23 ч. 26 мин.
Ртищево 1
18:14
18:39
944 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Аркадак
19:31
19:36
984 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Балашов
Пассажирский
20:25
21:00
1034 км.
1 д. 2 ч. 32 мин.
Поворино
22:50
23:05
1106 км.
1 д. 4 ч. 57 мин.
Новохоперск
00:02
00:04
1155 км.
1 д. 6 ч. 9 мин.
Таловая
00:56
00:58
1213 км.
1 д. 7 ч. 3 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:30
02:45
1299 км.
1 д. 8 ч. 37 мин.
Россошь
04:23
05:00
1387 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Кутейниково
06:40
06:42
1489 км.
1 д. 12 ч. 47 мин.
Миллерово
07:30
07:32
1544 км.
1 д. 13 ч. 37 мин.
Каменская
08:23
08:25
1610 км.
1 д. 14 ч. 30 мин.
Лихая
08:48
09:04
1629 км.
1 д. 14 ч. 55 мин.
Зверево
09:31
09:33
1645 км.
1 д. 15 ч. 38 мин.
Первомайская
13:58
14:49
1743 км.
1 д. 20 ч. 5 мин.
Староминская-Тимашевск
16:14
16:16
1829 км.
1 д. 22 ч. 21 мин.
Каневская
16:56
16:58
1876 км.
1 д. 23 ч. 3 мин.
Краснодар 1
21:18
21:25
1994 км.
2 д. 3 ч. 25 мин.
Ильская
22:47
22:52
2032 км.
2 д. 4 ч. 54 мин.
Абинская
00:32
00:34
2064 км.
2 д. 6 ч. 39 мин.
Анапа
04:15
2129 км.
2 д. 10 ч. 22 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Киров → Анапа Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Мы ехали с супругом в 16 вагоне. Просто супер! Вагон светлый, чистый, достаточно просторный. В купе всё хорошо. Ни пыли, ни грязи. Проводница – умница. Несколько раз просили разогреть еду, не отказала.
Мне все понравилось! Обслуживание отличное. Персонал улыбчивый и добрый. Всегда поможет, если что-то нужно. Вот только ехать очень долго, и на некоторых станциях стояли по полчаса, а в Пензе почти 1,5 часа!
Проводница была очень хорошая женщина. Спасибо ей за работу. Очень старалась. Мы ехалии отдыхали. Побольше бы таких работников.
Мне реально кажется, что мой дед еще в молодости на этом же поезде ездил. Старый настолько что скоро труха посыпется. Ручки нормально даже не открывают двери, все скрипит и люфтит.
Конечно нет альтернативы, поэтому приходится ездить на старых поездах, которых в нормальных странах давно бы списали в утиль.
Лично я поездкой остался доволен, потому что проводники молодцы. Дело свое делали хорошо. Старались. От начала и до конца отработали.
Очень приветливая женщина проводница. Рассказала и показала все, на все вопросы ответила еще перед тем, как я их задала))))))))
Едим в поезде Киров-Анапа 501г 15вагон всё очень хорошо, проводница у нас просто супер, только очень долго стоим на тех остановках и кондиционер просто не работает а когда едем то его и не чувствуется, а так всё более-менее.