Маршрут следования поезда 224Й Пенза — Москва
Маршрут следования поезда 224Й Пенза — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пенза — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
08:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рузаевка
11:48
12:22
94 км.
3 ч. 3 мин.
Кадошкино
13:00
13:02
128 км.
4 ч. 15 мин.
Ковылкино
13:34
13:36
160 км.
4 ч. 49 мин.
Торбеево
14:14
14:16
204 км.
5 ч. 29 мин.
Потьма
14:35
14:37
226 км.
5 ч. 50 мин.
Зубова Поляна
14:47
14:49
231 км.
6 ч. 2 мин.
Рязань 1
18:33
18:48
442 км.
9 ч. 48 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:25
623 км.
13 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Прекрасный поезд. Очень приветливые и вежливые проводницы. Поездка нам с мужем понравилась. В туалетах наконец-то заменили краны – убрали старые и поставили современные. Теперь облиться или обрызгаться просто невозможно)
Ехал с приятелем на этом поезде – поездка прошла хорошо. Задорная проводница и бутылочка хорошего согревающего напитка повлияла только положительно)))
Выдали подушки с одеялами – они неприятно пахли сыростью. Туалет и сам вагон были чистыми, не воняли. Но подушки подпортили общее впечатление о поезде.
6 вагон – очень хорошая проводница. Я много раз в поезде ездила и далеко не всегда все проходит гладко. В данный момент все прошло очень хорошо. Поезд соответствует своей стоимости на 100%.
Поездка прошла хорошо. Но вагоны все же старые и постоянно все трясется и дребезжит. Хотела днем подремать, но не получилось нормально. Шторка в купе не закрывалась до конца.