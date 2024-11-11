Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 118С Адлер — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
22:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
22:50
22:52
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
23:11
23:18
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
23:44
23:49
37 км.
1 ч. 6 мин.
Лазаревская
00:29
00:34
69 км.
1 ч. 51 мин.
Туапсе
01:18
01:32
96 км.
2 ч. 40 мин.
Горячий Ключ
04:37
05:33
157 км.
5 ч. 59 мин.
Краснодар 1
07:40
07:57
199 км.
9 ч. 2 мин.
Брюховецкая
10:28
10:30
285 км.
11 ч. 50 мин.
Каневская
10:59
11:01
317 км.
12 ч. 21 мин.
Староминская-Тимашевск
11:46
11:48
364 км.
13 ч. 8 мин.
Первомайская
13:23
14:00
450 км.
14 ч. 45 мин.
Новочеркасск
15:30
15:32
494 км.
16 ч. 52 мин.
Шахтная
16:15
16:17
530 км.
17 ч. 37 мин.
Зверево
17:44
17:46
563 км.
19 ч. 6 мин.
Лихая
18:08
18:28
579 км.
19 ч. 30 мин.
Каменская
18:55
18:57
598 км.
20 ч. 17 мин.
Миллерово
19:50
19:52
664 км.
21 ч. 12 мин.
Кутейниково
20:44
20:46
719 км.
22 ч. 6 мин.
Россошь
22:18
22:34
821 км.
23 ч. 40 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:06
00:11
909 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
Таловая
01:33
01:35
995 км.
1 д. 2 ч. 55 мин.
Новохоперск
02:29
02:31
1053 км.
1 д. 3 ч. 51 мин.
Поворино
03:24
03:39
1102 км.
1 д. 4 ч. 46 мин.
Балашов
Пассажирский
05:22
05:37
1174 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
Аркадак
06:29
06:31
1224 км.
1 д. 7 ч. 51 мин.
Ртищево 1
07:20
07:30
1264 км.
1 д. 8 ч. 42 мин.
Сердобск
08:20
08:22
1299 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Пенза 1
10:03
10:47
1398 км.
1 д. 11 ч. 25 мин.
Кузнецк
12:17
12:22
1504 км.
1 д. 13 ч. 39 мин.
Сызрань 1
13:52
13:57
1629 км.
1 д. 15 ч. 14 мин.
Чапаевск
15:09
15:11
1713 км.
1 д. 16 ч. 31 мин.
Самара
15:55
1749 км.
1 д. 17 ч. 17 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Самара Распечатать расписание поезда