Маршрут следования поезда 222Й Пенза — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пенза — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
16:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рузаевка
18:38
18:53
94 км.
2 ч. 33 мин.
Кадошкино
19:31
19:33
128 км.
3 ч. 26 мин.
Ковылкино
20:05
20:07
160 км.
4 ч. 0 мин.
Торбеево
20:45
20:47
204 км.
4 ч. 40 мин.
Потьма
21:06
21:08
226 км.
5 ч. 1 мин.
Зубова Поляна
21:18
21:20
231 км.
5 ч. 13 мин.
Рязань 1
00:48
01:00
442 км.
8 ч. 43 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:20
623 км.
12 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Поездкой довольна на 100 баллов. Вагон чистый и новый. К обслуживанию никаких претензий нет. Постельное белье в отличном состоянии. Кондиционер работает идеально. Один минус – мобильный интернет почти не ловит на всем пути следования.
Не в первый раз получается ехать в Москву этим поездом. В целом поездка получилась приятной. В вагоне удобно и чисто. Розетки есть и в исправном состоянии. Жаль, что в нашем купе wi-fi не ловил. Но это мелочи!
Сложно сказать что-то хорошее про сам поезд. Грязный и старый – вот два слова, которые могут в большей мере его охарактеризовать. Проводницы старались, но поезд оставил только негатив. 3 из 5
Как можно вообще говорить о чем-то когда у каждого сейчас телефон, а в вагоне на ВСЕЬ (заметьте) вагон только 2 розетки установлены. Хорошо кто-то додумался вставить тройник, уже хорошо. Но всё равно нормально телефон не зарядить. Когда ехали – вагон на некоторых участках из стороны в сторону раскачивало. Не знаю с чем связано, то ли это дорога кривая, то ли с вагоном проблема.
Когда ехали было очень холодно. Печка работала слабо, проводник метался туда-сюда пытался что-то сделать но не вышло. Так и мерзли всю дорогу.
Ехали в декабре 2020. Поезд старый, внутри купе не было розеток (ЗА ЧТО ПЛАТИМ!?). Туалет вообще старый – который закрывают в санитарных зонах. Впечатление что на повозке с лошадьми ехала.
Спасибо за хорошую поездку. Мне и мужу все понравилось. Отдельное спасибо Татьяне, нашей проводнице, которая была просто идеальной проводницей!!!!! Единственное что было неудобно – это матрасы.