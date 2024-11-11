Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 423Г Нижний Новгород — Саратов. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Расписание поезда Нижний Новгород — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
19:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Саранск
02:05
02:10
249 км.
6 ч. 23 мин.
Пенза 1
04:59
05:50
359 км.
9 ч. 17 мин.
Ртищево 1
08:30
09:00
492 км.
12 ч. 48 мин.
Аткарск
10:50
10:52
585 км.
15 ч. 8 мин.
Саратов 1
Пассажирский
12:38
662 км.
16 ч. 56 мин.
