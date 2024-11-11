Поезд 115И Томск — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:00

Томск

3 д. 16 ч. 32 мин.

05:32

Адлер

72

Маршрут следования поезда 115И Томск — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Томск — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Томск 2

13:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Томск 1

13:15

10 мин.

13:25

5 км.

0 ч. 15 мин.

Тайга 2

14:33

2 мин.

14:35

63 км.

1 ч. 33 мин.

Яшкино

14:59

2 мин.

15:01

85 км.

1 ч. 59 мин.

Юрга 1

15:36

2 мин.

15:38

125 км.

2 ч. 36 мин.

Болотная

16:04

2 мин.

16:06

153 км.

3 ч. 4 мин.

Новосибирск
Главный

17:55

59 мин.

18:54

271 км.

4 ч. 55 мин.

Чулымская

20:23

2 мин.

20:25

393 км.

7 ч. 23 мин.

Каргат

20:54

2 мин.

20:56

438 км.

7 ч. 54 мин.

Барабинск

22:11

23 мин.

22:34

561 км.

9 ч. 11 мин.

Озеро-Карачинское

23:42

5 мин.

23:47

649 км.

10 ч. 42 мин.

Чаны

23:59

2 мин.

00:01

661 км.

10 ч. 59 мин.

Татарская

00:35

2 мин.

00:37

712 км.

11 ч. 35 мин.

Калачинская

01:30

2 мин.

01:32

801 км.

12 ч. 30 мин.

Омск
Пассажирский

02:28

26 мин.

02:54

877 км.

13 ч. 28 мин.

Называевская

04:26

2 мин.

04:28

1023 км.

15 ч. 26 мин.

Ишим

06:03

5 мин.

06:08

1153 км.

17 ч. 3 мин.

Тюмень

09:51

19 мин.

10:10

1422 км.

20 ч. 51 мин.

Богданович

13:13

2 мин.

13:15

1636 км.

1 д. 0 ч. 13 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

15:23

50 мин.

16:13

1724 км.

1 д. 2 ч. 23 мин.

Ревда

17:06

2 мин.

17:08

1765 км.

1 д. 4 ч. 6 мин.

Дружинино

17:51

32 мин.

18:23

1789 км.

1 д. 4 ч. 51 мин.

Бисертский Завод

19:01

1 мин.

19:02

1817 км.

1 д. 6 ч. 1 мин.

Красноуфимск

20:17

2 мин.

20:19

1901 км.

1 д. 7 ч. 17 мин.

Чернушка

22:05

1 мин.

22:06

2004 км.

1 д. 9 ч. 5 мин.

Янаул

23:00

2 мин.

23:02

2078 км.

1 д. 10 ч. 0 мин.

Сарапул

00:02

1 мин.

00:03

2151 км.

1 д. 11 ч. 2 мин.

Агрыз

00:49

15 мин.

01:04

2198 км.

1 д. 11 ч. 49 мин.

Вятские Поляны

03:01

2 мин.

03:03

2324 км.

1 д. 14 ч. 1 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

05:22

12 мин.

05:34

2452 км.

1 д. 16 ч. 22 мин.

Зеленый Дол

06:20

2 мин.

06:22

2484 км.

1 д. 17 ч. 20 мин.

Канаш

07:39

56 мин.

08:35

2561 км.

1 д. 18 ч. 39 мин.

Ибреси

09:20

2 мин.

09:22

2598 км.

1 д. 20 ч. 20 мин.

Алатырь

11:19

2 мин.

11:21

2655 км.

1 д. 22 ч. 19 мин.

Атяшево

12:27

2 мин.

12:29

2698 км.

1 д. 23 ч. 27 мин.

Чамзинка

13:04

1 мин.

13:05

2725 км.

2 д. 0 ч. 4 мин.

Красный Узел

13:46

26 мин.

14:12

2753 км.

2 д. 0 ч. 46 мин.

Саранск

14:41

5 мин.

14:46

2779 км.

2 д. 1 ч. 41 мин.

Пенза 1

17:23

41 мин.

18:04

2889 км.

2 д. 4 ч. 23 мин.

Сердобск

20:01

2 мин.

20:03

2988 км.

2 д. 7 ч. 1 мин.

Ртищево 1

20:58

10 мин.

21:08

3023 км.

2 д. 7 ч. 58 мин.

Аркадак

21:54

2 мин.

21:56

3063 км.

2 д. 8 ч. 54 мин.

Балашов
Пассажирский

22:44

23 мин.

23:07

3113 км.

2 д. 9 ч. 44 мин.

Поворино

00:51

17 мин.

01:08

3185 км.

2 д. 11 ч. 51 мин.

Новохоперск

01:56

2 мин.

01:58

3234 км.

2 д. 12 ч. 56 мин.

Таловая

02:52

2 мин.

02:54

3292 км.

2 д. 13 ч. 52 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

04:30

15 мин.

04:45

3378 км.

2 д. 15 ч. 30 мин.

Евдаково

05:24

2 мин.

05:26

3408 км.

2 д. 16 ч. 24 мин.

Россошь

06:24

30 мин.

06:54

3467 км.

2 д. 17 ч. 24 мин.

Зайцевка

08:08

2 мин.

08:10

3532 км.

2 д. 19 ч. 8 мин.

Кутейниково

08:46

2 мин.

08:48

3569 км.

2 д. 19 ч. 46 мин.

Миллерово

09:40

2 мин.

09:42

3624 км.

2 д. 20 ч. 40 мин.

Каменская

10:41

2 мин.

10:43

3690 км.

2 д. 21 ч. 41 мин.

Лихая

11:08

18 мин.

11:26

3709 км.

2 д. 22 ч. 8 мин.

Зверево

12:02

2 мин.

12:04

3725 км.

2 д. 23 ч. 2 мин.

Шахтная

13:07

2 мин.

13:09

3758 км.

3 д. 0 ч. 7 мин.

Ростов
Главный

14:38

33 мин.

15:11

3826 км.

3 д. 1 ч. 38 мин.

Кущевка

16:22

2 мин.

16:24

3900 км.

3 д. 3 ч. 22 мин.

Крыловская

16:57

2 мин.

16:59

3933 км.

3 д. 3 ч. 57 мин.

Тихорецкая

17:43

3 мин.

17:46

3986 км.

3 д. 4 ч. 43 мин.

Кавказская

18:45

40 мин.

19:25

4044 км.

3 д. 5 ч. 45 мин.

Отрадо-Кубанская

20:01

2 мин.

20:03

4073 км.

3 д. 7 ч. 1 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

20:39

18 мин.

20:57

4106 км.

3 д. 7 ч. 39 мин.

Курганная

21:29

2 мин.

21:31

4146 км.

3 д. 8 ч. 29 мин.

Белореченская

23:16

46 мин.

00:02

4203 км.

3 д. 10 ч. 16 мин.

Хадыженская

01:15

6 мин.

01:21

4251 км.

3 д. 12 ч. 15 мин.

Туапсе

02:48

5 мин.

02:53

4300 км.

3 д. 13 ч. 48 мин.

Лазаревская

03:33

5 мин.

03:38

4327 км.

3 д. 14 ч. 33 мин.

Лоо

04:21

3 мин.

04:24

4359 км.

3 д. 15 ч. 21 мин.

Сочи

04:50

10 мин.

05:00

4375 км.

3 д. 15 ч. 50 мин.

Хоста

05:19

2 мин.

05:21

4388 км.

3 д. 16 ч. 19 мин.

Адлер

05:32

4396 км.

3 д. 16 ч. 32 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Томск → Адлер

Информация о поезде 115И

Планируете поездку по маршруту Томск — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 115И. Этот поезд отправляется со станции Томск в 13:00 и прибывает на конечную станцию Адлер в 05:32. Вся дорога занимает 3 д. 16 ч. 32 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 20 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2586 руб.
  • стоимость купейного места – 15160 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 115И Томск - Адлер: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

72 станции

Самая длинная остановка:

59 мин. – станция Новосибирск (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2586 руб.

Оставить отзыв о поезде 115И:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
