Расписание поезда Томск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
13:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
13:15
13:25
5 км.
0 ч. 15 мин.
Тайга 2
14:33
14:35
63 км.
1 ч. 33 мин.
Яшкино
14:59
15:01
85 км.
1 ч. 59 мин.
Юрга 1
15:36
15:38
125 км.
2 ч. 36 мин.
Болотная
16:04
16:06
153 км.
3 ч. 4 мин.
Новосибирск
Главный
17:55
18:54
271 км.
4 ч. 55 мин.
Чулымская
20:23
20:25
393 км.
7 ч. 23 мин.
Каргат
20:54
20:56
438 км.
7 ч. 54 мин.
Барабинск
22:11
22:34
561 км.
9 ч. 11 мин.
Озеро-Карачинское
23:42
23:47
649 км.
10 ч. 42 мин.
Чаны
23:59
00:01
661 км.
10 ч. 59 мин.
Татарская
00:35
00:37
712 км.
11 ч. 35 мин.
Калачинская
01:30
01:32
801 км.
12 ч. 30 мин.
Омск
Пассажирский
02:28
02:54
877 км.
13 ч. 28 мин.
Называевская
04:26
04:28
1023 км.
15 ч. 26 мин.
Ишим
06:03
06:08
1153 км.
17 ч. 3 мин.
Тюмень
09:51
10:10
1422 км.
20 ч. 51 мин.
Богданович
13:13
13:15
1636 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
15:23
16:13
1724 км.
1 д. 2 ч. 23 мин.
Ревда
17:06
17:08
1765 км.
1 д. 4 ч. 6 мин.
Дружинино
17:51
18:23
1789 км.
1 д. 4 ч. 51 мин.
Бисертский Завод
19:01
19:02
1817 км.
1 д. 6 ч. 1 мин.
Красноуфимск
20:17
20:19
1901 км.
1 д. 7 ч. 17 мин.
Чернушка
22:05
22:06
2004 км.
1 д. 9 ч. 5 мин.
Янаул
23:00
23:02
2078 км.
1 д. 10 ч. 0 мин.
Сарапул
00:02
00:03
2151 км.
1 д. 11 ч. 2 мин.
Агрыз
00:49
01:04
2198 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Вятские Поляны
03:01
03:03
2324 км.
1 д. 14 ч. 1 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
05:22
05:34
2452 км.
1 д. 16 ч. 22 мин.
Зеленый Дол
06:20
06:22
2484 км.
1 д. 17 ч. 20 мин.
Канаш
07:39
08:35
2561 км.
1 д. 18 ч. 39 мин.
Ибреси
09:20
09:22
2598 км.
1 д. 20 ч. 20 мин.
Алатырь
11:19
11:21
2655 км.
1 д. 22 ч. 19 мин.
Атяшево
12:27
12:29
2698 км.
1 д. 23 ч. 27 мин.
Чамзинка
13:04
13:05
2725 км.
2 д. 0 ч. 4 мин.
Красный Узел
13:46
14:12
2753 км.
2 д. 0 ч. 46 мин.
Саранск
14:41
14:46
2779 км.
2 д. 1 ч. 41 мин.
Пенза 1
17:23
18:04
2889 км.
2 д. 4 ч. 23 мин.
Сердобск
20:01
20:03
2988 км.
2 д. 7 ч. 1 мин.
Ртищево 1
20:58
21:08
3023 км.
2 д. 7 ч. 58 мин.
Аркадак
21:54
21:56
3063 км.
2 д. 8 ч. 54 мин.
Балашов
Пассажирский
22:44
23:07
3113 км.
2 д. 9 ч. 44 мин.
Поворино
00:51
01:08
3185 км.
2 д. 11 ч. 51 мин.
Новохоперск
01:56
01:58
3234 км.
2 д. 12 ч. 56 мин.
Таловая
02:52
02:54
3292 км.
2 д. 13 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:30
04:45
3378 км.
2 д. 15 ч. 30 мин.
Евдаково
05:24
05:26
3408 км.
2 д. 16 ч. 24 мин.
Россошь
06:24
06:54
3467 км.
2 д. 17 ч. 24 мин.
Зайцевка
08:08
08:10
3532 км.
2 д. 19 ч. 8 мин.
Кутейниково
08:46
08:48
3569 км.
2 д. 19 ч. 46 мин.
Миллерово
09:40
09:42
3624 км.
2 д. 20 ч. 40 мин.
Каменская
10:41
10:43
3690 км.
2 д. 21 ч. 41 мин.
Лихая
11:08
11:26
3709 км.
2 д. 22 ч. 8 мин.
Зверево
12:02
12:04
3725 км.
2 д. 23 ч. 2 мин.
Шахтная
13:07
13:09
3758 км.
3 д. 0 ч. 7 мин.
Ростов
Главный
14:38
15:11
3826 км.
3 д. 1 ч. 38 мин.
Кущевка
16:22
16:24
3900 км.
3 д. 3 ч. 22 мин.
Крыловская
16:57
16:59
3933 км.
3 д. 3 ч. 57 мин.
Тихорецкая
17:43
17:46
3986 км.
3 д. 4 ч. 43 мин.
Кавказская
18:45
19:25
4044 км.
3 д. 5 ч. 45 мин.
Отрадо-Кубанская
20:01
20:03
4073 км.
3 д. 7 ч. 1 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
20:39
20:57
4106 км.
3 д. 7 ч. 39 мин.
Курганная
21:29
21:31
4146 км.
3 д. 8 ч. 29 мин.
Белореченская
23:16
00:02
4203 км.
3 д. 10 ч. 16 мин.
Хадыженская
01:15
01:21
4251 км.
3 д. 12 ч. 15 мин.
Туапсе
02:48
02:53
4300 км.
3 д. 13 ч. 48 мин.
Лазаревская
03:33
03:38
4327 км.
3 д. 14 ч. 33 мин.
Лоо
04:21
04:24
4359 км.
3 д. 15 ч. 21 мин.
Сочи
04:50
05:00
4375 км.
3 д. 15 ч. 50 мин.
Хоста
05:19
05:21
4388 км.
3 д. 16 ч. 19 мин.
Адлер
05:32
4396 км.
3 д. 16 ч. 32 мин.
