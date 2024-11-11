Поезд 263Е Екатеринбург — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:17

Екатеринбург

2 д. 13 ч. 2 мин.

05:19

Адлер

46

Маршрут следования поезда 263Е Екатеринбург — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Екатеринбург — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Екатеринбург
Пассажирский

16:17

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ревда

17:10

2 мин.

17:12

41 км.

0 ч. 53 мин.

Дружинино

17:49

30 мин.

18:19

65 км.

1 ч. 32 мин.

Красноуфимск

20:19

2 мин.

20:21

174 км.

4 ч. 2 мин.

Янаул

22:59

2 мин.

23:01

351 км.

6 ч. 42 мин.

Сарапул

00:01

1 мин.

00:02

424 км.

7 ч. 44 мин.

Агрыз

00:56

15 мин.

01:11

471 км.

8 ч. 39 мин.

Вятские Поляны

03:20

2 мин.

03:22

597 км.

11 ч. 3 мин.

Казань
Пассажирская

05:30

33 мин.

06:03

726 км.

13 ч. 13 мин.

Зеленый Дол

07:02

2 мин.

07:04

760 км.

14 ч. 45 мин.

Канаш

08:26

35 мин.

09:01

837 км.

16 ч. 9 мин.

Алатырь

11:09

2 мин.

11:11

930 км.

18 ч. 52 мин.

Атяшево

12:17

1 мин.

12:18

973 км.

20 ч. 0 мин.

Красный Узел

13:29

29 мин.

13:58

1024 км.

21 ч. 12 мин.

Саранск

14:34

5 мин.

14:39

1050 км.

22 ч. 17 мин.

Пенза 1

17:29

41 мин.

18:10

1160 км.

1 д. 1 ч. 12 мин.

Сердобск

19:52

2 мин.

19:54

1259 км.

1 д. 3 ч. 35 мин.

Ртищево 1

20:48

17 мин.

21:05

1294 км.

1 д. 4 ч. 31 мин.

Аркадак

21:51

2 мин.

21:53

1334 км.

1 д. 5 ч. 34 мин.

Балашов
Пассажирский

22:39

23 мин.

23:02

1384 км.

1 д. 6 ч. 22 мин.

Поворино

00:50

15 мин.

01:05

1456 км.

1 д. 8 ч. 33 мин.

Новохоперск

01:54

2 мин.

01:56

1505 км.

1 д. 9 ч. 37 мин.

Таловая

02:53

2 мин.

02:55

1563 км.

1 д. 10 ч. 36 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

04:34

15 мин.

04:49

1649 км.

1 д. 12 ч. 17 мин.

Евдаково

05:29

2 мин.

05:31

1679 км.

1 д. 13 ч. 12 мин.

Россошь

06:36

35 мин.

07:11

1738 км.

1 д. 14 ч. 19 мин.

Миллерово

10:06

2 мин.

10:08

1889 км.

1 д. 17 ч. 49 мин.

Каменская

11:02

2 мин.

11:04

1955 км.

1 д. 18 ч. 45 мин.

Лихая

11:27

21 мин.

11:48

1974 км.

1 д. 19 ч. 10 мин.

Зверево

12:19

2 мин.

12:21

1990 км.

1 д. 20 ч. 2 мин.

Ростов
Главный

14:55

37 мин.

15:32

2084 км.

1 д. 22 ч. 38 мин.

Кущевка

16:46

3 мин.

16:49

2158 км.

2 д. 0 ч. 29 мин.

Крыловская

17:20

3 мин.

17:23

2191 км.

2 д. 1 ч. 3 мин.

Тихорецкая

18:12

6 мин.

18:18

2244 км.

2 д. 1 ч. 55 мин.

Кавказская

19:26

36 мин.

20:02

2302 км.

2 д. 3 ч. 9 мин.

Отрадо-Кубанская

20:34

2 мин.

20:36

2331 км.

2 д. 4 ч. 17 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

21:09

17 мин.

21:26

2364 км.

2 д. 4 ч. 52 мин.

Курганная

21:58

2 мин.

22:00

2404 км.

2 д. 5 ч. 41 мин.

Белореченская

22:52

34 мин.

23:26

2461 км.

2 д. 6 ч. 35 мин.

Хадыженская

00:36

14 мин.

00:50

2509 км.

2 д. 8 ч. 19 мин.

Туапсе

02:26

10 мин.

02:36

2558 км.

2 д. 10 ч. 9 мин.

Лазаревская

03:19

11 мин.

03:30

2585 км.

2 д. 11 ч. 2 мин.

Лоо

04:16

4 мин.

04:20

2617 км.

2 д. 11 ч. 59 мин.

Сочи

04:43

5 мин.

04:48

2633 км.

2 д. 12 ч. 26 мин.

Хоста

05:06

2 мин.

05:08

2646 км.

2 д. 12 ч. 49 мин.

Адлер

05:19

2654 км.

2 д. 13 ч. 2 мин.

Погода на станциях Екатеринбург и Адлер

Информация о поезде 263Е

Планируете поездку по маршруту Екатеринбург — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 263Е. Этот поезд отправляется со станции Екатеринбург в 16:17 и прибывает на конечную станцию Адлер в 05:19. Вся дорога занимает 2 д. 13 ч. 2 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 50 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 263Е

Количество остановок поезда:

46 станций

Самая длинная остановка:

41 мин. – станция Пенза 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Ольга Станиславовна

    Комфортный и хороший поезд. Добрые проводницы. В вагоне была чистота. Много раз во время поездки ходили и мыли всё тщательно.

  2. Виталий

    На подъезде к адлеру было пекло в вагоне. Кондиционер не справлялся с нагрузкой (спасибо что хоть как-то работал). Я ехал и мечтал чтобы окунуться в реку. Поезд ехал как на зло медленно.

  3. Валентина

    Поездка была бы намного более приятной если бы было поменьше детей, которые носились по вагону и кричали. Несколько раз задевали мою сумку, родители как всегда на своей волне. Дети на своей. Зачем рожать столько детей если не хочешь их воспитывать!?

  4. Сергей А

    Доехали до конца – и уже хорошо! Была адская жара. На пол пути что-то сломалось в кондере и мы ехали без него. Прокленал всё и вся. В вагоне было под +40. Что скажет руководсто дороги, если от такой жары какой-нибудь старичок умрет? Мне вот интересно. Было очень тяжело.

  5. Наталия

    Поезд ничем не отличается от обычного поезда на железке. Где-то что-то работает лучше. Где-то что-то работает хуже. Опоздали на 30 минут – не критично но меня встречали и им пришлось столько ждать.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
