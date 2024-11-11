Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 263Е Екатеринбург — Адлер.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:17
2 д. 13 ч. 2 мин.
05:19
46
Маршрут следования поезда 263Е Екатеринбург — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
16:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ревда
17:10
17:12
41 км.
0 ч. 53 мин.
Дружинино
17:49
18:19
65 км.
1 ч. 32 мин.
Красноуфимск
20:19
20:21
174 км.
4 ч. 2 мин.
Янаул
22:59
23:01
351 км.
6 ч. 42 мин.
Сарапул
00:01
00:02
424 км.
7 ч. 44 мин.
Агрыз
00:56
01:11
471 км.
8 ч. 39 мин.
Вятские Поляны
03:20
03:22
597 км.
11 ч. 3 мин.
Казань
Пассажирская
05:30
06:03
726 км.
13 ч. 13 мин.
Зеленый Дол
07:02
07:04
760 км.
14 ч. 45 мин.
Канаш
08:26
09:01
837 км.
16 ч. 9 мин.
Алатырь
11:09
11:11
930 км.
18 ч. 52 мин.
Атяшево
12:17
12:18
973 км.
20 ч. 0 мин.
Красный Узел
13:29
13:58
1024 км.
21 ч. 12 мин.
Саранск
14:34
14:39
1050 км.
22 ч. 17 мин.
Пенза 1
17:29
18:10
1160 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Сердобск
19:52
19:54
1259 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Ртищево 1
20:48
21:05
1294 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Аркадак
21:51
21:53
1334 км.
1 д. 5 ч. 34 мин.
Балашов
Пассажирский
22:39
23:02
1384 км.
1 д. 6 ч. 22 мин.
Поворино
00:50
01:05
1456 км.
1 д. 8 ч. 33 мин.
Новохоперск
01:54
01:56
1505 км.
1 д. 9 ч. 37 мин.
Таловая
02:53
02:55
1563 км.
1 д. 10 ч. 36 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:34
04:49
1649 км.
1 д. 12 ч. 17 мин.
Евдаково
05:29
05:31
1679 км.
1 д. 13 ч. 12 мин.
Россошь
06:36
07:11
1738 км.
1 д. 14 ч. 19 мин.
Миллерово
10:06
10:08
1889 км.
1 д. 17 ч. 49 мин.
Каменская
11:02
11:04
1955 км.
1 д. 18 ч. 45 мин.
Лихая
11:27
11:48
1974 км.
1 д. 19 ч. 10 мин.
Зверево
12:19
12:21
1990 км.
1 д. 20 ч. 2 мин.
Ростов
Главный
14:55
15:32
2084 км.
1 д. 22 ч. 38 мин.
Кущевка
16:46
16:49
2158 км.
2 д. 0 ч. 29 мин.
Крыловская
17:20
17:23
2191 км.
2 д. 1 ч. 3 мин.
Тихорецкая
18:12
18:18
2244 км.
2 д. 1 ч. 55 мин.
Кавказская
19:26
20:02
2302 км.
2 д. 3 ч. 9 мин.
Отрадо-Кубанская
20:34
20:36
2331 км.
2 д. 4 ч. 17 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
21:09
21:26
2364 км.
2 д. 4 ч. 52 мин.
Курганная
21:58
22:00
2404 км.
2 д. 5 ч. 41 мин.
Белореченская
22:52
23:26
2461 км.
2 д. 6 ч. 35 мин.
Хадыженская
00:36
00:50
2509 км.
2 д. 8 ч. 19 мин.
Туапсе
02:26
02:36
2558 км.
2 д. 10 ч. 9 мин.
Лазаревская
03:19
03:30
2585 км.
2 д. 11 ч. 2 мин.
Лоо
04:16
04:20
2617 км.
2 д. 11 ч. 59 мин.
Сочи
04:43
04:48
2633 км.
2 д. 12 ч. 26 мин.
Хоста
05:06
05:08
2646 км.
2 д. 12 ч. 49 мин.
Адлер
05:19
2654 км.
2 д. 13 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Комфортный и хороший поезд. Добрые проводницы. В вагоне была чистота. Много раз во время поездки ходили и мыли всё тщательно.
На подъезде к адлеру было пекло в вагоне. Кондиционер не справлялся с нагрузкой (спасибо что хоть как-то работал). Я ехал и мечтал чтобы окунуться в реку. Поезд ехал как на зло медленно.
Поездка была бы намного более приятной если бы было поменьше детей, которые носились по вагону и кричали. Несколько раз задевали мою сумку, родители как всегда на своей волне. Дети на своей. Зачем рожать столько детей если не хочешь их воспитывать!?
Доехали до конца – и уже хорошо! Была адская жара. На пол пути что-то сломалось в кондере и мы ехали без него. Прокленал всё и вся. В вагоне было под +40. Что скажет руководсто дороги, если от такой жары какой-нибудь старичок умрет? Мне вот интересно. Было очень тяжело.
Поезд ничем не отличается от обычного поезда на железке. Где-то что-то работает лучше. Где-то что-то работает хуже. Опоздали на 30 минут – не критично но меня встречали и им пришлось столько ждать.