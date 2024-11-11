Маршрут следования и продажа билетов
12:05
3 д. 10 ч. 25 мин.
22:30
76
Маршрут следования поезда 511Я Воркута — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
12:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сейда
13:38
13:44
61 км.
1 ч. 33 мин.
Сивая Маска
14:41
14:43
108 км.
2 ч. 36 мин.
Марков
15:22
15:26
141 км.
3 ч. 17 мин.
Пост Абезь
15:36
15:37
147 км.
3 ч. 31 мин.
Инта 1
17:25
17:47
234 км.
5 ч. 20 мин.
Янью
19:32
19:34
338 км.
7 ч. 27 мин.
Печора
20:40
21:37
402 км.
8 ч. 35 мин.
Кожва 1
21:59
22:01
414 км.
9 ч. 54 мин.
Чикшино
22:34
22:36
449 км.
10 ч. 29 мин.
Каджером
23:11
23:13
484 км.
11 ч. 6 мин.
Зеленоборск
23:50
23:51
518 км.
11 ч. 45 мин.
Ираель
00:04
00:06
528 км.
11 ч. 59 мин.
Малая Пера
00:34
00:36
558 км.
12 ч. 29 мин.
Сосногорск
01:49
02:08
637 км.
13 ч. 44 мин.
Ухта
02:26
02:36
646 км.
14 ч. 21 мин.
Ярега
02:59
03:01
661 км.
14 ч. 54 мин.
Синдор
04:36
04:38
768 км.
16 ч. 31 мин.
Княжпогост
05:29
05:31
826 км.
17 ч. 24 мин.
Микунь
06:17
07:04
875 км.
18 ч. 12 мин.
Межег
07:44
07:46
920 км.
19 ч. 39 мин.
Урдома
08:41
08:43
979 км.
20 ч. 36 мин.
Виледь
09:44
09:46
1051 км.
21 ч. 39 мин.
Низовка
10:12
10:15
1074 км.
22 ч. 7 мин.
Сольвычегодск
10:35
10:37
1086 км.
22 ч. 30 мин.
Котлас Южный
11:03
11:50
1099 км.
22 ч. 58 мин.
Сусоловка
13:17
13:19
1152 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Луза
13:50
13:52
1175 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Пинюг
15:10
15:13
1226 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Опарино
16:17
16:27
1278 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Мураши
17:53
17:55
1341 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Юрья
19:04
19:06
1384 км.
1 д. 6 ч. 59 мин.
Киров
Пассажирский
20:40
21:39
1440 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Котельнич 1
23:08
23:10
1521 км.
1 д. 11 ч. 3 мин.
Буреполом
00:05
00:06
1591 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Пижма
00:20
00:21
1608 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Шахунья
00:47
00:49
1643 км.
1 д. 12 ч. 42 мин.
Урень
01:32
01:34
1697 км.
1 д. 13 ч. 27 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:38
04:08
1866 км.
1 д. 15 ч. 33 мин.
Арзамас 1
05:49
06:15
1968 км.
1 д. 17 ч. 44 мин.
Шатки
06:52
06:54
1999 км.
1 д. 18 ч. 47 мин.
Лукоянов
07:26
07:28
2027 км.
1 д. 19 ч. 21 мин.
Красный Узел
09:58
11:05
2116 км.
1 д. 21 ч. 53 мин.
Саранск
11:38
11:52
2142 км.
1 д. 23 ч. 33 мин.
Пенза 1
15:04
15:45
2252 км.
2 д. 2 ч. 59 мин.
Колышлей
17:00
17:02
2316 км.
2 д. 4 ч. 55 мин.
Сердобск
17:37
17:39
2350 км.
2 д. 5 ч. 32 мин.
Ртищево 1
18:30
18:58
2385 км.
2 д. 6 ч. 25 мин.
Кистендей
19:28
19:30
2404 км.
2 д. 7 ч. 23 мин.
Аркадак
19:51
19:53
2425 км.
2 д. 7 ч. 46 мин.
Пады
20:27
20:29
2457 км.
2 д. 8 ч. 22 мин.
Балашов
Пассажирский
20:51
21:06
2479 км.
2 д. 8 ч. 46 мин.
Поворино
22:50
23:15
2551 км.
2 д. 10 ч. 45 мин.
Новохоперск
00:08
00:10
2600 км.
2 д. 12 ч. 3 мин.
Таловая
01:12
01:14
2658 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:58
03:13
2744 км.
2 д. 14 ч. 53 мин.
Россошь
04:55
05:25
2832 км.
2 д. 16 ч. 50 мин.
Зайцевка
06:52
06:54
2897 км.
2 д. 18 ч. 47 мин.
Кутейниково
07:40
07:42
2934 км.
2 д. 19 ч. 35 мин.
Миллерово
08:33
08:35
2989 км.
2 д. 20 ч. 28 мин.
Каменская
09:35
09:37
3055 км.
2 д. 21 ч. 30 мин.
Лихая
10:03
10:17
3074 км.
2 д. 21 ч. 58 мин.
Зверево
10:43
10:45
3090 км.
2 д. 22 ч. 38 мин.
Сулин
11:04
11:06
3105 км.
2 д. 22 ч. 59 мин.
Шахтная
11:35
11:37
3123 км.
2 д. 23 ч. 30 мин.
Новочеркасск
12:54
12:56
3159 км.
3 д. 0 ч. 49 мин.
Ростов
Главный
13:53
14:44
3197 км.
3 д. 1 ч. 48 мин.
Староминская-Тимашевск
16:24
16:27
3288 км.
3 д. 4 ч. 19 мин.
Каневская
17:07
17:09
3335 км.
3 д. 5 ч. 2 мин.
Брюховецкая
17:38
17:40
3367 км.
3 д. 5 ч. 33 мин.
Тимашевская
18:06
18:24
3386 км.
3 д. 6 ч. 1 мин.
Полтавская
19:30
19:32
3450 км.
3 д. 7 ч. 25 мин.
Протока
19:52
19:54
3463 км.
3 д. 7 ч. 47 мин.
Крымская
21:03
21:10
3500 км.
3 д. 8 ч. 58 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
21:45
22:00
3528 км.
3 д. 9 ч. 40 мин.
Новороссийск
22:30
3542 км.
3 д. 10 ч. 25 мин.
