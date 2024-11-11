Маршрут следования и продажа билетов
17:42
2 д. 14 ч. 43 мин.
08:25
45
Маршрут следования поезда 290Е Екатеринбург — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
17:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
19:25
19:30
93 км.
1 ч. 43 мин.
Челябинск-Главный
22:04
22:39
239 км.
4 ч. 22 мин.
Миасс 1
00:12
00:14
321 км.
6 ч. 30 мин.
Златоуст
01:29
01:31
353 км.
7 ч. 47 мин.
Вязовая
03:41
03:43
446 км.
9 ч. 59 мин.
Усть-Катав
04:00
04:02
457 км.
10 ч. 18 мин.
Кропачево
04:31
04:49
472 км.
10 ч. 49 мин.
Аша
05:53
05:55
517 км.
12 ч. 11 мин.
Уфа
07:52
08:10
605 км.
14 ч. 10 мин.
Раевка
10:18
10:20
705 км.
16 ч. 36 мин.
Аксаково
11:30
11:32
756 км.
17 ч. 48 мин.
Приютово
11:50
11:52
775 км.
18 ч. 8 мин.
Абдулино
12:21
12:23
805 км.
18 ч. 39 мин.
Бугуруслан
13:52
13:54
886 км.
20 ч. 10 мин.
Похвистнево
14:11
14:13
905 км.
20 ч. 29 мин.
Самара
16:37
18:01
1047 км.
22 ч. 55 мин.
Сызрань 1
20:10
20:15
1156 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Кузнецк
22:15
22:20
1281 км.
1 д. 4 ч. 33 мин.
Пенза 1
00:15
01:02
1387 км.
1 д. 6 ч. 33 мин.
Сердобск
02:54
02:59
1486 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Ртищево 1
03:56
04:08
1521 км.
1 д. 10 ч. 14 мин.
Аркадак
05:01
05:07
1561 км.
1 д. 11 ч. 19 мин.
Балашов
Пассажирский
06:00
06:30
1611 км.
1 д. 12 ч. 18 мин.
Поворино
08:38
08:58
1683 км.
1 д. 14 ч. 56 мин.
Новохоперск
10:13
10:15
1732 км.
1 д. 16 ч. 31 мин.
Таловая
11:25
11:27
1790 км.
1 д. 17 ч. 43 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:15
13:30
1876 км.
1 д. 19 ч. 33 мин.
Россошь
15:37
16:07
1964 км.
1 д. 21 ч. 55 мин.
Кутейниково
18:37
18:38
2066 км.
2 д. 0 ч. 55 мин.
Миллерово
19:26
19:28
2121 км.
2 д. 1 ч. 44 мин.
Каменская
20:23
20:25
2187 км.
2 д. 2 ч. 41 мин.
Лихая
20:50
21:03
2206 км.
2 д. 3 ч. 8 мин.
Зверево
21:30
21:31
2222 км.
2 д. 3 ч. 48 мин.
Сулин
21:50
22:15
2237 км.
2 д. 4 ч. 8 мин.
Шахтная
22:44
22:46
2255 км.
2 д. 5 ч. 2 мин.
Новочеркасск
23:30
23:32
2291 км.
2 д. 5 ч. 48 мин.
Ростов
Главный
00:34
00:57
2329 км.
2 д. 6 ч. 52 мин.
Староминская-Тимашевск
02:22
02:37
2420 км.
2 д. 8 ч. 40 мин.
Каневская
03:16
03:18
2467 км.
2 д. 9 ч. 34 мин.
Брюховецкая
03:46
03:48
2499 км.
2 д. 10 ч. 4 мин.
Тимашевская
04:13
04:25
2518 км.
2 д. 10 ч. 31 мин.
Полтавская
05:32
05:34
2582 км.
2 д. 11 ч. 50 мин.
Протока
05:54
05:56
2595 км.
2 д. 12 ч. 12 мин.
Анапа
08:25
2667 км.
2 д. 14 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Мы попали в новый вагон. Все удобства на отличном уровне. Для каждого места предназначается своя розетка, чтобы зарядить гаджеты. Все работают. Над полками есть светильники для подсветки. Если в дороге любите читать, то оцените!
Поезд хороший. Нисколько не пожалел о потраченных средствах. Вагон оборудован хорошо. В туалете стерильная чистота, даже к концу пути. Все необходимые принадлежности всегда на месте. Проводницы улыбчивые и вежливые.
Ехала в вагоне №12. Очень хороший, новый. Кондиционер работал исправно, поэтому душно не было, но и не холодно. Самая отличная температура для поездки. Но хотелось бы чуть чище в туалете.
Вот так вот мы решили в мужем поехать на море в этом году и не на машине, как обычно до этого делали, а на поезде. И пожалели, потому что думали что в дороге будем ехать и отдыхать. Но забыли что есть пассажиры которые храпят на весь вагон так что невозможно было спать!!!!!
В вагоне было жарко и почему-то трясло его постоянно из стороны в сторону. Дочку чуть не укачало от такой тряски. Что-то не то с вагоном. Состояние предаварийное. Кондиционер еле работал. Мрак и ужас.
Все было хорошо. Единственный недостаток на мой взгляд это отсутствие рабочих розеток в вагоне. Было в коридоре 4 штуки но они тоже не работали. Не понимаю как так можно выпускать на линию поезда с нерабочими розетками.
Пассажиры ночью туда сюда ходят в туалет и покурить и разговаривают, плюс храп и мы по итогу получаем не выспавшегося человека а зомби. Именно таким я был в первый день отдыха.
Кондиционер работал и это главное при такой жаре!!! Туалет тоже работал исправно. Вагон старенький но в очень достойном состоянии. Приятно было ехать! Белье выдали чистое и белое-белое. Поездкой я довольна.