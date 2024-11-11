Поезд 290Е Екатеринбург — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:42

Екатеринбург

2 д. 14 ч. 43 мин.

08:25

Анапа

45

Маршрут следования поезда 290Е Екатеринбург — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Екатеринбург — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Екатеринбург
Пассажирский

17:42

0 км.

0 ч. 0 мин.

Каменск-Уральский

19:25

5 мин.

19:30

93 км.

1 ч. 43 мин.

Челябинск-Главный

22:04

35 мин.

22:39

239 км.

4 ч. 22 мин.

Миасс 1

00:12

2 мин.

00:14

321 км.

6 ч. 30 мин.

Златоуст

01:29

2 мин.

01:31

353 км.

7 ч. 47 мин.

Вязовая

03:41

2 мин.

03:43

446 км.

9 ч. 59 мин.

Усть-Катав

04:00

2 мин.

04:02

457 км.

10 ч. 18 мин.

Кропачево

04:31

18 мин.

04:49

472 км.

10 ч. 49 мин.

Аша

05:53

2 мин.

05:55

517 км.

12 ч. 11 мин.

Уфа

07:52

18 мин.

08:10

605 км.

14 ч. 10 мин.

Раевка

10:18

2 мин.

10:20

705 км.

16 ч. 36 мин.

Аксаково

11:30

2 мин.

11:32

756 км.

17 ч. 48 мин.

Приютово

11:50

2 мин.

11:52

775 км.

18 ч. 8 мин.

Абдулино

12:21

2 мин.

12:23

805 км.

18 ч. 39 мин.

Бугуруслан

13:52

2 мин.

13:54

886 км.

20 ч. 10 мин.

Похвистнево

14:11

2 мин.

14:13

905 км.

20 ч. 29 мин.

Самара

16:37

84 мин.

18:01

1047 км.

22 ч. 55 мин.

Сызрань 1

20:10

5 мин.

20:15

1156 км.

1 д. 2 ч. 28 мин.

Кузнецк

22:15

5 мин.

22:20

1281 км.

1 д. 4 ч. 33 мин.

Пенза 1

00:15

47 мин.

01:02

1387 км.

1 д. 6 ч. 33 мин.

Сердобск

02:54

5 мин.

02:59

1486 км.

1 д. 9 ч. 12 мин.

Ртищево 1

03:56

12 мин.

04:08

1521 км.

1 д. 10 ч. 14 мин.

Аркадак

05:01

6 мин.

05:07

1561 км.

1 д. 11 ч. 19 мин.

Балашов
Пассажирский

06:00

30 мин.

06:30

1611 км.

1 д. 12 ч. 18 мин.

Поворино

08:38

20 мин.

08:58

1683 км.

1 д. 14 ч. 56 мин.

Новохоперск

10:13

2 мин.

10:15

1732 км.

1 д. 16 ч. 31 мин.

Таловая

11:25

2 мин.

11:27

1790 км.

1 д. 17 ч. 43 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

13:15

15 мин.

13:30

1876 км.

1 д. 19 ч. 33 мин.

Россошь

15:37

30 мин.

16:07

1964 км.

1 д. 21 ч. 55 мин.

Кутейниково

18:37

1 мин.

18:38

2066 км.

2 д. 0 ч. 55 мин.

Миллерово

19:26

2 мин.

19:28

2121 км.

2 д. 1 ч. 44 мин.

Каменская

20:23

2 мин.

20:25

2187 км.

2 д. 2 ч. 41 мин.

Лихая

20:50

13 мин.

21:03

2206 км.

2 д. 3 ч. 8 мин.

Зверево

21:30

1 мин.

21:31

2222 км.

2 д. 3 ч. 48 мин.

Сулин

21:50

25 мин.

22:15

2237 км.

2 д. 4 ч. 8 мин.

Шахтная

22:44

2 мин.

22:46

2255 км.

2 д. 5 ч. 2 мин.

Новочеркасск

23:30

2 мин.

23:32

2291 км.

2 д. 5 ч. 48 мин.

Ростов
Главный

00:34

23 мин.

00:57

2329 км.

2 д. 6 ч. 52 мин.

Староминская-Тимашевск

02:22

15 мин.

02:37

2420 км.

2 д. 8 ч. 40 мин.

Каневская

03:16

2 мин.

03:18

2467 км.

2 д. 9 ч. 34 мин.

Брюховецкая

03:46

2 мин.

03:48

2499 км.

2 д. 10 ч. 4 мин.

Тимашевская

04:13

12 мин.

04:25

2518 км.

2 д. 10 ч. 31 мин.

Полтавская

05:32

2 мин.

05:34

2582 км.

2 д. 11 ч. 50 мин.

Протока

05:54

2 мин.

05:56

2595 км.

2 д. 12 ч. 12 мин.

Анапа

08:25

2667 км.

2 д. 14 ч. 43 мин.

Погода на станциях Екатеринбург и Анапа

Информация о поезде 290Е

Планируете поездку по маршруту Екатеринбург — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 290Е. Этот поезд отправляется со станции Екатеринбург в 17:42 и прибывает на конечную станцию Анапа в 08:25. Вся дорога занимает 2 д. 14 ч. 43 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 47 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1630 руб.
  • стоимость купейного места – 4470 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 290Е Екатеринбург - Анапа: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

45 станций

Самая длинная остановка:

84 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1630 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Лера Серова

    Мы попали в новый вагон. Все удобства на отличном уровне. Для каждого места предназначается своя розетка, чтобы зарядить гаджеты. Все работают. Над полками есть светильники для подсветки. Если в дороге любите читать, то оцените!

    Ответить
  2. Денис

    Поезд хороший. Нисколько не пожалел о потраченных средствах. Вагон оборудован хорошо. В туалете стерильная чистота, даже к концу пути. Все необходимые принадлежности всегда на месте. Проводницы улыбчивые и вежливые.

    Ответить
  3. Мариша Л

    Ехала в вагоне №12. Очень хороший, новый. Кондиционер работал исправно, поэтому душно не было, но и не холодно. Самая отличная температура для поездки. Но хотелось бы чуть чище в туалете.

    Ответить
  4. Аля

    Вот так вот мы решили в мужем поехать на море в этом году и не на машине, как обычно до этого делали, а на поезде. И пожалели, потому что думали что в дороге будем ехать и отдыхать. Но забыли что есть пассажиры которые храпят на весь вагон так что невозможно было спать!!!!!

    Ответить
  5. Валерий Григорян

    В вагоне было жарко и почему-то трясло его постоянно из стороны в сторону. Дочку чуть не укачало от такой тряски. Что-то не то с вагоном. Состояние предаварийное. Кондиционер еле работал. Мрак и ужас.

    Ответить
  6. Елена А.

    Все было хорошо. Единственный недостаток на мой взгляд это отсутствие рабочих розеток в вагоне. Было в коридоре 4 штуки но они тоже не работали. Не понимаю как так можно выпускать на линию поезда с нерабочими розетками.

    Ответить
  7. Роман

    Пассажиры ночью туда сюда ходят в туалет и покурить и разговаривают, плюс храп и мы по итогу получаем не выспавшегося человека а зомби. Именно таким я был в первый день отдыха.

    Ответить
  8. Колос Екатерина

    Кондиционер работал и это главное при такой жаре!!! Туалет тоже работал исправно. Вагон старенький но в очень достойном состоянии. Приятно было ехать! Белье выдали чистое и белое-белое. Поездкой я довольна.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
