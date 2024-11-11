Маршрут следования и продажа билетов
14:58
2 д. 18 ч. 47 мин.
09:45
44
Маршрут следования поезда 420Е Екатеринбург — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
14:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Челябинск-Главный
22:03
22:37
197 км.
7 ч. 5 мин.
Миасс 1
00:09
00:11
279 км.
9 ч. 11 мин.
Златоуст
01:25
01:27
311 км.
10 ч. 27 мин.
Вязовая
03:45
03:47
404 км.
12 ч. 47 мин.
Усть-Катав
04:04
04:06
415 км.
13 ч. 6 мин.
Кропачево
04:34
04:50
430 км.
13 ч. 36 мин.
Аша
05:52
05:56
475 км.
14 ч. 54 мин.
Уфа
07:54
08:10
563 км.
16 ч. 56 мин.
Раевка
10:18
10:20
663 км.
19 ч. 20 мин.
Аксаково
11:27
11:29
714 км.
20 ч. 29 мин.
Приютово
11:48
11:50
733 км.
20 ч. 50 мин.
Абдулино
12:21
12:23
763 км.
21 ч. 23 мин.
Бугуруслан
13:48
13:50
844 км.
22 ч. 50 мин.
Похвистнево
14:08
14:10
863 км.
23 ч. 10 мин.
Самара
16:32
18:02
1005 км.
1 д. 1 ч. 34 мин.
Сызрань 1
20:08
20:13
1114 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Кузнецк
21:56
22:01
1239 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Пенза 1
23:56
00:37
1345 км.
1 д. 8 ч. 58 мин.
Сердобск
02:51
02:56
1444 км.
1 д. 11 ч. 53 мин.
Ртищево 1
03:54
04:06
1479 км.
1 д. 12 ч. 56 мин.
Аркадак
05:00
05:06
1519 км.
1 д. 14 ч. 2 мин.
Балашов
Пассажирский
06:00
06:27
1569 км.
1 д. 15 ч. 2 мин.
Поворино
08:38
08:56
1641 км.
1 д. 17 ч. 40 мин.
Новохоперск
10:30
10:32
1690 км.
1 д. 19 ч. 32 мин.
Таловая
11:34
11:36
1748 км.
1 д. 20 ч. 36 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:15
13:30
1834 км.
1 д. 22 ч. 17 мин.
Россошь
15:35
16:05
1922 км.
2 д. 0 ч. 37 мин.
Кутейниково
18:10
18:34
2024 км.
2 д. 3 ч. 12 мин.
Миллерово
19:22
19:24
2079 км.
2 д. 4 ч. 24 мин.
Каменская
20:16
20:18
2145 км.
2 д. 5 ч. 18 мин.
Лихая
20:50
21:04
2164 км.
2 д. 5 ч. 52 мин.
Зверево
21:29
21:31
2180 км.
2 д. 6 ч. 31 мин.
Сулин
21:50
22:16
2195 км.
2 д. 6 ч. 52 мин.
Шахтная
22:52
22:54
2213 км.
2 д. 7 ч. 54 мин.
Новочеркасск
23:42
23:44
2249 км.
2 д. 8 ч. 44 мин.
Ростов
Главный
00:35
00:51
2287 км.
2 д. 9 ч. 37 мин.
Староминская-Тимашевск
02:15
02:17
2378 км.
2 д. 11 ч. 17 мин.
Каневская
02:55
02:57
2425 км.
2 д. 11 ч. 57 мин.
Брюховецкая
03:26
03:28
2457 км.
2 д. 12 ч. 28 мин.
Тимашевская
03:54
03:56
2476 км.
2 д. 12 ч. 56 мин.
Полтавская
05:41
05:43
2540 км.
2 д. 14 ч. 43 мин.
Протока
06:03
06:05
2553 км.
2 д. 15 ч. 5 мин.
Анапа
09:45
2625 км.
2 д. 18 ч. 47 мин.
