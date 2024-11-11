Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 449Й Самара — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
18:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
19:19
19:21
16 км.
0 ч. 22 мин.
Чапаевск
19:43
19:45
36 км.
0 ч. 46 мин.
Сызрань 1
21:21
21:26
120 км.
2 ч. 24 мин.
Кузнецк
23:09
23:14
245 км.
4 ч. 12 мин.
Пенза 1
00:52
01:35
351 км.
5 ч. 55 мин.
Сердобск
03:20
03:22
450 км.
8 ч. 23 мин.
Ртищево 1
04:13
04:23
485 км.
9 ч. 16 мин.
Аркадак
05:24
05:25
525 км.
10 ч. 27 мин.
Балашов
Пассажирский
06:23
06:46
575 км.
11 ч. 26 мин.
Поворино
08:51
09:06
647 км.
13 ч. 54 мин.
Новохоперск
09:58
10:00
696 км.
15 ч. 1 мин.
Таловая
10:57
10:59
754 км.
16 ч. 0 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:36
12:51
840 км.
17 ч. 39 мин.
Россошь
15:25
15:40
928 км.
20 ч. 28 мин.
Зайцевка
16:52
16:54
993 км.
21 ч. 55 мин.
Кутейниково
17:37
17:39
1030 км.
22 ч. 40 мин.
Миллерово
18:28
18:30
1085 км.
23 ч. 31 мин.
Каменская
20:08
20:10
1151 км.
1 д. 1 ч. 11 мин.
Лихая
20:33
20:52
1170 км.
1 д. 1 ч. 36 мин.
Зверево
21:20
21:22
1186 км.
1 д. 2 ч. 23 мин.
Сулин
21:48
21:50
1201 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Шахтная
23:00
23:02
1219 км.
1 д. 4 ч. 3 мин.
Новочеркасск
23:41
23:43
1255 км.
1 д. 4 ч. 44 мин.
Ростов
Главный
00:33
00:51
1293 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Староминская-Тимашевск
02:11
02:13
1384 км.
1 д. 7 ч. 14 мин.
Каневская
02:51
03:00
1431 км.
1 д. 7 ч. 54 мин.
Брюховецкая
03:35
03:37
1463 км.
1 д. 8 ч. 38 мин.
Краснодар 1
04:48
04:53
1549 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Энем I
05:10
05:30
1560 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Горячий Ключ
06:14
06:50
1595 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Туапсе
08:35
09:04
1656 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Лазаревская
09:56
10:03
1683 км.
1 д. 14 ч. 59 мин.
Лоо
10:55
11:00
1715 км.
1 д. 15 ч. 58 мин.
Сочи
11:25
11:35
1731 км.
1 д. 16 ч. 28 мин.
Хоста
11:53
11:55
1744 км.
1 д. 16 ч. 56 мин.
Адлер
12:06
1752 км.
1 д. 17 ч. 9 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Впечатления то поездки только положительные!!!! Вагон очень чистый и новый. Проводницы просто сияют (и что зарплату повысили?). В общем я ехала и наслаждалась.
Ехал 8 ноября 2019 в 10 вагоне. Хочу сказать что был приятно удивлен тем, как может быть комфортно в поезде. Были новые матрасы и подушки. Чистое белье. Все вокруг было новым и чистым. Я наслаждался.
Проводник молодец. Поезд содержал в чистоте и порядке. В соседнем купе начали шуметь я пожаловалась – он сходил и после того вели себя нормально. Туалеты на уровне. Температура внутри вагона комфортная потому что кондиционер работал исправно.
Мне очень понравилось что в поезде были доступны обеды и завтраки. Это было очень удобно. Не нужно было давиться этими кашами из коробок. Хорошее освещение вагонов, что позволяет спокойно читать книжку и ехать.
Кайфанул. Все супер. Розетки работают и их валом. Светло чисто и комфортно. Машинист ехал очень плавно за что ему отдельное спасибо. Иногда даже не замечал как мы тронулись.