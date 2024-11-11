Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 473Й Самара — Анапа.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 473Й Самара — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
22:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
23:12
23:14
16 км.
0 ч. 22 мин.
Чапаевск
23:32
23:34
36 км.
0 ч. 42 мин.
Безенчук
00:04
00:06
54 км.
1 ч. 14 мин.
Сызрань 1
01:04
01:09
120 км.
2 ч. 14 мин.
Кузнецк
03:02
03:07
245 км.
4 ч. 12 мин.
Пенза 1
05:11
05:52
351 км.
6 ч. 21 мин.
Колышлей
06:59
07:01
415 км.
8 ч. 9 мин.
Сердобск
07:38
07:40
449 км.
8 ч. 48 мин.
Ртищево 1
08:30
08:40
484 км.
9 ч. 40 мин.
Аркадак
09:34
09:40
524 км.
10 ч. 44 мин.
Балашов
Пассажирский
10:28
10:53
574 км.
11 ч. 38 мин.
Поворино
12:05
12:20
646 км.
13 ч. 15 мин.
Новохоперск
13:09
13:11
695 км.
14 ч. 19 мин.
Таловая
14:43
14:45
753 км.
15 ч. 53 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:45
17:00
839 км.
17 ч. 55 мин.
Евдаково
17:47
17:49
869 км.
18 ч. 57 мин.
Подгорное
18:35
18:37
906 км.
19 ч. 45 мин.
Россошь
19:10
19:25
930 км.
20 ч. 20 мин.
Кутейниково
21:15
21:17
1032 км.
22 ч. 25 мин.
Миллерово
22:05
22:07
1087 км.
23 ч. 15 мин.
Каменская
22:58
23:00
1153 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Лихая
23:23
23:53
1172 км.
1 д. 0 ч. 33 мин.
Зверево
00:25
00:27
1188 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
Сулин
00:52
00:54
1203 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Шахтная
01:28
01:30
1221 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Новочеркасск
02:43
02:45
1257 км.
1 д. 3 ч. 53 мин.
Ростов
Главный
03:34
03:52
1295 км.
1 д. 4 ч. 44 мин.
Староминская-Тимашевск
05:16
05:18
1386 км.
1 д. 6 ч. 26 мин.
Каневская
05:57
05:59
1433 км.
1 д. 7 ч. 7 мин.
Брюховецкая
06:47
06:49
1465 км.
1 д. 7 ч. 57 мин.
Краснодар 1
09:58
10:16
1551 км.
1 д. 11 ч. 8 мин.
Абинская
11:28
11:30
1619 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Анапа
14:47
1684 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Почему не билетов от станции поворино ни на одну из дат?
Добрый день! Поезда прошла очень хорошо. Проводниц приветливая и культурная девушка. Поезд не новый. Но вагон очень приличный и чистый. Все аккуратно и культурно. Мне понравилось.
Спасибо соседу который храпел полночи и не давал мне нормально спать. Почему нельзя изолировать этих храпаков куда-то в отдельное купе, где стоит звукоизоляцию и пусть там сами себе что хотят делают.
Проводницы громко разговаривали когда ходили ночью на станциях открывать двери. Я понимаю, что у вас работа и все такое. Но можно же банально из уважения к спящим пассажирам хотя бы не орать друг другу на весь вагон!?
Спасибо за чистый туалет и общее состояние вагона. Как я поняла- это заслуга нашей проводницы. Она очень старалась. В вагоне не было посторонних неприятных запахов. И была хорошая температура, потому что работал кондиционер.
Ездили семьей на отдых. Все хорошо. Но кондиционер не справлялся и в вагоне все равно было очень жарко, особенно вечером. Из минусов только то что на верхних полках нет розеток.