Маршрут следования поезда 305Й Москва — Ташкент (Узбекистан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ташкент (Узбекистан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
06:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ожерелье
07:58
08:00
110 км.
1 ч. 53 мин.
Скопин
11:09
11:11
247 км.
5 ч. 4 мин.
Ряжск 1
11:51
11:53
284 км.
5 ч. 46 мин.
Моршанск
14:07
14:23
397 км.
8 ч. 2 мин.
Пенза 1
19:10
19:51
614 км.
13 ч. 5 мин.
Асеевская
20:39
20:41
660 км.
14 ч. 34 мин.
Чаадаевка
20:58
21:00
675 км.
14 ч. 53 мин.
Кузнецк
21:38
21:43
720 км.
15 ч. 33 мин.
Сызрань 1
23:29
23:34
845 км.
17 ч. 24 мин.
Самара
02:06
02:46
954 км.
20 ч. 1 мин.
Бузулук
05:31
05:52
1105 км.
23 ч. 26 мин.
Сорочинская
07:01
07:04
1175 км.
1 д. 0 ч. 56 мин.
Оренбург
09:34
10:25
1325 км.
1 д. 3 ч. 29 мин.
Илецк 1
10:50
12:50
1392 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Жайсан
14:30
16:00
1484 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Актобе
17:39
18:04
1578 км.
1 д. 11 ч. 34 мин.
Кандыагаш
19:27
19:37
1669 км.
1 д. 13 ч. 22 мин.
Жем
21:08
21:23
1758 км.
1 д. 15 ч. 3 мин.
Шалкар
00:10
00:35
1912 км.
1 д. 18 ч. 5 мин.
Сексеул
03:10
03:30
2054 км.
1 д. 21 ч. 5 мин.
Арал Тенизи
04:16
04:21
2104 км.
1 д. 22 ч. 11 мин.
Казалы
06:06
06:26
2215 км.
2 д. 0 ч. 1 мин.
Торетам
07:49
07:54
2307 км.
2 д. 1 ч. 44 мин.
Жосалы
08:53
08:58
2369 км.
2 д. 2 ч. 48 мин.
Кызылорда
10:57
11:17
2500 км.
2 д. 4 ч. 52 мин.
Шиели
13:29
13:44
2624 км.
2 д. 7 ч. 24 мин.
Яны-Курган
14:40
14:45
2674 км.
2 д. 8 ч. 35 мин.
Туркестан
16:19
16:34
2777 км.
2 д. 10 ч. 14 мин.
Тимур
17:32
17:34
2831 км.
2 д. 11 ч. 27 мин.
Арыс 1
18:32
18:55
2884 км.
2 д. 12 ч. 27 мин.
Сарыагаш
20:59
22:39
2993 км.
2 д. 14 ч. 54 мин.
Ташкент
Центральный
01:59
3015 км.
2 д. 19 ч. 54 мин.
