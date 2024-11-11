Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 595Ы Тюмень — Анапа
Маршрут следования поезда 595Ы Тюмень — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
00:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
06:35
08:25
299 км.
6 ч. 3 мин.
Дружинино
09:42
10:11
365 км.
9 ч. 10 мин.
Красноуфимск
12:12
12:14
474 км.
11 ч. 40 мин.
Янаул
15:03
15:05
651 км.
14 ч. 31 мин.
Агрыз
17:08
17:33
772 км.
16 ч. 36 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
22:33
22:47
1026 км.
22 ч. 1 мин.
Канаш
01:05
01:40
1133 км.
1 д. 0 ч. 33 мин.
Саранск
08:30
08:35
1339 км.
1 д. 7 ч. 58 мин.
Пенза 1
12:07
12:47
1449 км.
1 д. 11 ч. 35 мин.
Сердобск
14:48
14:50
1548 км.
1 д. 14 ч. 16 мин.
Ртищево 1
15:50
16:03
1583 км.
1 д. 15 ч. 18 мин.
Балашов
Пассажирский
17:38
18:14
1674 км.
1 д. 17 ч. 6 мин.
Поворино
20:03
20:18
1746 км.
1 д. 19 ч. 31 мин.
Новохоперск
21:07
21:09
1795 км.
1 д. 20 ч. 35 мин.
Таловая
22:02
22:04
1853 км.
1 д. 21 ч. 30 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:40
00:03
1939 км.
1 д. 23 ч. 8 мин.
Россошь
01:42
02:02
2027 км.
2 д. 1 ч. 10 мин.
Кутейниково
03:52
04:22
2129 км.
2 д. 3 ч. 20 мин.
Миллерово
05:13
05:16
2184 км.
2 д. 4 ч. 41 мин.
Каменская
06:10
06:20
2250 км.
2 д. 5 ч. 38 мин.
Лихая
06:43
07:01
2269 км.
2 д. 6 ч. 11 мин.
Зверево
07:40
07:42
2285 км.
2 д. 7 ч. 8 мин.
Сулин
08:07
08:09
2300 км.
2 д. 7 ч. 35 мин.
Шахтная
08:44
08:46
2318 км.
2 д. 8 ч. 12 мин.
Новочеркасск
09:33
09:35
2354 км.
2 д. 9 ч. 1 мин.
Первомайская
11:10
12:05
2398 км.
2 д. 10 ч. 38 мин.
Староминская-Тимашевск
13:40
13:42
2484 км.
2 д. 13 ч. 8 мин.
Тимашевская
15:21
15:26
2581 км.
2 д. 14 ч. 49 мин.
Протока
16:45
16:50
2657 км.
2 д. 16 ч. 13 мин.
Анапа
20:10
2729 км.
2 д. 19 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Пожилым людям и с проблемами с сердцем ехать крайне не советую – Ваша поездка может оказаться последней в жизни! Мы для себя решили ни за что больше не связываться с этим поездом! Лучше доплатить и ехать в купе с кондиционером! Здоровье дороже! Единственное, к кому нет претензий, так это к проводникам! Молодцы ребята, добрые, отзывчивые, приветливые!
Плачевные впечатления. Деньги берут по -новому, а сервис советский. Нет кондиционеров, не открываются окна, в вагоне можно было свариться при t. 35, а по норме должно быть не более 23-25. В общем, впечатления у меня отрицательные, но авиа дорого. а поезд по цене приемлем. Хочется надеяться на улучшение условий поездок.
В вагоне такая жара, что детям и пожилым людям становиться плохо. На просьбы включить вентиляцию ни кто не реагирует. Проводники позволяют себе хамство в адрес пассажиров. На остановках в 10 минут отказываются открывать вагоны и выпускать людей на улицу подышать воздухом. В вагонах грязно. Уборку за всю дорогу делали один раз и то с криками. Один из проводников ходит без бейджика с фамилией. Еще и деньги пытается вымогать. Данные второй проводницы: Григорьева Юлия Юрьевна.
Такого ужаса я не видела давно. В вагоне жуткая жара, кондиционера нет, а окна не открываются. Многим детям становится плохо. Но это ещё не всё. В вагоне не работал один из туалетов, естественно, что во второй была большая очередь. Во время движения были постоянные перебои с кипятком. Но больше всего возмутило, что за время пути, а это 32 часа, проводник НИ РАЗУ не выбросил мусор и НИ РАЗУ не произвел уборку ни в вагоне, ни в единственном работающем туалете.
Кондиционер работал плохо, в некоторых отсеках не работал совсем. Температура при этом не опускалась ниже 31градуса. Во время частых длинных стоянок было еще хуже, т.к. кондиционер отключали. Люди вываливались на улицу подышать. В середине пути в туалетах закончилась вода, в течение нескольких часов руки негде было помыть. Потом засорился один из туалетов и его закрыли. Мусор выносили не на каждой станции, и он накапливался большими кучами поверх ящика на радость мухам. Может, в других вагонах было лучше, но 2-й вагон не советую.