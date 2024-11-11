Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 241С Анапа — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
10:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
14:31
14:33
65 км.
3 ч. 51 мин.
Ильская
15:06
15:08
97 км.
4 ч. 26 мин.
Северская
15:21
15:23
107 км.
4 ч. 41 мин.
Краснодар 1
15:55
16:10
135 км.
5 ч. 15 мин.
Каневская
18:04
18:06
253 км.
7 ч. 24 мин.
Староминская-Тимашевск
18:50
18:52
300 км.
8 ч. 10 мин.
Первомайская
20:12
20:31
386 км.
9 ч. 32 мин.
Зверево
00:05
00:07
484 км.
13 ч. 25 мин.
Лихая
01:06
01:36
500 км.
14 ч. 26 мин.
Каменская
02:03
02:05
519 км.
15 ч. 23 мин.
Миллерово
02:59
03:01
585 км.
16 ч. 19 мин.
Кутейниково
03:52
03:54
640 км.
17 ч. 12 мин.
Россошь
05:33
05:48
742 км.
18 ч. 53 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:35
07:50
830 км.
20 ч. 55 мин.
Таловая
09:13
09:15
916 км.
22 ч. 33 мин.
Новохоперск
10:09
10:11
974 км.
23 ч. 29 мин.
Поворино
11:04
11:19
1023 км.
1 д. 0 ч. 24 мин.
Балашов
Пассажирский
12:32
12:47
1095 км.
1 д. 1 ч. 52 мин.
Аркадак
13:42
13:44
1145 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Ртищево 1
14:35
14:45
1185 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Сердобск
15:34
15:36
1220 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Колышлей
16:11
16:13
1254 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Пенза 1
17:31
18:16
1318 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Саранск
21:43
21:48
1428 км.
1 д. 11 ч. 3 мин.
Красный Узел
22:19
22:45
1454 км.
1 д. 11 ч. 39 мин.
Лукоянов
00:39
00:41
1543 км.
1 д. 13 ч. 59 мин.
Шатки
01:08
01:10
1571 км.
1 д. 14 ч. 28 мин.
Арзамас 1
01:48
02:14
1602 км.
1 д. 15 ч. 8 мин.
Суроватиха
02:52
02:53
1641 км.
1 д. 16 ч. 12 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
04:06
04:35
1703 км.
1 д. 17 ч. 26 мин.
Урень
06:43
06:45
1872 км.
1 д. 20 ч. 3 мин.
Шахунья
07:25
07:27
1926 км.
1 д. 20 ч. 45 мин.
Котельнич 1
09:17
09:19
2050 км.
1 д. 22 ч. 37 мин.
Оричи
09:55
09:56
2092 км.
1 д. 23 ч. 15 мин.
Лянгасово
10:23
10:25
2118 км.
1 д. 23 ч. 43 мин.
Киров
Пассажирский
10:50
2131 км.
2 д. 0 ч. 10 мин.
