Маршрут следования поезда 532Ж Адлер — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
12:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
12:47
12:49
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
13:09
13:35
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
14:01
14:07
37 км.
1 ч. 26 мин.
Лазаревская
14:47
15:07
69 км.
2 ч. 12 мин.
Туапсе
15:59
16:09
96 км.
3 ч. 24 мин.
Горячий Ключ
17:44
18:16
157 км.
5 ч. 9 мин.
Краснодар 1
19:09
19:18
199 км.
6 ч. 34 мин.
Брюховецкая
22:12
22:14
285 км.
9 ч. 37 мин.
Каневская
22:44
22:46
317 км.
10 ч. 9 мин.
Староминская-Тимашевск
23:32
23:34
364 км.
10 ч. 57 мин.
Ростов
Главный
01:00
01:20
455 км.
12 ч. 25 мин.
Новочеркасск
02:15
02:17
493 км.
13 ч. 40 мин.
Шахтная
02:55
02:57
529 км.
14 ч. 20 мин.
Сулин
03:24
03:26
547 км.
14 ч. 49 мин.
Зверево
03:48
03:50
562 км.
15 ч. 13 мин.
Лихая
04:15
04:45
578 км.
15 ч. 40 мин.
Каменская
05:15
05:17
597 км.
16 ч. 40 мин.
Миллерово
06:40
06:42
663 км.
18 ч. 5 мин.
Кутейниково
07:31
07:33
718 км.
18 ч. 56 мин.
Зайцевка
08:07
08:09
755 км.
19 ч. 32 мин.
Россошь
09:10
09:40
820 км.
20 ч. 35 мин.
Евдаково
10:45
10:47
879 км.
22 ч. 10 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:33
11:53
909 км.
22 ч. 58 мин.
Таловая
13:30
13:35
995 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Новохоперск
14:48
14:50
1053 км.
1 д. 2 ч. 13 мин.
Поворино
15:45
16:09
1102 км.
1 д. 3 ч. 10 мин.
Балашов
Пассажирский
18:06
18:31
1174 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Аркадак
19:27
19:29
1224 км.
1 д. 6 ч. 52 мин.
Ртищево 1
20:32
20:42
1264 км.
1 д. 7 ч. 57 мин.
Сердобск
21:29
21:31
1299 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Пенза 1
23:38
00:19
1398 км.
1 д. 11 ч. 3 мин.
Саранск
03:10
03:20
1508 км.
1 д. 14 ч. 35 мин.
Красный Узел
03:55
04:25
1534 км.
1 д. 15 ч. 20 мин.
Лукоянов
06:40
06:42
1623 км.
1 д. 18 ч. 5 мин.
Шатки
07:23
07:25
1651 км.
1 д. 18 ч. 48 мин.
Арзамас 1
08:03
08:29
1682 км.
1 д. 19 ч. 28 мин.
Суроватиха
09:10
09:14
1721 км.
1 д. 20 ч. 35 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
10:48
1783 км.
1 д. 22 ч. 13 мин.
